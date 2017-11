2018 Naismith Trophy Girls High School Player of the Year Preseason Watch List

The Naismith Trophy has announced the 50 players on the watch list for the Girls High School Player of the Year award. The Player of the Year and All-America teams will be announced in March by the Atlanta Tipoff Club.

Name Pos. School Hometown State College Andrea Aquino P Ribet Academy Los Angeles CA Oregon State Shakira Austin F Riverdale Baptist Upper Marlboro MD Maryland Elizabeth Balogun F Hamilton Heights Christian Academy Chattanooga TN Georgia Tech Da’Sha Benjamin G Lucy C. Laney Augusta GA Alabama Robyn Benton G Greater Atlanta Christian School Conyers GA Auburn Jenna Brown G The Lovett School Marietta GA Stanford Desiree Caldwell G Byron P. Steele II San Antonio TX USC Christianna Carr G Manhattan Manhattan KS Kansas State Taylor Chavez G Valley Vista Surprise AZ Oregon Charli Collier F Barbers Hill Crosby TX Texas Amira Collins P Paul VI Laplata MD Tennessee Janai Crooms G St. Andrew’s School Barrington RI Ohio State Elissa Cunane P Northern Guilford Summerfield NC NC State Aquira DeCosta F St. Mary’s Sacramento CA Baylor Elizabeth Dixon F Ridgeway Germantown TN Georgia Tech Dre’una Edwards F Liberty Las Vegas NV Utah Queen Egbo P Travis Houston TX Baylor McKenzie Forbes W Folsom Folsom CA California Katlyn Gilbert G Heritage Christian School Indianapolis IN Notre Dame Zarielle Green G Duncanville Dallas TX Tennessee Blair Green W Harlan Middlesboro KY Kentucky Destanni Henderson G Fort Myers Lehigh Acres FL South Carolina Rhyne Howard G Bradley Central Cleveland TN Kentucky Kaila Hubbard W Holy Innocents’ Episcopal School Atlanta GA Georgia Kiara Jefferson G West Campus Sacramento CA UCLA Ashley Joens G Iowa City Iowa City IA Iowa State Donnetta Johnson G Baldwin Senior New York NY Georgia Morgan Jones G Our Lacy of Mercy Jonesboro GA Florida State Shaniya Jones G Wesleyan Christian Academy High Point NC Viriginia Tech Imani Lewis F Life C Academy Burlington NJ Wisconsin Dara Mabrey G Manasquan Belmar NJ Virginia Tech Jazmine Massengill G Hamilton Heights Christian Academy Harrison TN Tennessee Taylor Mikesell G Jackson Massillon OH Maryland Brooklyn Mitchell G Ursuline Academy New Orleans LA Kansas Valencia Myers P Solon Solon OH Florida State Olivia Nelson-Ododa P Winder-Barrow Winder GA Undeclared Kari Niblack F Wildwood Wildwood FL West Virginia Izabela Nicoletti G Neuse Baptist Christian School Raleigh NC Florida State Jordan Nixon G Mary Louis Academy Bronx NY Notre Dame Sedona Prince C Liberty Hill Liberty Hill TX Texas Catherine Reese F Cypress Woods Cypress TX Arizona Mykasa Robinson G Paul G. Blazer Ashland KY Louisville Victaria Saxton F Model Rome GA South Carolina Honesty Scott-Grayson G Riverdale Baptist Upper Marlboro MD Baylor NaLyssa Smith F East Central Converse TX Baylor Ahlana Smith G Mallard Creek Charlotte NC UCLA Shalyse Smith W Bellarmine Prep Tacoma WA Arizona Tatum Veitenheimer G Windthorst Windthorst TX Oklahoma Christyn Williams G Central Arkansas Christian School Little Rock AR UConn Madison Williams W Trinity Valley School Fort Worth TX Oklahoma