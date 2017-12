2017 ALL-USA New Hampshire Football Team

USA TODAY High School Sports is proud to announce the 2017 American Family Insurance ALL-USA New Hampshire Football Team. Players were selected based on their athletic achievements from the 2017-18 season.

COACH OF THE YEAR: Ron Auffant, Winnacunnet (Hampton)

Auffant led Winnacunnet (12-0) to the first unbeaten season in school history and its first state title since 2012. The perfect season culminated with a 41-21 triumph over Pinkerton Academy in the Division I state title game at UNH’s Wildcat Stadium.

OFFENSE

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Andrew Duval, Goffstown

This senior wide receiver, defensive back and kick returner caught 27 passes for 718 yards and 11 touchdowns this past season, leading the Grizzlies (9-2) to the Division I state semifinals. Duval averaged 26.6 yards per catch and also contributed two rushing TDs, one passing touchdown and one kick return touchdown.

First Team

QB Sean Holland (6-2, 180, Sr.), Nashua South

RB Ezra Jenifer (6-2, 220, Jr.), Proctor Academy (Andover)

RB Matthew Brehon (5-9, 197, Sr.), New Hampton School

WR Andrew Duval (5-10, 185, Sr.), Goffstown

WR Ian Krishnan (6-2, 185, Sr.), Proctor Academy (Andover)

TE Bobby Cliche (6-1, 225, Sr.), Exeter

OL Michael Fleury (6-2, 280, Jr.), New Hampton School

OL Willem Froumy (6-6, 290, Sr.), Exeter

OL Ryan Hanson (6-2, 304, Sr.), Winnacunnet (Hampton)

OL Wayne Thimas (6-3, 285, Sr.), St. Paul’s School (Concord)

OL Nick Swift (6-4, 295, Sr.), Phillips Exeter Academy (Exeter)

Second Team

QB Pat MacDougall (6-3, 185, Sr.), Winnacunnet (Hampton)

RB Darian Davis (5-10, 185, Sr.), Tilton School

RB Josh Sibanda (5-7, 165, Sr.), Salem

WR Hunter Adams (6-0, 180, Sr.), Portsmouth

WR Matt Simco (6-4, 200, Sr.), Hollis-Brookline (Hollis)

TE Wesley Lambert (6-0, 185, Sr.), Plymouth

OL Allen Gault (6-0, 250, Jr.), Pinkerton Academy (Derry)

OL Andrew Mills (6-1, 250, Sr.), Winnacunnet (Hampton)

OL Jordan Gallagher (6-0, 190, Sr.), Winnacunnet (Hampton)

OL Robert Horgan (6-3, 225, Sr.), Timberlane (Plaistow)

OL Cam Macro (6-1, 240, Jr.), Pinkerton Academy (Derry)

DEFENSE

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Tim Bouchard, St. Thomas Aquinas (Dover)

The senior two-way star was a force in the Saints’ run to an 8-2 season and the Division II state semifinals. While also shining at running back, Bouchard made 38 tackles with four interceptions, two fumble recoveries and a forced fumble while also returning a kickoff for a TD.

First Team

DL Lance Crate (6-1, 200, Sr.), Proctor Academy (Andover)

DL Garrett Macomber (5-11, 220, Sr.), Plymouth

DL Adam Moses (5-11, 350, Sr.), Goffstown

DL Jonathan Saklad (6-2, 210, Jr.), St. Paul’s School (Concord)

LB Devin Kelley (6-1, 205, Sr.), Holderness School

LB Keegan Mills (6-0, 190, So.), Campbell (Litchfield)

LB Jack Corriveau (5-11, 190, Sr.), Bow

DB Tim Bouchard (5-11, 180, Sr.), St. Thomas Aquinas (Dover)

DB Kayden Baillargeon (5-8, 155, Sr.), Pinkerton Academy (Derry)

DB Isaiah Crane (5-10, 155, Sr.), Plymouth

DB Evan Welch (6-1, 175, Sr.), Winnacunnet (Hampton)

Second Team

DL Aidan Cahill (6-1, 225, Sr.), Stevens (Claremont)

DL Derek Chiavelli (5-10, 225, Sr.), Nashua South

DL Zachary Handy (5-11, 255, Sr.), John Stark (Weare)

DL Matthew Nicholls (6-2, 220, Jr.), Bow

LB Quentin Bicknell (5-11, 175, So.), Stevens (Claremont)

LB Chandler Matson (6-0, 204, Sr.), Monadnock (Swanzey)

LB Joey Poisson (6-0, 205, Sr.), Goffstown

DB Samson Dubé (5-11, 200, Sr.), Phillips Exeter Academy (Exeter)

DB Matt Garafano (5-8, 152, Jr.), Windham

DB Aidan Holland (5-11, 180, Sr.), Salem

DB Ryan Yanuszewski (5-6, 145, Sr.), Campbell (Litchfield)

SPECIAL TEAMS

K Matt Hauntsman (6-0, 165, Sr.), Bishop Guertin (Nashua)