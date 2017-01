2017 Composite Football Recruiting Rankings by Position

With the four major recruiting services having released their final rankings for 2016, USA TODAY High School Sports has compiled a final update to the composite rankings. Here are the composite rankings broken down by position. The rankings reflect the average of 247Sports, ESPN, Rivals and Scout.

QUARTERBACKS

Davis Mills, Greater Atlanta Christian (Norcross, Ga.), Stanford Hunter Johnson, Brownsburg (Ind.), Clemson Tua Tagovailoa, St. Louis (Honolulu, Hawaii), Alabama Jake Fromm, Houston County (Warner Robins, Ga.), Georgia Tate Martell, Bishop Gorman (Las Vegas, Nev.), Ohio State Jack Sears, San Clemente (Calif.), USC Kellen Mond, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Texas A&M Sam Ehlinger, Westlake (Austin, Texas), Texas Dylan McCaffrey, Valor Christian (Highlands Ranch, Colo.), Michigan Myles Brennan, Saint Stanislaus (Bay Saint Louis, Miss.), LSU Keytaon Thompson, Landry-Walker (New Orleans, La.), Mississippi St. Chris Robison, Horn (Mesquite, Texas), Oklahoma

RUNNING BACKS

T1. Cam Akers, Clinton (Miss.), Florida St.

T1. Najee Harris, Antioch (Calif.), Alabama

2. Stephen Carr, Summit (Fontana, Calif.), USC

3. Khalan Laborn, Bishop Sullivan (Virginia Beach, Va.), Florida St.

4. D’Andre Swift, St. Joseph’s Prep (Philadelphia, Pa.), Georgia

5. J.K. Dobbins, La Grange (Texas), Ohio State

6. Ty Chandler, Montgomery Bell (Nashville, Tenn.), Tennessee

7. Anthony McFarland, DeMatha (Hyattsville, Md.), Uncommitted

8. Eno Benjamin, Wylie East (Wylie, Texas), Arizona St.

9. Zaquandre White, North Fort Myers (North Fort Myers, Fla.), Florida St.

10. Toneil Carter, Langham Creek (Houston, Texas), Texas

11. Brian Robinson, Hillcrest (Tuscaloosa, Ala.), Alabama

WIDE RECEIVERS

Donovan Peoples-Jones, Cass Tech (Detroit, Mich.), Michigan Tee Higgins, Oak Ridge (Tenn.), Clemson Jerry Jeudy, Deerfield Beach (Pompano Beach, Fla.), Alabama Joseph Lewis, Hawkins (Los Angeles, Calif.), Uncommitted Trevon Grimes, St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, Fla.), Ohio State Jeff Thomas, East St. Louis (Ill.), Uncommitted Tyjon Lindsey, Bishop Gorman (Las Vegas, Nev.), Nebraska D.J. Matthews, Trinity Christian (Jacksonville, Fla.), Florida St. DeVonta Smith, Amite (Amite, La.), Uncommitted Jhamon Ausbon, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Texas A&M Henry Ruggs, Lee (Montgomery, Ala.), Uncommitted Tyrell Shavers, Lewisville (Lewisville, Texas), Alabama

TIGHT END

Colby Parkinson, Oaks Christian (Thousand Oaks, Calif.), Stanford Brock Wright, Cy-Fair (Cypress, Texas), Notre Dame Cole Kmet, St. Viator (Arlington Heights, Ill.), Notre Dame Josh Falo, Inderkum (Sacramento, Calif.), Uncommitted Hunter Bryant, Eastside (Sammamish, Wash.), Washington

OFFENSIVE TACKLES

Alex Leatherwood, Booker T. Washington (Pensacola, Fla.), Alabama Foster Sarell, Graham-Kapowsin (Graham, Wash.), Stanford Walker Little, Episcopal (Bellaire, Texas), Stanford Trey Smith, University School (Jackson, Tenn.), Tennessee Isaiah Wilson, Poly Prep (Brooklyn, N.Y.), Georgia Calvin Ashley, St. John’s (Washington, D.C.), Auburn Jedrick Wills, Lexington (Lexington, Ky.), Alabama Austin Jackson, North Canyon (Phoenix, Ariz.), Uncommitted Andrew Thomas, Pace Academy (Atlanta, Ga.), Georgia Austin Deculus, Cy-Fair (Cypress, Texas), LSU Josh Myers, Miamisburg (Ohio), Ohio State Navaughn Donaldson, Miami Central (Miami, Fla.), Miami

GUARDS/CENTERS (* indicates center)

Wyatt Davis, St. John Bosco (Bellflower, Calif.), Ohio State Cesar Ruiz*, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Michigan Tedarrell Slaton, American Heritage (Fort Lauderdale, Fla.), Uncommitted Jack Anderson, Frisco (Texas), Texas Tech Robert Hainsey, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Notre Dame C.J. Thorpe, Central Catholic (Pittsburgh, Pa.), Penn State Netori Johnson, Cedar Groves (Ellenwood, Ga.), Georgia Tyrese Robinson, Mckinney Boyd (Mckinney, Texas), Oklahoma Wes Harris, Aledo (Texas), TCU Edward Ingram, DeSoto (Texas), LSU Kayden Lyles, Middleton (Wis.), Wisconsin

DEFENSIVE TACKLES

Marvin Wilson, Bellaire (Episcopal, Texas), Uncommitted Aubrey Solomon, Lee County (Leesburg, Ga.), Uncommitted Jay Tufele, Bingham (South Jordan, Utah), Uncommitted Tyler Shelvin, Notre Dame (Lafayette, La.), LSU Marlon Tuipulotu, Central (Independence, Ore.), Washington Haskell Garrett, Bishop Gorman (Las Vegas, Nev.), Ohio State Phidarian Mathis, Neville (Monroe, La.), Uncommitted Greg Rogers, Arbor View (Las Vegas), UCLA Ja’len Parks, Newberry (Fla.), Florida St. Darnell Ewell, Lake Taylor (Norfolk, Va.), Notre Dame Jerron Cage, Winton Woods (Cincinnati, Ohio), Ohio State Eric Crosby, Ocean Lakes (Virginia Beach, Va.), Tennessee

DEFENSIVE ENDS

Jaelan Phillips, Redlands East Valley (Redlands, Calif.), UCLA Chase Young, DeMatha (Hyattsville, Md.), Ohio State Josh Kaindoh, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Florida St. LaBryan Ray, James Clemens (Madison, Ala.), Uncommitted A.J. Epenesa, Edwardsville (Ill.), Iowa K’Lavon Chaisson, North Shore (Houston, Texas), Uncommitted Luiji Vilain, Episcopal (Alexandria, Va.), Michigan D.J. Johnson, Burbank (Sacramento, Calif.), Miami Jarez Parks, Sebastian River (Sebastian, Fla.), Uncommitted Robert Beal, Peachtree Ridge (Suwanee, Ga.), Georgia Hunter Echols, Cathedral (Los Angeles, Calif.), USC Zachary Carter, Hillsborough (Tampa, Fla.), Florida

OUTSIDE LINEBACKERS

Baron Browning, Kennedale (Texas), Ohio State Dylan Moses, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Alabama Anthony Hines, Plano East (Plano, Texas), Texas A&M Willie Gay, Starkville (Miss.), Uncommitted Drew Singleton, Paramus Catholic (Paramus, N.J.), Michigan Vandarius Cowan, Palm Beach Gardens (Fla.), Alabama Levi Jones, Westlake (Austin, Texas), Uncommitted Markail Benton, Central (Phenix City, Ala.), Alabama Chris Allen, Southern Lab (Baton Rouge, La.), Alabama Jordan Anthony, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Michigan Jaden Hunter, Westlake (Atlanta, Ga.), Georgia Justin Foster, Crest (Shelby, N.C.), Clemson

INSIDE LINEBACKERS

Jacob Phillips, Nashville Magnet (Nashville, Tenn.), Oklahoma Tadarian Moultry, Jackson-Olin (Birmingham, Ala.), Auburn Levi Draper, Collinsville (Okla.), Oklahoma Nate McBride, Vidalia (Ga.), Georgia Leonard Warner, Brookwood (Snellville, Ga.), Uncommitted Avery Roberts, Concord (Wilmington, Del.), Nebraska K.J. Britt, Oxford (Ala.), Auburn David Adams, Central Catholic (Pittsburgh, Pa.), Notre Dame

CORNERBACKS

Shaun Wade, Trinity Christian (Jacksonville, Fla.), Ohio State Darnay Holmes, Calabasas (Calif.), UCLA Stanford Samuels, Flanagan (Hollywood, Fla.), Florida St. Lamont Wade, Clairton (Pa.), Penn State A.J. Terrell, Westlake (Atlanta, Ga.), Clemson Justin Broiles, John Marshall (Oklahoma City, Okla.), Oklahoma Thomas Graham, Rancho Cucamonga (Calif.), Oregon Jaylon Johnson, Central East (Fresno, Calif.), Utah Kary Vincent, Port Arthur (Texas), LSU Ambry Thomas, Martin Luther King (Detroit, Mich.), Michigan Tre Brown, Union (Tulsa, Okla.), Oklahoma Brad Stewart, McDonogh 35 (New Orleans, La.), Uncommitted

SAFETIES

Jeffrey Okudah, South Grand Prairie (Grand Prairie, Texas), Ohio State JaCoby Stevens, Oakland (Murfreesboro, Tenn.), LSU Richard LeCounte, Liberty County (Riceboro, Ga.), Georgia Devon Hunter, Indian River (Chesapeake, Va.), Virginia Tech Paris Ford, Steel Valley (Pittsburgh, Pa.), Pittsburgh Xavier McKinney, Roswell (Ga.), Alabama Isaiah Pryor, IMG Academy (Bradenton, Fla.), Ohio State Bubba Bolden, Bishop Gorman (Las Vegas, Nev.), USC Grant Delpit , IMG Academy (Bradenton, Fla.), LSU Maleik Gray, La Vernge (Tenn.), Tennessee Todd Harris, Plaquemine (La.), Uncommitted Cyrus Fagan, Mainland (Daytona Beach, Fla.), Florida St.

ATHLETE