2017 MLB Draft: Where the first 75 picks went to high school

The first two rounds of the Major League Baseball Draft were completed Monday with 36 players being selected.

Here is the breakdown of where each of the players selected is from (college players are accounted for in their home state, not where they play; high school players are accounted for in the state of their school).

BY STATE

California — 14 (including the first two picks)

Florida — 12

Georgia — 6

Texas — 5

North Carolina, Pennsylvania, Alabama, Tennessee — 3

FIRST ROUND

Minnesota Twins, Royce Lewis, SS, JSerra Catholic (San Juan Capistrano, Calif.). Cincinnati Reds, Hunter Greene, RHP, Notre Dame (Sherman Oaks, Calif.) San Diego Padres, MacKenzie Gore, LHP, Whiteville (N.C.) Tampa Bay Rays, Brendan McKay, 1B, Louisville, Blackhawk (Darlington, Pa.) Atlanta Braves, Kyle Wright, RHP, Vanderbilt, Buckhorn (Huntsville, Ala.) Oakland Athletics, Austin Beck, OF, North Davidson (N.C.) Arizona Diamondbacks, Pavin Smith, 1B, Palm Beach Gardens (Jupiter, Fla.) Philadelphia Phillies, Adam Haseley, OF, Virginia, The First Academy (Windermere, Fla.) Milwaukee Brewers, Keston Hiura, 2B, UC Irvine, Valencia (Calif.) Los Angeles Angels, Jordon Adell, OF, Ballard (Louisville) Chicago White Sox, Jake Burger, 3B, Missouri State, Christian Brothers College High (Chesterfield, Mo.) Pittsburgh Pirates, Shane Baz, RHP, Concordia Lutheran (Tromball, Texas) Miami Marlins, Trevor Rogers, LHP, Carlsbad (N.M.). Kansas City Royals, Nick Pratto, 1B, Huntington Beach (Calif.) Houston Astros, J.B. Bukauskas, RHP, North Carolina, Stone Bridge (Va.) New York Yankees, Clarke Schmidt, RHP, South Carolina, Allatoona (Acworth, Ga.) Seattle Mariners, Evan White, 1B, Kentucky, Gahanna Lincoln (Gahanna, Ohio) Detroit Tigers, Alex Faedo, RHP, Alonso (Tampa) San Francisco Giants, Heliot Ramos, OF, Leadership Christian Academy (Puerto Rico) New York Mets, David Peterson, LHP, Oregon, Regis Jesuit (Denver) Baltimore Orioles, D.L. Hall, LHP, Valdosta (Ga.) Toronto Blue Jays, Logan Warmoth, SS, Lake Brantley (Orlando) Los Angeles Dodgers, Jeren Kendall, OF, Vanderbilt, Holmen (Wis.) Boston Red Sox, Tanner Houck, RHP, Missouri, Collinsville (Ill.) Washington Nationals, Seth Romero, LHP, Houston, Columbia (West Columbia, Texas) Texas Rangers, Bubba Thompson, OF, McGill-Toolen (Ala.) Chicago Cubs, Brendon Little, LHP, State College of Florida Manatee-Sarasota, Conestoga (Malvern, Pa.) Toronto Blue Jays, Nate Pearson, RHP, College of Central Florida, Bishop McLaughlin (Tampa) Texas Rangers, Christopher Seise, SS, West Orange (Winter Garden, Fla.) Chicago Cubs, Alex Lange, RHP, LSU, Lee’s Summit West (Lee’s Summit, Mo.)

COMPETITIVE BALANCE ROUND A

Tampa Bay Rays, Drew Rasmussen, RHP, Oregon State, Mount Spokane (Spokane, Wash.) Cincinnati Reds, Jeter Downs, SS, Monsignor Pace (Miami Gardens, Fla.) Oakland Athletics, Kevin Merrell, SS, Steinbrenner (Tampa) Milwaukee Brewers, Tristen Lutz, OF, James Martin Senior (Arlington, Texas) Minnesota Twins, Brent Rooker, OF, Mississippi State, Evangelical Christian (Brentwood, Tenn.) Miami Marlins, Brian Miller, OF, North Carolina, Millbrook (Raleigh, N.C.)

SECOND ROUND

37. Minnesota Twins, Landon Leach, RHP, Pickering (Ontario)

38. Cincinnati Reds, Stuart Fairchild, OF, Wake Forest, Seattle Prep (Seattle)

39. San Diego Padres, Luis Campusano-Barcero, C, Cross Creek (Augusta, Ga.)

40. Tampa Bay Rays, Michael Mercado, RHP, Westview (San Diego)

41. Atlanta Braves, Drew Waters, OF, Etowah (Woodstock, Ga.)

42. Pittsburgh Pirates, Steven Jennings, RHP, DeKalb County (Brush Creek, Tenn.)

43. Oakland Athletics, Greg Diechmann, LSU, Brother Martin (Metairie, La.)

44. Arizona Diamondbacks, Drew Ellis, 3B, Louisville, Jeffersonville (Ind.)

45. Philadelphia Phillies, Spencer Howard, RHP, Cal Poly San Luis Obispo, Templeton (Calif.)

46. Milwaukee Brewers, Caden Lemons, RHP, Vestavia Hills (Ala.)

47. Los Angeles Angels, Griffin Canning, RHP, UCLA, Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.)

48. Colorado Rockies, Ryan Vilade, 3B, Stillwater (Okla.)

49. Chicago White Sox, Gavin Sheets, 1B, Wake Forest, Gilman (Baltimore)

50. Pittsburgh Pirates, Cal Mitchell, OF, Rancho Bernardo (San Diego)

51. Miami Marlins, Joseph Dunand, 3B, North Carolina State, Gulliver Prep (Miami)

52. Kansas City Royals, MJ Melendez, C, Westminster Christian (Miami)

53. Houston Astros, Joe Perez, 3B, Archbishop McCarthy (Southwest Ranches, Fla.)

54. New York Yankees, Matt Sauer, RHP, Ernest Righetti (Santa Maria, Calif.)

55. Seattle Mariners, Sam Carlson, RHP, Burnsville (Minn.)

56. Houston Astros, Corbin Martin, RHP, Texas A&M, Cy-Ranch (Cypress, Texas)

57. Detroit Tigers, Reynaldo Rivera, OF, Chipola College, IBAHA (Ceiba, Puerto Rico)

58. San Francisco Giants, Jacob Gonzalez, 3B, Chaparral (Scottsdale, Ariz.)

59. New York Mets, Mark Vientos, 3B, American Heritage (Plantation, Fla.)

60. Baltimore Orioles, Adam Hall, SS, A.B. Lucas (London, Ontario)

61. Toronto Blue Jays, Hagen Danner, C-RHP, Huntington Beach (Calif.)

62. Los Angeles Dodgers, Morgan Cooper, RHP, Texas, Jarrell (Texas)

63. Boston Red Sox, Cole Brannen, OF, Westfield School (Perry, Ga.)

64. Cleveland Indians, Quentin Holmes, OF, Monsignor McClancy (New York)

65. Washington Nationals, Wil Crowe, RHP, South Carolina, Pigeon Forge (Tenn.)

66. Texas Rangers, Hans Crouse, RHP, Dana Hills (Calif.)

67. Chicago Cubs, Cory Abbott, RHP, Loyola Marymount, Serra (San Diego)

COMPETITIVE BALANCE ROUND B

68. Arizona Diamondbacks, Daulton Varsho, C, Milwaukee-Wisconsin, Marshfield (Chili, Wis.)

68. San Diego Padres, Blake Hunt, C, Mater Dei (Santa Ana, Calif.)

69. Colorado Rockies, Tommy Doyle, RHP, Virginia, Flint Hill (Vienna, Va.)

70. Cleveland Indians, Tyler Freeman, SS, Etiwanda (Calif.)

71. Pittsburgh Pirates, Conner Uselton, OF, Southmoore (Oklahoma City)

72. Kansas City Royals, Evan Steele, RHP, Chipola College, Marietta (Ga.)

73. Baltimore Orioles, Zac Lowther, RHP, Xavier, Cuyahoga Heights (Brookyln Heights, Ohio)

74. Houston Astros, J.J. Matijevic, Arizona, Norwin (North Huntingdon, Pa.)