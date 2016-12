Thursday's results, Friday's schedule for Rancho Mirage tourney

After three days of pool play and bracket action, the five separate championship matchups are set, along with the rest of the consolation games, for the Rancho Mirage Holiday Invitational. Here are the results from Thursday’s games, along with Friday’s full schedule:

Thursday’s results

Rancho Mirage main gym

Citrus Valley beat Bell Jeff

La Quinta 70, Warren 66

Royal 65, Viewpark 61

JSerra 61, Ironwood Ridge (Ariz.) 35

Saddleback Valley 59, vs. Foothill (Nev.) 56

Orange Glen 65, Los Osos 55

Chino Hills 106, Pleasant Grove (Utah) 93

Sheldon 51, Crossroads 40

Rancho Mirage small gym

Rancho Mirage JV1 vs. Benicia JV – no score

Rancho Mirage 75, Torrance 37

Mount Si (Wash.) vs. Simi Valley 58, Mount Si (Wash.) 53

Canyon Springs (Nev.) 78, Benicia 43

Ponderosa 62, Patrick Henry 58

Faith Lutheran (Nev.) 63, Thousand Oaks 60

Woodcreek 70, Archbishop Mitty 45

Harvard Westlake 80, Capital Christian 71

Xavier Prep gym

Viewpoint 44, Xavier Prep 33

Sacramento Adventist Academy 79, Palm Valley 17

Godinez 59, Salesian 57

Palm Desert 49, Palo Verde 37

Westbury Christian (Texas) 71, Franklin (Ore.) 48

Pinnacle 62, vs. Foss (Wash.) 51

Redondo Union 58, Cantwell 53

Bellevue (Wash.) vs. Desert Pines (Nev.) (late)

Cathedral City gym

Sierra Vista (Nev.) 69, Cathedral City 37

Liberty 56, Cabrillo 35

Capistrano Valley vs. Saguaro (Ariz.) (late)

Pacific Hills 59, Hesperia Christian 44

Indio gym

Coachella Valley JV vs. Cathedral City JV – no score

Indio JV2 vs. Rancho Mirage JV2 – no score

Indio JV1 vs. Shadow Hills JV – no score

Lake Washington (Wash.) 84, Indio 66

Friday’s schedule

Rancho Mirage main gym

9:30 a.m.: Rancho Mirage vs. Sierra Vista (Nev.)

11 a.m.: Liberty vs. Simi Valley

12:40 p.m.: Palm Desert vs. Viewpoint

2:20 p.m.: Canyon Springs vs. Capistrano Valley

4 p.m.: Foothill (Nev.) vs. Los Osos

5:40 p.m.: Saddleback Valley vs. Orange Glen

7:20 p.m.: Pleasant Grove (Utah) vs. Crossroads

9 p.m.: Chino Hills vs. Sheldon

Rancho Mirage small gym

10 a.m.: Xavier Prep vs. Palo Verde

11:30 a.m.: Benicia vs. Seguaro (Ariz.)

1 p.m.: Royal vs. JSerra

2:30 p.m.: Pinnacle vs. Westbury Christian (Texas)

4 p.m.: Cantwell vs. Desert Pines

5:30 p.m.: Redondo vs. Bellevue (Wash.)

7 p.m.: Archbishop Mitty vs. Capital Christian

8:30 p.m.: Woodcreek vs. Harvard-Westlake

Xavier Prep gym

9:30 a.m.: Palm Valley vs. Godinez

11 a.m.: Sacramento Adventist Academy vs. Salesian

12:30 p.m.: Foss (Wash.) vs. Franklin (Ore.)

2 p.m.: Warren vs. Bell Jeff

3:30 p.m.: La Quinta vs. Citrus Valley

5 p.m.: Viewpark vs. Ironwood Ridge (Ariz.)

6:30 p.m.: Patrick Henry vs. Thousand Oaks

8 p.m.: Ponderosa vs. Faith Lutheran

Cathedral City gym

1:30 p.m.: Cathedral City vs. Torrance

3 p.m.: Cabrillo vs. Mount Si (Wash.)

4:30 p.m.: Indio vs. Hesperia Christian

6 p.m.: Lake Washington vs. Pacific Hills

Indio gym

1:30 p.m.: JV pool B 4th place vs. JV pool A 4th place

3 p.m.: JV pool B 3rd place vs. JV pool A 3rd place

4:30 p.m.: JV pool B 2nd place vs. JV pool A 2nd place

6 p.m.: JV pool B 1st place vs. JV pool A 1st place