American Family Insurance ALL-USA Iowa football team

The American Family Insurance ALL-USA Iowa football teams — from Class 4A all the way down to Eight-Player — are loaded with talented players at each position.

The team features repeat selections such as Cedar Rapids Washington lineback O’Rien Vance, an Iowa State recruit, and top-75 national prospect Oliver Martin of Iowa CIty West, who is looking at Notre Dame, Iowa, Michigan and Michigan State, among others. The team also includes state record-breakers like running back Trent Johnson of Dike-New Hartford, who finished with 7,653 career rushing yards.

Class 4A

Offense



QB: Devon Moore, Sr., Waterloo West

RB: Joseph Meyer, Sr., Cedar Rapids Prairie

RB: Jacob Zachary, Sr., W.D.M. Dowling Catholic

WR/TE: Oliver Martin, Sr., Iowa City West

WR/TE: Drew Greenhaw, Sr., Muscatine

WR/TE: Carlton Todd, Sr., Waterloo West

UT: Rory Walling, Sr., Des Moines East

OL: John Yount, Sr., Ankeny Centennial

OL: Colin Newell, Sr., Ames

OL: Mark Kallenberger, Sr., Bettendorf

OL: Josh Van Roekel, Sr., Iowa City West

OL: Zach Ross, Jr., W.D.M. Dowling Catholic

Defense



DL: Dane Theobald, Jr., C.B. Lewis Central

DL: Nick Hanson, Sr., Cedar Falls

DL: Rane Weiland, Sr., Cedar Rapids Washington

DL: Atlias Bell, Sr., W.D.M. Dowling Catholic

LB: Colby Baugher, Jr., Ankeny

LB: Johnson Mator, Sr., Cedar Rapids Kennedy

LB: O’Rien Vance, Sr., Cedar Rapids Washington

LB: Jacob Hummel, Sr., W.D.M. Dowling Catholic

DB: Drew Dostal, Sr., Cedar Rapids Washington

DB: Devontae Lane, Sr., Iowa City West

DB: Jack Koerner, Sr., W.D.M. Dowling Catholic

Specialists



K: Luke Williams, Jr., Southeast Polk

P: Nick Duehr, Sr., Cedar Rapids Kennedy

Class 3A

Offense



QB: Nick Finney, Sr., Pella

RB: Maliki Wilson, Sr., Cedar Rapids Xavier

RB: Robert Frederiksen, Sr., Webster City

WR/TE: Riley Pfiffner, Sr., Benton (Van Horne)

WR/TE: Donovan Holterhaus, Sr., Pella

WR/TE: Ryan Van Wyk, Sr., Pella

UT: Chase Shiltz, Sr., Creston-OM

OL: Reese Fitzpatrick, Sr., Carroll

OL: Trevor Downing, Jr., Creston-OM

OL: Blake Van Veldhuizen, Jr., Oskaloosa

OL: Seth Townsend, Sr., Washington

OL: Cooper Lawson, Jr., Webster City

Defense



DL: Cole White, Jr., Clear Creek-Amana (Tiffin)

DL: Tyler Linderbaum, Jr., Solon

DL: Bryce Sinn, Sr., Washington

DL: John Nagel, Sr., West Delaware

LB: Seth Moore, Sr., Ballard (Huxley)

LB: Craig Schwartz, Sr., LeMars

LB: Brock Tvedte, Sr., Spirit Lake

LB: Luke Shipley, Sr., West Burlington Notre Dame

DB: Tanner Schminke, Sr., Boone

DB: Gavin Thompson, Sr., Keokuk

DB: Alex DeJong, Jr., Oskaloosa

Specialists



K: Aaron Blom, Fr., Oskaloosa

P: Tyreke Williams, Sr., Clear Creek-Amana (Tiffin)

Class 2A

Offense



QB: Drew Adams, Jr., Mount Vernon

RB: Trent Johnson, Sr., Dike-New Hartford

RB: Isaiah Vaughn, Sr., Union (LaPorte City)

WR/TE: Luke Greiner, Sr., PCM (Monroe)

WR/TE: Philip Cain, Jr., Sheldon

WR/TE: Dakota Jaeschke, Sr., Southeast Valley (Gowrie)

UT: Shane Solberg, Sr., Boyden-Hull/Rock Valley

OL: Ben Lingenfelter, Sr., Cherokee

OL: Tristan Wirfs, Sr., Mount Vernon

OL: Ethan Lape, Sr., North Fayette Valley

OL: Carter Brehm, Jr., Union (LaPorte City)

OL: Logan Knutson, Sr., Williamsburg

Defense



DL: Ben Latusek, Sr., Dike-New Hartford

DL: Calvin Bright, Sr., Roland-Story

DL: Michael Ahrendsen, Sr., Union (LaPorte City)

DL: Spencer Daufeldt, Soph., West Liberty

LB: Robert Sheridan, Sr., Estherville

LB: Jack Cochrane, Sr., Mount Vernon

LB: Nick Swanson, Sr., Shenandoah

LB: Thad Bohbot, Sr., Underwood

DB: Mitch Van Beek, Sr., Central Lyon/George-Little Rock

DB: Kody Case, Sr., South Central Calhoun

DB: Mitchell Snitker, Jr., Waukon

Specialists



K: Kyle Derner, Jr., Carroll Kuemper

P: Chase Netusil, Sr., Carroll Kuemper

Class 1A

Offense



QB: Tyson Kooima, Sr., Western Christian (Hull)

RB: Peter Kilburg, Sr., Bellevue

RB: Michael Santi, Sr., Madrid

WR/TE: Robby Sweers, Sr., Clayton Ridge (Guttenberg)

WR/TE: Levi Jungling, Sr., Pella Christian

WR/TE: Ben Gesink, Sr., Western Christian (Hull)

UT: Luke Lenoch, Sr., West Branch

OL: Erik Jorgensen, Sr., AHSTW (Avoca)

OL: Mason Neisen, Sr., Denver

OL: Jared Brinkman, Sr., Iowa City Regina

OL: Coy Kirkpatrick, Sr., Madrid

OL: Jacob Barnhart, Jr., West Branch

Defense



DL: Jared Weiland, Sr., Alta-Aurelia

DL: Mason Lyons, Sr., Bellevue

DL: Chaz Clark, Jr., Pleasantville

DL: Dylan Boles, Sr., Van Meter

LB: Clay Silver, Sr., BCLUW (Conrad)

LB: Daniel Bishop, Sr., Hinton

LB: Alec McDowell, Sr., Maquoketa Valley (Delhi)

LB: Cody Hansen, Sr., West Central Valley (Stuart)

DB: Bill Burton, Sr., Highland (Riverside)

DB: Brady Bigley, Sr., Iowa City Regina

DB: Jacob Graves, Jr., West Branch

Specialists



K: Tyler Paulson, Sr., Tri-Center (Neola)

P: Sam Stein, Sr., Iowa City Regina

Class A

Offense



QB: Hunter Lott, Jr., Gladbrook-Reinbeck

RB: Carter Downer, Sr., East Buchanan

RB: Bryce Flater, Sr., Grundy Center

WR/TE: Austin Allard, Sr., Akron-Westfield

WR/TE: Blake Langhurst, Sr., Lisbon

WR/TE: Ryan Petersen, Sr., St. Ansgar

UT: Jayce Knight, Sr., BGM (Brooklyn)

OL: Jacob Walters, Sr., Gladbrook-Reinbeck

OL: Matt Seres, Jr., Hudson

OL: Dominique Ward, Sr., Montezuma

OL: Mitchell Smith, Sr., St. Ansgar

OL: Austin Rapp, Sr., Woodbury Central

Defense



DL: Mason Skovgard, Jr., Gladbrook-Reinbeck

DL: Nathan Graves, Sr., Hudson

DL: Scott Palmer, Sr., Southwest Valley (Corning)

DL: Chase Koopmans, Soph., West Sioux

LB: Jack Rasmussen, Jr., Fort Dodge St. Edmond

LB: Thomas Mussig, Sr., Gladbrook-Reinbeck

LB: Jacob Hemann, Sr., St. Ansgar

LB: Jordan Weiland, Sr., West Hancock

DB: Aaron Allard, Sr., Akron-Westfield

DB: Boerjan Ben, Sr., St. Ansgar

DB: Carson Louscher, Jr., South O’Brien

Specialists



K: Rodrigo Barajas, Sr., St. Albert

P: Nick Phelps, Jr., Woodbury Central

Eight-Player

Offense



QB: Alex Martens, Sr., Midland (Wyoming)

RB: Trevor Gunderson, Jr., Harris-Lake Park

RB: Bennett Goettsch, Sr., Iowa Valley (Marengo)

WR/TE: Derek Schurke, Sr., Ar-We-Va (Westside)

WR/TE: Jordan Kyle, Sr., Harris-Lake Park

UT: Jake Danner, Sr., Ar-We-Va (Westside)

OL: Dylan Thome, Sr., Don Bosco (Gilbertville)

OL: Eric Henry, Sr., Triploi

OL: Jake Crozier, Sr., Twin Cedars (Bussey)

Defense



DL: Drew Reinhart, Sr., Central (Elkader)

DL: Walker Even, Sr., Don Bosco (Gilbertville)

DL: Dillon Rocha, Jr., Stanton

LB: Alex Kock, Sr., Ar-We-Va (Westside)

LB: Ted Hilgerson, Sr., Central (Elkader)

LB: Keegan Carpenter, Jr., Harris-Lake Park

DB: Carter Jennings, Sr., Fremont-Mills (Tabor)

DB: Parker Powers, Sr., Fremont-Mills (Tabor)

Specialists



K: James Fitzgerald, Sr., Springville

P: Trace Embray, Sr., Twin Cedars (Bussey)

All-Class Honorable Mentions

Jake Pinegar, Jr., Ankeny Centennial

Evan Flitz, Jr., Iowa City West

Jake Morrison, Jr., Waukee

Cole Deskin, Sr., W.D.M. Dowling Catholic

Rocky Lombardi, Sr., W.D.M. Valley

Bedale Naba, Sr., W.D.M. Valley

Bryce Schulte, Sr., Cedar Rapids Xavier

Brady Brandsfield, Sr., Norwalk

Mason Heaton, Sr., Sioux City Heelan

Trevor Nelson, Sr., Solon

James Cherry, Jr., Webster City

Brett Moser, Sr., Boyden-Hull/Rock Valley

Levi Duwa, Sr., Mid-Prairie (Wellman)

David Kacmarynski, Sr., Pella Christian

Carson Rhodes, Jr., Van Meter

Josh Turnbull, Sr., Earlham

Jake Ohl, Jr., East Buchanan

Eric Knaack, Sr., Gladbrook-Reinbeck

Parker Bown, Sr., Gladbrook-Reinbeck

Logan O’Connor, Jr., Lisbon

Noah Bishop, Jr., St. Ansgar

Garret Tiarks, Sr., Colo-Nesco

Brandon Bagby, Sr., Don Bosco (Gilbertville)

Austin Svoboda, Jr., Don Bosco (Gilbertville)

Jovonte Squiers, Sr., Lone Tree

