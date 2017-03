American Family Insurance ALL-USA Ozarks Football 2016-2017

News-Leader 2016-2017 American Family Insurance ALL-USA Ozarks Football

All players listed below are invited to attend the 2017 News-Leader Sports Awards, Thursday, June 8 at the Gillioz Theater in Springfield:

QB-Alex Huston, Glendale*

ATH-Chris Lawson, Kickapoo

RB-Michael Branch, Monett*

RB-John Berry, Lebanon

RB-Keegan Hoopes, West Plains

WR-Luke Montgomery, Glendale

WR-Jarrett Massie, Mt. Vernon

TE-Branson Emmert, Bolivar

OL-Grant Martin, Kickapoo

OL-Colton Skyles, Ava

OL-Rudy Tapia, Willard

OL-Cody Lanning, Ozark

OL-Austin Bradfield, Reeds Spring

K-Anthony Guynn, Fair Grove

DE-Jerrett Esposito, Greenfield

DE-Solomon Douglas, Ozark

DL-Will Anoa’i, Kickapoo

DL-Ben Lambton, Nixa

LB-Kyle Doran, Glendale

LB-Onis Howard, Monett

LB-Sam Gleason, Kickapoo

LB-Jaytin Gutierrez, Rogersville

DB-Korey Robinette, Reeds Spring

DB-Dalton Cloyd, Fair Grove

DB-Jack Ehrhardt, Lebanon

DB-Travis Vokolek, Kickapoo*

KR-Josh Powell, Hillcrest

P-Joshua Scheiderer, Kickapoo

QB-Garrett Hadlock, Mt. Vernon

ATH-Ian Meyer, Monett

RB-Nicos Oropeza, Nixa

RB-Shawn Bryan, Skyline

RB-Lane Loomer, Bolivar

WR-Jeremy Almeida, Glendale

WR-Andrew Montemayor, Mt. Vernon

WR-Luke Masters, Branson

OL-Colby Lathrop, Lebanon

OL-Collin Allen, Greenfield

OL-Martin Eidson, Willard

OL-Jace Wells, Springfield Catholic

OL-Garrett Presnall, Republic

OL-Daniel Terry, Fair Grove

K-Alex Locke, Glendale

DE-Ian Marshall, Glendale

DE-Elijah Evans, Strafford—

DL-Tucker Allred, Ash Grove

DL- Craigen Hatfield, Central

DL-Zach Howard, Bolivar

LB-Haaken Friend, Lighthouse Christian

LB-C.J. Loveall, Parkview

LB-Trayson Lawler, Strafford

LB-Josh Pipkin, Ash Grove

DB-Kenny Chambers, Willard

DB-Parker Soper, Ash Grove

DB-Andrew Montemayor, Mt. Vernon

DB-Tyson Riley, Springfield Catholic

P-Erik Savage, Hillcrest

KR-Corey Dye, Kickapoo

*denotes finalist for News-Leader Sports Awards 2016-2017 Football Player of the Year