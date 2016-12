2016 ALL-USA Alaska Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2016 American Family Insurance ALL-USA Alaska Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2016-17 season.

COACH OF THE YEAR: Jeff Trotter, East (Anchorage)

Trotter guided the Thunderbirds to a 9-2 mark this past season, culminating with a 13-7 triumph over rival West Anchorage to capture the Large School state championship. The title was the first for East since 2003.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Brenner Furlong, Soldotna

Furlong, the state’s Gatorade Player of the Year, rushed for 1,439 yards and 15 touchdowns on 173 carries, leading the Stars to a 10-0 record and their fifth consecutive Medium School state championship. The junior standout helped Soldotna stretch its winning streak to a state-record 49 games.

First Team

QB Xavier Harris (5-8, 163, Jr.), Service (Anchorage)

RB Brenner Furlong (5-11, 170, Jr.), Soldotna

RB Derryk Snell (6-2, 210, Jr.), Chugiak (Eagle River)

WR Turek Taylor (5-10, 185, Sr.), West (Anchorage)

WR Ricardo Henry (5-11, 160, Sr.), Lathrop (Fairbanks)

TE Andy West (6-4, 190, Sr.), Soldotna

OL Cody Bailey (6-3, 245, Sr.), Chugiak (Eagle River)

OL Jordy Smith (6-3, 265, Sr.), Lathrop (Fairbanks)

OL Kyle Marcuson (6-1, 265, Sr.), Soldotna

OL Jon Delgado (6-3, 270, Sr.), Kenai Central

OL Cooper Sant (6-1, 205, Sr.), Colony (Palmer)

Second Team

QB Parker Kizer (5-10, 180, Jr.), Colony (Palmer)

RB Cade Havel (5-9, 200, Sr.), Colony (Palmer)

RB Antonio Griffith (6-2, 190, Jr.), Eielson (Eielson AFB)

WR Travis Adams (5-9, 185, Sr.), Barrow

WR Nathan Fromm (6-4, 175, Sr.), Service (Anchorage)

TE Rhett Sieverts (6-2, 205, Sr.), Seward

OL John Semeatu (6-0, 287, Sr.), Bartlett (Anchorage)

OL Thomas Sio (6-4, 320, So.), Bartlett (Anchorage)

OL Chris Kilpatrick (6-4, 285, Sr.), Eielson (Eielson AFB)

OL Tim Sasiu (6-3, 275, Sr.), Houston (Big Lake)

OL Stephen Chase (6-0, 240, Sr.), North Pole

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Allen Ala, East (Anchorage)

Ala racked up 119 total tackles and collected five sacks this past season, leading an East defense that yielded just 10.6 points per game. The junior linebacker helped East win the state’s Large School state championship.

First Team

DL Kyle Marcuson (6-1, 265, Sr.), Soldotna

DL Jerome Afe (6-3, 230, Sr.), Bartlett (Anchorage)

DL Ji Daniel Jeong (6-1, 255, Sr.), Lathrop (Fairbanks)

DL Rapi Sotoa (6-0, 240, Sr.), West (Anchorage)

LB Allen Ala (5-10, 203, Jr.), East (Anchorage)

LB Merrick Johnson (6-0, 225, Sr.), Chugiak (Eagle River)

LB Aaron Christiansen (5-11, 165, Sr.), Palmer

DB Jon Pomrenke (6-2, 185, Jr.), Colony (Palmer)

DB LaTraviaus Kingsland (5-11, 180, Sr.), Bartlett (Anchorage)

DB Sam Logoleo (5-9, 165, Sr.), East (Anchorage)

DB Lazono Martin (6-1, 185, Sr.), West (Anchorage)

Second Team

DL Austin Farris (5-9, 220, Sr.), Palmer

DL Aseli Finau (6-2, 230, Sr.), Soldotna

DL Ivan Williams (5-11, 246, Jr.), Thunder Mountain (Juneau)

DL Reed Graham (5-11, 225, Jr.), Houston (Big Lake)

LB Hunter Fanning (6-1, 220, Jr.), Service (Anchorage)

LB Ryan Green (5-9, 175, Sr.), East (Anchorage)

LB Blake Despain (6-1, 180, Sr.), West (Anchorage)

DB Ashonte Williams (6-1, 170, Sr.), Lathrop (Fairbanks)

DB Mark Hogan (5-10, 165, Jr.), Service (Anchorage)

DB Caleb Bailey (5-10, 180, Sr.), Colony (Palmer)

DB Wyatt Story (5-8, 160, Jr.), Lathrop (Fairbanks)

SPECIAL TEAMS

K Carson Reed (6-0, 175, Sr.), East (Anchorage)