2018 U.S. Army All-American Bowl rosters revealed

The 2018 U.S. Army All-American Bowl will kickoff Saturday, Jan. 6 in San Antonio and be televised on NBC at 1 p.m. ET.

The rosters can be seen below in full:

EAST

# Named Pos. School City State 82 D’Marcus Adams WR Mainland Daytona Beach FL 81 Jordyn Adams WR Green Hope Cary NC 57 Jayson Ademilola DL St. Peter’s Prep Jersey City NJ 20 Derrik Allen DB Lassiter Marietta GA 18 Adam Anderson DL Rome Rome GA 26 Jalyn Armour-Davis DB St. Paul’s Episcopal Mobile AL 76 Nana Asiedu OL North Stafford Stafford VA 67 William Barnes OL Apopka Apopka FL 90 Josh Belk DL Lewisville Richburg SC 8 Tyson Campbell DB American Heritage School Plantation FL 74 Jackson Carman OL Fairfield Fairfield OH 4 James Cook RB Miami Central Miami FL 10 Skyler DeLong P Nation Ford Fort Mill SC 7 Greg Emerson DL Northside Jackson TN 24 Dallas Gant LB St. John’s Jesuit Toledo OH 21 Jaelen Gill RB Westerville South Westerville OH 55 Trey Hill OL Houston County Warner Robins GA 44 Dax Hollifield LB Shelby Shelby NC 6 Josh Jobe DB Cheshire Academy Cheshire CT 13 Tyreke Johnson DB Trinity Christian Academy Jacksonville FL 15 Phil Jurkovec QB Pine-Richland Gibsonia PA 1 Derion Kendrick WR South Pointe Rock Hill SC 70 Darian Kinnard OL St. Ignatious Cleveland OH 16 Trevor Lawrence QB Cartersville Cartersville GA 27 Lorenzo Lingard RB University Orange City FL 17 Justin Mascoll DL South Gwinnett Snellville GA 68 Cade Mays OL Knoxville Catholic Knoxville TN 42 Kyler McMichael DB Greater Atlanta Christian Norcross GA 50 Alim McNeill DL Jesse O. Sanderson Raleigh NC 80 Rondale Moore WR Trinity Louisville KY 5 Azeez Ojulari DL Marietta Marietta GA 23 Micah Parsons LB Harrisburg Harrisburg PA 29 Ricky Person RB Heritage Wake Forest NC 45 J.J. Peterson LB Colquitt County Norman Park GA 3 Mark Pope WR Miami Southridge Miami FL 25 BT Potter K South Pointe Rock Hill SC 88 Jeremy Ruckert TE Lindenhurst Lindenhurst NY 69 Jamaree Salyer OL Pace Academy Atlanta GA 51 Tyrone Sampson OL East English Village Prep Detroit MI 43 Oscar Shadley LS Golden Gate Naples FL 99 Nesta Silvera DL American Heritage School Plantation FL 33 Shayne Simon LB St. Peter’s Prep Jersey City NJ 2 Patrick Surtain DB American Heritage School Plantation FL 9 George Takacs TE Gulf Coast Naples FL 19 Xavier Thomas DL IMG Academy Bradenton FL 41 Channing Tindall LB Spring Valley Columbia SC 22 Christian Tutt DB Thomson Thomson GA 14 Josh Vann WR Tucker Tucker GA 54 Taron Vincent DL IMG Academy Bradenton FL 53 Rasheed Walker OL North Point Waldorf MD 34 Zamir White RB Scotland County Laurinburg NC 12 Jarren Williams QB Central Gwinnett Lawrenceville GA 11 Payton Wilson LB Orange Hillsborough NC 75 Max Wray OL Franklin Franklin TN

WEST