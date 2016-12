Wednesday's Kentucky basketball scores and stats

Here are stories, stats and scores from boys and girls basketball games around Louisville and the state of Kentucky on Dec. 21, 2016.

STORIES

BOYS

Bullitt East 68, Waggener 55

Story: Bullitt East comes back to top Waggener and win Best in Hoops tournament

Gallery: Bullitt East vs. Waggener

SCORES

BOYS

Collegiate 76, Metcalfe Co. 44

Berea Invitational Tournament at Berea

CAL 60, LETCHER CO. CENTRAL 57

CAL (9-2) – Wright 10 p. Purvis 14p, Jones 17p 17r, Paas 3p, Allison 2, Carr 3p, Woodward 11.

Letcher Co. Central (8-3) – Carter 21p, Banks 14p, Caudill 10p, Raglin 9p, Kincer 3p.

MVP: Paker Jones, CAL.

Nick Burns Classic at Spencer Co.

SOUTH OLDHAM 87, NORTH BULLITT 46

South Oldham (10-0) – Griffin 15, Young 6, Clark 2, Beard 6. Hicks 7, Hoover 13, Bishop 7, Morrison 11, Franklin 16, Beyerle 2, Michel 2

North Bullitt (3-7) – Richerson 10, Luttrell 7, Toney 3, L. Johnson 5, N. Johnson 5, Jackson 2, Ing 4, Salmon 2, Holt 8.

Smokey Mountain Holiday Classic at Gatlinburg

PRP 60, ALEXANDER (GA) 59

PRP (4-3) – B.J. Robinson 14p; Gerald Gray Jr. 11p; Trey Hill 8p; Syncere Wilson 11p; Cashawn Beasley 1p; Darius Osbourne 6p; Tyler Redmon 2p; Logan Hudson 2p; Jordan Wallace 5p.

ALEXANDER (GA) – Rod Rappley 12p; Zeck Copeland 3p; Naeem Nichols 2p; Grant Howard 20p; Ron Gipson 3p; Cameron Armstrong 2p; Brady Spence 2p; Damion Howell 15p.

Scores from around the state:

Beechwood 63, Williamstown 47

Crittenden Co. 65, Fulton City 58, OT

Hazard 64, Owsley Co. 39

Lex. Sayre 69, Danville 55

Station Camp, Tenn. 62, Lou. Valley 60

Aleris Christmas Tournament

Hancock Co. 62, Livingston Central 47

Lou. Western 86, Ev. Day, Ind. 40

Morgan Co. 69, Lou. Shawnee 60

Arbys/KFC Holiday Classic

Lou. Southern 70, McCreary Central 57

Washington Co. 79, Lynn Camp 62

Wayne Co. 57, Whitley Co. 41

Baptist Health & Sports Rehab Holiday Classic

Barren Co. 56, Webster Co. 51

Calloway Co. 67, Meade Co. 53

Bardstown Christmas Classic

Lou. Butler 44, Hoover, Ala. 43

Berea Tournament

Barbourville 68, Pike Co. Central 65

Clay Co. 69, Berea 33

Powell Co. 84, Casey Co. 70

Blue Devil Invitational

High Point Christian Academy, N.C. 70, Henderson Co. 35

Lex. Henry Clay 51, Warren Central 37

Central Bank Classic

Franklin Co. 59, Lou. Seneca 56

Lex. Christian 89, Pulaski Co. 73

Derby Classic

Johnson Central 75, Lawrence Co. 73

Farmers Bank Christmas Tournament

Harlan Co. 60, East Jessamine 47

John Hardin 96, Frankfort 47

North Oldham 55, Woodford Co. 52

Ryle 68, West Jessamine 66

Farmers National Bank Clash of Titans

Boyle Co. 60, Lou. Eastern 56

Lincoln Co. 55, Montgomery Co. 41

Muhlenberg County 76, Knott Co. Central 72

Glenn Koger State Farm/Wilson & Muir Classic

Bardstown 54, Lou. Male 51

KSA Classic in Orlando, Fla.

Erie McDowell, Pa. 57, Owen Co. 54

Freeport, Fla. 78, Villa Madonna 58

Nick Burns Memorial

Carroll Co. 80, Lou. Iroquois 62

Owensboro Tournament

Apollo 53, Ohio Co. 51

Daviess Co. 95, Hopkins Co. Central 63

Owensboro 72, Greenwood 71

Peoples Bank Classic

Russellville 76, Belfry 67

Simon Kenton Invitational Tournament

Central Hardin 63, Scott 61

Dixie Heights 55, Cin. Aiken, Ohio 39

Gallatin Co. 62, Lloyd Memorial 54

Simon Kenton 89, Highlands 64

Smoky Mountain Christmas Tournament

Perry Co. Central 72, Uintah, Utah 57

Smoky Mountain Holiday Classic

Corbin 82, Wren, S.C. 73

Forrest, Tenn. 88, Betsy Layne 68

LaRue Co. 64, Concord Christian, Tenn. 30

Livingston Academy, Tenn. 80, Allen Central 51

North Laurel 100, Chapman, S.C. 74

South Laurel 67, Santa Fe, Fla. 29

Swauger Holiday Classic

Grant Co. 59, Bishop Brossart 48

Newport 61, Cin. Western Hills, Ohio 55

Pendleton Co. 83, Dayton 49

Twin Lakes Holiday Classic

Clinton Co. 58, South Warren 36

Warren East Tournament

Adair Co. 69, Russell Co. 48

WK&T Sports Classic

Graves Co. 57, Henry County, Tenn. 39

Marshall Co. 61, Obion County, Tenn. 56

Murray 49, Grayson Co. 44

Vienna, Ill. 57, Carlisle Co. 50

GIRLS

Queen of the Commonwealth at Bullitt East

MALE 57, MARIST 56

MALE (8-0) – Hatbison 12, Johnson 5. Sexton 8, Stiverson 2, Owens 5, Green 2, Hogan 13, Browning 7, Calvert 3.

MARIST (12-1) – Corcoran 6, Schied 8, Austin 13, Callahan 3, J. Ruzevich 20, K. Ruzevich 5.

ATHERTON 50, WAGGENER 33

ATHERTON (6-5) – Lauren Burks 2p; Sarah Overley 15p, 7r; Paige Riley 2p; Caitlyn Taylor 2p; Paige Taylor 18p, 20r; Kaylynn Thompson 5p, 11r; Hailey Stone 6p.

WAGGENER (1-11) – LaSha Dunn 4p; Tiara Bier 7p; Alexis Voll 2p; NeZja Elliot 19p; Nguenar Cisse 1p.

CENTRAL 59, WHITE HOUSE HERITAGE (TN) 52

CENTRAL (5-3) – Thelisia Guin 5p; Shamaria Stikes 2p; Precious Hereford 13p, 5s; Darian Neal 23p, 6r; Stephonie Cole 6p; Aurianna Burnett 3p, 6r; Domonique Blakey 4p; India New 3p.

WHITE HOUSE HERITAGE (6-4) – Callie Roach 21p; Taylor Lopez 6p; Addison Holmes 2p; Kaitlyn Rippy 2p; Jade Whitham 4p; Alex Green 17p.

BULLITT EAST 61, CAMPBELL CO. 58

BULLITT EAST (8-3) – Caroline Scott 6p; Lauren Masden 5p; Lindsey DuVall 31p; Alyssa Peak 8p; Kirstie Henn 6p; Kathleen Scott 2p; Rayana Hayes 3p.

CAMPBELL CO. – Taylor Clos 20p; Mackenzie Schwarber 17p; Jalyn Jackson 15p; Tamra Wells 2p; Mallory Holbrook 4p.

NIKE Tournament of Champions at Phoenix, Ariz.

La Jolla Country Day 58, Mercy Academy 49

LA JOLLA COUNTRY DAY – Villareal 17p; Urbano-Sedlund 3p; Styles 7p; Notaraini 7p; Mack 3p; Oakry 6p; Ellenbeck 15p.

MERCY – Hope Sivori 3p; Sadie Zeisloft 9p; Regan Berger 7p; Josie Woods 4p; Camryn Muss 2p; Raquael Reese 11p; Grace Walsh 6p; Danielle Feldkamp 7p.

Traditional Bank Holiday Classic at Lexington Catholic

SACRED HEART 66, SOUTH WARREN 47

SACRED HEART – Destinee Marshall 6p; Cierra Scott 6p; Ashlee Harris 5p; Kieran Samsel 11p; Caroline Flaherty 2p; Erin Toller 2p; Kia Sivils 12p; Macy Farrar 2p; Grace Berger 13p; Natalie Fichter 6p; Taylor Utter 1p.

SOUTH WARREN – Natalie Pierce 2p; Deanna Taylor 12p; Zayana Bailey 3p; Peyton Ferry 6p; Brooke Stevenson 2p; Sarah Dennison 7p; Amaya Lasley 11p; Embry Weaver 4p.

Scores from around the state:

Lex. Sayre 54, Paris 53

Muhlenberg County 60, Hopkins Co. Central 54

Pendleton Co. 59, St. Patrick 33

St. Henry 46, Beechwood 34

Bardstown Classic

Anderson Co. 70, Bethlehem 18

Bardstown 55, Woodford Co. 45

Lou. Pleasure Ridge Park 63, West Jessamine 56, OT

Marion Co. 54, Oldham Co. 43

Belleview, Florida Holiday Classic

Sheldon Clark 51, St. John Lutheran, Fla. 30

Crescom Holiday Invitational

Franklin Co. 67, Carmel Christian, N.C. 36

Food Pantry Holiday Classic

Campbellsville 61, Hart Co. 38

Edmonson Co. 71, Adair Co. 48

Metcalfe Co. 62, Washington Co. 21

Whitley Co. 60, Frankfort 30

Franklin Family Tournament

Thomas Nelson 54, East Jessamine 42

Heritage Tennessee Christmas Tournament

Corbin 56, Van Buren County, Tenn. 54

Jack Burford Chevy Christmas Classic

Madison Central 61, Montgomery Co. 34

Madison Southern 66, Menifee Co. 62

Pulaski Co. 56, Lex. Henry Clay 55

Southwestern 66, Clay Co. 51

KSA Tournament, Fla.

Garrard Co. 50, Etowah, Ga. 32

Lady Dragon Hoop Fest

Lou. Ballard 46, Carroll Co. 29

Lou. Ballard 46, Williamsburg 29

Williamstown 59, Lou. Ballard 31

Lady Marshal Holiday Classic

Casey Co. 67, Butler Co. 39

Dyer County, Tenn. 61, Shelby Co. 30

Marshall Co. 51, Shelbyville, Tenn. 43

Russellville 58, Paducah Tilghman 51

Lady Storm United Mine Workers of America Classic

Christian Co. 42, McCracken County 30

Gleason, Tenn. 56, Knott Co. Central 55

Murray Bank Hardwood Tournament

Ballard Memorial 48, Fulton City 22

Calloway Co. 54, Lyon Co. 45

Owensboro Invitational Tournament

Daviess Co. 69, McLean Co. 67

Henderson Co. 57, Apollo 43

John Hardin 51, Owensboro 29

Owensboro Catholic 62, Allen Co.-Scottsville 54

Queen of the Commonwealth

Grayson Co. 53, Webster Co. 49

Holmes 62, Lou. Assumption 35

Johnson Central 63, Lou. Holy Cross 28

North Bullitt 49, Spencer Co. 44

R.E. Williams Holliday Classic

Breckinridge Co. 56, Bullitt Central 27

Harlan Co. 69, LaRue Co. 31

Meade Co. 69, Logan Co. 34

Smoky Mountain Classic Tournament

Gate City, Va. 51, Betsy Layne 40

Smoky Mountain Holiday Classic

Central Wise, Va. 58, Owen Co. 41

Hazard 52, Seymour, Tenn. 42

North Laurel 53, Tolsia, W.Va. 20

Paintsville 60, Leslie Co. 49

South Floyd 48, Williamsburg 38

South Laurel 79, Gatlinburg-Pittman, Tenn. 55

South Oldham Tournament

Gallatin Co. 58, Lou. Seneca 41

South Oldham 77, Lou. Seneca 41

South Oldham 67, Gallatin Co. 55

Traditional Bank Holiday Classic

Elizabethtown 70, Monroe Co. 59

Lou. Sacred Heart 66, South Warren 47

Murray 57, Scott 52

Ryle 61, Lou. Eastern 58

Simon Kenton 64, Lex. Paul Dunbar 59

Warren East Holiday Classic

Caverna 58, Ohio Co. 43

Glasgow 51, Collins 41

Warren East 49, University Heights 46