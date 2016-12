2016 ALL-USA Florida Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2016 American Family Insurance ALL-USA Florida Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2016-17 season.

For the complete list of American Family Insurance ALL-USA state teams, click here.

COACH OF THE YEAR: John Wilkinson, Cocoa

Wilkinson’s Tigers lost to the nation’s No. 1 team, Nevada’s Bishop Gorman, but otherwise had a perfect season. The 12-year veteran guided Cocoa (11-1) past arch-nemesis Booker T. Washington in the semifinals, then knocked off Bolles in the Class 4A title game for his fourth career state championship.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Michael Carter, Navarre

The North Carolina commit tore his PCL in the third game of his junior season, but he came back at full strength in 2016. Carter ran for 2,536 yards and 41 touchdowns for the Class 6A semifinalists, also adding 37 catches for 410 yards.

First Team

QB Kellen Mond (6-3, 200, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

RB Michael Carter (5-10, 193, Sr.), Navarre

RB Lorenzo Lingard (6-0, 182 Jr.), University (Orange City)

WR Whop Philyor (6-0, 175, Sr.), Plant (Tampa)

WR Jerry Jeudy (6-1, 180, Sr.), Deerfield Beach

TE Tre’ McKitty (6-5, 240, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

OL Alex Leatherwood (6-6, 325, Sr.), Booker T. Washington (Pensacola)

OL Tedarrell Slaton (6-5, 350, Sr.), American Heritage (Plantation)

OL Richard Gouraige (6-6, 275, Jr.), Cambridge Christian (Tampa)

OL Navaughn Donaldson (6-6, 345, Sr.), Miami Central

OL Robert Hainsey (6-5, 280, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

Second Team

QB N’Kosi Perry (6-3, 180, Sr.), Vanguard (Ocala)

RB De’Vonta Smith (5-10, 185, Sr.), Central (Brooksville)

RB Matt LaRoche (5-10, 170, Sr.) Venice

WR Kevaughn Dingle (6-1, 185, Sr.), Carol City (Miami)

WR James Robinson (6-3, 190, Sr.), Lakeland

TE Adam Boselli (6-4, 210, Sr.), Episcopal (Jacksonville)

OL Cesar Ruiz (6-3, 320, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

OL Cody Bowes (6-5, 280, Sr.), Southridge (Miami)

OL Nicholas Petit-Frere (6-6, 260, Jr.), Berkeley Prep (Tampa)

OL Josh Padrick (6-2, 280, Sr.), Cocoa

OL Cyril Spells (6-2, 290, Sr.), Village Academy (Delray Beach)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Dylan Moses, IMG Academy (Bradenton)

The No. 2 team in the USA TODAY’s Super 25, the Ascenders feature a star-studded collection of college recruits, but Moses was the real showstopper. The Alabama commit, ranked as the No. 5 recruit in the country by ESPN, notched a team-high 106 tackles, eight for loss, and recorded 11 quarterback hurries, earning the 2016 high school Butkus Award.

First Team

DL Jarez Parks (6-5, 260, Sr.), Sebastian River (Sebastian)

DL Robert Porcher IV (6-3, 240, Sr.), Dr. Phillips (Orlando)

DL Andrew Chatfield (6-2, 220, Jr.), American Heritage (Plantation)

DL Joshua Kaindoh (6-6, 255, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

LB Dylan Moses (6-2, 235, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

LB Deandre Wilder (6-2, 195, Sr.), Carol City (Miami)

LB Drew White (6-1, 230, Sr.), St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale)

DB Shaun Wade (6-3, 192, Sr.), Trinity Christian (Jacksonville)

DB Stanford Samuels III (6-2, 175, Sr.), Flanagan (Pembroke Pines)

DB Shawn Davis (6-0, 190, Sr.), Southridge (Miami)

DB Grant Delpit (6-3, 190, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

Second Team

DL Taron Vincent (6-3, 295, Jr.), IMG Academy (Bradenton)

DL Jonathan Garvin (6-4, 220, Sr.), Lake Worth

DL Chris Rumph (6-3, 195, Sr.), Buchholz (Gainesville)

DL Cory Durden (6-4, 320, Sr.), Newberry

LB Jordan Anthony (6-1, 220, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

LB Thomas Allen (6-3, 225, Sr.), Plant (Tampa)

LB Matthew Robinson (6-1,170, Sr.), Nature Coast (Brooksville)

DB Ahman Ross (5-11, 195, Sr.), Bolles (Jacksonville)

DB Patrick Surtain II (6-3, 190, Jr.), American Heritage (Plantation)

DB Isaiah Pryor (6-2, 195, Sr.), IMG Academy (Bradenton)

DB Alphonso Blades (6-0, 170, Jr.), St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale)

SPECIAL TEAMS

K/P Connor Davis (6-1, 175, Jr.), Forest (Ocala)