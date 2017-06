Gatorade State Girls Track and Field Athletes of the Year announced

The Gatorade State Girls Track and Field Athletes of the Year have been crowned. The winners were selected based on athletic production and impact in the 2016-17 season. Each winner also demonstrated high academic achievement and exemplary personal character, including volunteerism, sportsmanship and community leadership.

Alabama: Caitlyn Little, Hoover

Alaska: Izabelle Ith, Petersburg

Arizona: Allie Schadler, Rio Rico

Arkansas: Tianna Wilson, Hamburg

California: Shae Anderson, Norco

Colorado: Arria Minor, Denver East

Connecticut: Brittant Jones, Bloomfield

Delaware: Daija Lampkin, Middletown

District of Columbia: Ingrid Joseph, School Without Walls

Florida: Symone Mason, Miami Southridge

Georgia: Kennedy Simon, Westlake

Hawaii: Kristen O’Handley, Kaiser

Idaho: Lexy Halladay, Mountain View

Indiana: Lynna Irby, Pike

Illinois: Kathleen Young, Warrensburg-Latham

Iowa: Joy Ripslinger, Assumption

Kansas: Cailie Logue, Girard

Kentucky: Michaela Reinhart, Lexington Catholic

Lousiana: Kyah Loyd, C.E. Byrd

Maine: Emma Gallant, Cheverus

Maryland: Nyjari McNeil, Franklin

Massachusetts: Clare Martin, Newton South

Minnesota: Anna Keefer, St. Michael-Albertville

Mississippi: Demi Washington, Clinton

Missouri: Alicia Burnett, Fort Zumwalt

Montana: Annie Hill, Glacier

Nebraska: MacKenzie Brandl, Stanton

Nevada: Talie Bonds, Centennial

New Hampshire: Kristie Schoffield, Merrimack Valley

New Jersey: Sydney McLaughlin, Union Catholic

New Mexico: Haley Rizek, St. Pius X

New York: Sammy Watson, Rush-Henrietta

North Carolina: Tamar Clark, High Point

North Dakota: Karly Ackley, Grand Forks

Ohio: Molly Leppelmeier, McComb

Oklahoma: Ally Ryan, Broken Arrow

Oregon: Deshae Wise, Grants Pass

Pennsylvania: Madison Witrout, Connellsville

Rhode Island: Nikki Merrill, Portsmouth

South Carolina: Carisma Holland, Seneca

South Dakota: Krista Bickley, Brandon Valley

Tennessee: Kethlin Campbell, Shelbyville

Texas: Kynnedy Flannel, Alvin

Utah: Whitney Rich, Bingham

Vermont: Sonia John, Rice

Virginia: Rachel McArthur, Patriot

Washington: Taylor Roe, Lake Stevens

West Virginia: McKenna Smith, Bridgeport

Wisconsin: Josie Schaefer, Baraboo

Wyoming: Anna Gibson, Jackson Hole