Tuesday results, Wednesday schedule for Rancho Mirage tourney

A mix of high-scoring affairs and tough, defensive games played out in the first full day of the Rancho Mirage Holiday Invitational. Here are the scores from Tuesday’s action and Wednesday’s schedule:

Tuesday’s results

Rancho Mirage main gym

Simi Valley 91, Rancho Mirage 65

Saddleback Valley 59, Citrus Valley 36

Harvard Westlake 52, Bellevue 39

Sheldon 73, Pinnacle (Ariz.) 70 (OT)

Crossroads 38, Desert Pines (Nev.) 33

Woodcreek 54, Cantwell 47

Chino Hills 92, Franklin (Ore.) 57

Capital Christian vs. Foss (Wash.) – no score

Rancho Mirage small gym

Rancho Mirage JV 61, vs. Shadow Hills JV 47

Palm Desert 45, Godinez 40

Salesian 58, Palo Verde 47

Pacific Hills vs. Capistrano Valley – no score

Saguaro (Ariz.) 74, Hesperia Christian 52

Viewpoint 52, Sacramento Adventist Academy 46

Archbishop Mitty beat Redondo Union (no score)

Pleasant Grove (Utah) 62, Westbury Christian 52

Xavier Prep gym

Xavier Prep 73, Palm Valley 1

Orange Glen 62, JSerra 54

Thousand Oaks 76, La Quinta 69

Foothill (Nev.) 94, Bell Jeff 64

Patrick Henry 52, Viewpark 48

Ponderosa 47, Royal 34

Los Osos vs. Ironwood Ridge (Ariz.) – no score

Warren vs. Faith Lutheran (Nev.) – no score

Cathedral City gym

Cabrillo 49, Cathedral City 46

Liberty 63, Sierra Vista (Nev.) 56

Mount Si (Wash.) 55, Torrance 50

Lake Washington (Wash.) vs. Canyon Springs (Nev.) – no score

Indio gym

Benicia 77, Indio 74

Wednesday’s schedule

Rancho Mirage main gym

9 a.m.: Rancho Mirage JV2 vs. Cathedral City JV

10:30 a.m.: Rancho Mirage vs. Mount Si (Wash.)

12 p.m.: Bellevue (Wash.) vs. Pinnacle (Ariz.)

1:30 p.m.: Redondo Union vs. Westbury Christian (Tex.)

3 p.m.: Archbishop Mitty vs. Pleasant Grove (Utah)

4:30 p.m.: Harvard Westlake vs. Sheldon

6 p.m.: Capital Christian/Foss (Wash.) vs. Crossroads

7:30 p.m.: Chino Hills vs. Woodcreek

9 p.m.: Dunk contest

Rancho Mirage small gym

10:15 a.m.: Palm Valley vs. Viewpoint

11:45 a.m.: Sierra Vista (Nev.) vs. Cabrillo

1:15 p.m.: Capistrano Valley vs. Hesperia Christian

2:45 p.m.: Saguaro (Ariz.) vs. Pacific Hills

4:15 p.m.: Benicia vs. Lake Washington (Wash.)

5:45 p.m. Franklin (Ore.) vs. Cantwell

7:15 p.m.: Capital Christian/Foss (Wash.) vs. Desert Pines (Nev.)

8:45 p.m.: Dunk contest warmups

Xavier Prep gym

10 a.m.: Xavier Prep vs. Sacramento Adventist Academy

11:30 a.m.: Torrance vs. Simi Valley

1 p.m.: Palm Desert vs. Salesian

2:30 p.m.: Saddleback Valley vs. Ponderosa

4 p.m.: Patrick Henry vs. Foothill (Nev.)

5:30 p.m.: Orange Glen vs. Thousand Oaks

7 p.m.: Los Osos/Ironwood Ridge (Ariz.) vs. Warren/Faith Lutheran (Nev.)

Cathedral City gym

11:30 a.m.: Cathedral City vs. Liberty

1 p.m.: Palo Verde vs. Godinez

2:30 p.m.: Citrus Valley vs. Royal

4 p.m.: Viewpark vs. Bell Jeff

5:30 p.m.: JSerra vs. La Quinta

7 p.m.: Los Osos/Ironwood Ridge (Ariz.) vs. Warren/Faith Lutheran (Nev.)

Indio gym

1 p.m.: Shadow Hills JV vs. Benecia JV

2:30 p.m.: Indio JV2 vs. Coachella Valley JV

4 p.m.: Indio JV1 vs. Rancho Mirage JV1

6 p.m.: Indio vs. Canyon Springs (Nev.)