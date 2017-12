2017 ALL-USA California Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2017 American Family Insurance ALL-USA California Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2017-18 season.

COACH OF THE YEAR: Bruce Rollinson, Mater Dei (Santa Ana)

Mater Dei had the nation’s biggest target on its collective back this season, and the veteran coach Rollinson did not allow a letdown. In leading the Monarchs to a 15-0 record and a CIF Open Division state title (both program firsts), Rollinson ran his career record to 287-33-2, including a convincing 52-21 romp over De La Salle in the state final.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: JT Daniels, Mater Dei (Santa Ana)

In leading the Monarchs to a 15-0 season and a CIF Open Division title, Daniels has earned Offensive Player of the Year honors for the second straight year. The USC commit was all but unstoppable for the No. 1 team in the USA TODAY Super 25 rankings, passing for 4,123 yards and 52 touchdowns while adding nine rushing TDs and 556 yards on the ground.

First Team

QB JT Daniels (6-1, 205, Jr.), Mater Dei (Santa Ana)

RB Kazmeir Allen (5-9, 180, Sr.), Tulare Union

RB Austin Jones (5-11, 176, Jr.), Bishop O’Dowd (Oakland)

WR Devon Williams (6-4, 200, Sr.), Antelope Valley (Lancaster)

WR Amon-Ra St. Brown (6-0, 191, Sr.), Mater Dei (Santa Ana)

TE Camren McDonald (6-4, 210, Sr.), Long Beach Poly

OL Tommy Brown (6-7, 315, Sr.), Mater Dei (Santa Ana)

OL Will Craig (6-5, 265, Sr.), Granite Bay

OL Justin Dedich (6-2, 290, Sr.), Chaparral (Temecula)

OL Steven Jones (6-5, 340, Sr.), Chaparral (Temecula)

OL Jonah Tauanu’u (6-5, 275, Jr.), Narbonne (Harbor City)

Second Team

QB Jack Tuttle (6-4, 200, Sr.), Mission Hills (San Marcos)

RB Andrew VanBuren (6-1, 217, Sr.), Chaminade (West Hills)

RB Sean Dollars (5-10, 185, Jr.), Rancho Cucamonga

WR Jalen Hall (6-4, 192, Sr.), Long Beach Poly

WR Marquis Spiker (6-3, 188, Sr.), Murrieta Valley

TE Michael Ezeike (6-5, 220, Sr.), Colony (Ontario)

OL Ben Coleman (6-4, 300, Jr.), Linfield Christian (Temecula)

OL Liam Douglass (6-5, 263, Sr.), Harvard-Westlake (Studio City)

OL Chris Murray (6-3, 300, Sr.), Mater Dei (Santa Ana)

OL Jarrett Patterson (6-5, 285, Sr.), Mission Viejo

OL Sean Rhyan (6-5, 302, Jr.), San Juan Hills (San Juan Capistrano)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Solomon Tuliaupupu, Mater Dei (Santa Ana)

The national ALL-USA Defensive Player of the Year controlled matters from his linebacker spot for the undefeated state champions. A U.S. Army All-American, Tuliaupupu finished the year with 63 tackles (12 for loss), four sacks, four QB hurries and one fumble recovery.

First Team

DL Isaiah Foskey (6-4, 215, Jr.), De La Salle (Concord)

DL Nathan Logoleo (5-11, 245, Sr.), Mater Dei (Santa Ana)

DL Merlin Robertson (6-2, 237, Sr.), Junipero Serra (Gardena)

DL Kayvon Thibodeaux (6-5, 235, Jr.), Oaks Christian (Westlake Village)

LB Josh Calvert (6-3, 185, Jr.), Oaks Christian (Westlake Village)

LB Solomon Tuliaupupu (6-2, 220, Sr.), Mater Dei (Santa Ana)

LB Henry To’oto’o (6-2, 225, Jr.), De La Salle (Concord)

DB Olaijah Griffin (6-0, 178, Sr.), Mission Viejo

DB Logan Taylor (5-11, 177, Sr.), Narbonne (Harbor City)

DB Isaac Taylor-Stuart (6-2, 220, Sr.), Helix (La Mesa)

DB Jaiden Woodbey (6-1, 195, Sr.), St. John Bosco (Bellflower)

Second Team

DL Jacob Bandes (6-2, 275, Jr.), Pittsburg (Antioch)

DL R.J. Stone (6-3, 210, Sr.), Valley Christian (San Jose)

DL Jeremiah Martin (6-6, 245, Sr.), Cajon (San Bernardino)

DL Joshua Pakola (6-3, 230, Jr.), St. Francis (Mountain View)

LB Justin Flowe (6-3, 215, So.), Upland

LB De’Gabriel Floyd (6-2, 220, Jr.), Golden Valley (Santa Clarita)

LB Bru McCoy (6-3, 215, Jr.), Mater Dei (Santa Ana)

DB Bryan Addison (6-5, 180, Sr.), Junipero Serra (Gardena)

DB Aashari Crosswell (6-1, 185, Sr.), Long Beach Poly

DB Chris Steele (6-1, 188, Jr.), St. John Bosco (Bellflower)

DB Steve Stephens (6-0, 185, Sr.), Edison (Fresno)

SPECIAL TEAMS

K Jonah Lipel (6-0, 180, Sr.), Chaminade (West Hills)