2017 ALL-USA Nevada Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2017 American Family Insurance ALL-USA Nevada Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2017-18 season.

COACH OF THE YEAR: Kenny Sanchez, Bishop Gorman (Las Vegas)

Sanchez led the Gaels to a staggering ninth consecutive state title. After incurring two early losses to out-of-state powers, Gorman did what it does under Sanchez’s leadership, capping a 13-2 season with a 48-7 romp over Reed in the state final.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Cade McNamara, Damonte Ranch (Reno)

The junior quarterback passed for 3,470 yards and 44 touchdowns this past season, leading the Mustangs (11-1) to the Division I Northern Region semifinals. A Notre Dame commit, McNamara had at least two TD passes in all 12 games and passed for four or more scores seven times.

First Team

QB Cade McNamara (6-1, 196, Jr.), Damonte Ranch (Reno)

RB Abel Carter (5-10, 200, Sr.), Carson (Carson City)

RB Peyton Dixon (5-10, 185, Jr.), Bishop Manogue (Reno)

WR Jalen Nailor (5-11, 170, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

WR Marquez Powell (6-2, 174, Sr.), Liberty (Henderson)

TE Brevin Jordan (6-3, 250, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

OL Eric Brown (6-4, 346, Sr.), Green Valley (Henderson)

OL Troy Fautanu (6-4, 250, Jr.), Liberty (Henderson)

OL Logan Hutcherson (6-0, 209, Sr.), Reno

OL Jacob Isaia (6-3, 280, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

OL Beau Taylor (6-4, 274, Jr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

Second Team

QB Dorian Thompson-Robinson (6-2, 195, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

RB Jason Painter (5-10, 175, Sr.), Spring Creek

RB Aubrey Washington (5-9, 170, Sr.), Legacy (North Las Vegas)

WR Dru Jacobs (6-1, 181, Sr.), Damonte Ranch (Reno)

WR Cedric Tillman (6-3, 200, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

TE Daniel Bellinger (6-6, 220, Sr.), Palo Verde (Las Vegas)

OL Damieon Garcia (5-9, 200, Sr.), Shadow Ridge (Las Vegas)

OL John Keeley (6-3, 270, Jr.), Reed (Sparks)

OL Ryan Madole (6-2, 185, Sr.), Damonte Ranch (Reno)

OL Harry McKeon (6-1, 241, Sr.), Faith Lutheran (Las Vegas)

OL Syvone Sistrunk (6-1, 270, Sr.), Liberty (Henderson)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Palaie Gaoteote, Bishop Gorman (Las Vegas)

The senior linebacker and one-time transfer from Mililani (Hawaii) saved his best for last in helping lead the Gaels to a ninth straight state title. A longtime USC commit, Gaoteote made 80 tackles (41 solo) with 20 tackles for loss, 12 quarterback hurries and three sacks.

First Team

DL Crishaun Lappin (6-0, 245, Sr.), Liberty (Henderson)

DL Branden Lopez (6-3, 250, Sr.), Green Valley (Henderson)

DL Adam Plant (6-5, 245, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

DL Eric Schmitz (6-1, 220, Sr.), Reed (Sparks)

LB Amere Foster (5-8, 225, Sr.), Legacy (North Las Vegas)

LB Palaie Gaoteote (6-2, 235, Sr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

LB Brandon Kaho (6-2, 232, Sr.), Reno

DB Octavian Bell (5-10, 176, Sr.), Liberty (Henderson)

DB Isaiah Herron (6-1, 175, Sr.), Arbor View (Las Vegas)

DB Josh Hong (6-0, 167, Sr.), Faith Lutheran (Las Vegas)

DB Kyu Kelly (6-1, 160, Jr.), Bishop Gorman (Las Vegas)

Second Team

DL Richie Garcia (6-2, 205, Sr.), Damonte Ranch (Reno)

DL John Thomson (6-0, 210, Sr.), Faith Lutheran (Las Vegas)

DL Charles Tuavao (6-5, 295, Sr.), Reed (Sparks)

DL Elijah Wade (6-5, 240, Sr.), Arbor View (Las Vegas)

LB Anthony Allen (6-0, 210, Sr.), Desert Pines (Las Vegas)

LB Vance Day (5-11, 160, So.), Tonopah

LB Siaosi Finau (6-0, 245, Sr.), Reno

DB John Harper (6-3, 180, Sr.), Mojave (North Las Vegas)

DB George Moreno (5-11, 180, Sr.), Reed (Sparks)

DB Allan Mwata (6-0, 180, Sr.), Liberty (Henderson)

DB Jake Polson (5-11, 160, Jr.), Damonte Ranch (Reno)

SPECIAL TEAMS

KR JD Kolb (5-8, 170, Jr.), McQueen (Reno)