All-MIC teams for winter sports

The Metropolitan Interscholastic Conference voted on its all-conference teams for winter sports Here are the teams:

Boys basketball

Daveon Bell, Lawrence Central

Sterling Brown, Carmel

Kevin Easley, Lawrence North

Aaron Henry, Ben Davis

Trayce Jackson-Davis, Center Grove

Isiah James, Pike

Emmanuel Little, North Central

Ra Kpedi, Lawrence North

Mateo Rivera, North Central

Mack Smith, Warren Central

Dean Tate, Warren Central

Kris Wilkes, North Central

Team champion: Warren Central

Girls basketball

Angel Baker, Pike

Shaila Beeler, Warren Central

Nia Clark, Ben Davis

Amy Dilk, Carmel

Cassidy Hardin, Center Grove

Rikki Harris, North Central

Destiny Perkins, Lawrence North

Taylor Ramey, North Central

Ajah Stallings, North Central

Tomi Taiwo, Carmel

Ajanae’ Thomas, North Central

Michaela White, Pike

Team champion: North Central

Boys swimming and diving

Stefano Batista, Carmel

Tim Bennett, North Central

Jonathan Bledsoe, Carmel

Zach Burch, Carmel

Andrew Couchon, Carmel

Wyatt Davis, Carmel

Alec DeLong, Carmel

Will Evans, North Central

Sam Gilliam, North Central

Jacob Green, Carmel

Jared Hilt, Warren Central

Andrew Jones, Carmel

Drew Kibler, Carmel

Sam Kight, Carmel

Evan Kopp, Carmel

Robert Krahulik, North Central

Ben McAteer, Lawrence North

Duncan McLarty, North Central

Jackson Miller, North Central

Jake Mitchell, Carmel

Andrew Morozov, Carmel

Ethan Park, Warren Central

Caleb Parker, North Central

Josh Parquet, North Central

Andrew Rafalko, Carmel

Brett Sherman, Carmel

Caleb Shields, North Central

Noah Tallman, Center Grove

Charles Vaughan, Carmel

Aiden Werner, Pike

Zach Wilson, North Central

Team champion: Carmel

Girls swimming and diving

Brooke Atkins, Lawrence North

Meredith Berglund, Carmel

Kendra Bowen, Carmel

Sammie Burchill, Carmel

Hope Christy, North Central

Alyssa Conley, Carmel

Taylor Conley, Carmel

Katie Dougherty, Carmel

Grace Estabrook, Carmel

Alex Feys, Carmel

Cecilia Germann, Carmel

Shannon Glesing, North Central

Morgan Grout, Carmel

Kit Hanley, North Central

Malak Hattab, Carmel

Delaney Isakson, North Central

Sarah Kempf, Center Grove

Grace Lough, North Central

Kaitlyn McPherson, North Central

Megan McPherson, North Central

Morgan Miller, Carmel

Sarah Myung, Carmel

Emma Nordin, Carmel

Kelly Pash, Carmel

Grace Pangburn, Carmel

Trude Rothrock, Carmel

Caroline Schultz, Carmel

Emma Toomey, Carmel

Ashlynn Underhill, Carmel

Avery Williams, Carmel

Rachel Young, Carmel

Team champion: Carmel

Wrestling

Elijah Bailey, North Central

Donald Campbell, Ben Davis

Brice Coleman, Warren Central

Logan Coyle, Center Grove

Dylan Culp, Warren Central

Jack Eiteljorge, Carmel

Darrione Gregory, Lawrence Central

Jonah Hays, Center Grove

Adam Jerde, Carmel

Jesus Mancera, Lawrence Central

Gleason Mappes, Center Grove

Brenden Mattingly, Carmel

Troy Murry, North Central

Darian Padgett, North Central

Dominic Pecoraro, Carmel

Alex Petro, Center Grove

Robert Samuels, Lawrence North

Bryce Sharp, Carmel

Cameron Simmons, Lawrence Central

Tristen Tonte, Warren Central

Skylour Turner, Warren Central

Team champion: Carmel