Brackets set for #SDWrestling17

Over 400 grapplers representing 74 different schools will descend upon Sioux Falls later this week for the 2017 state wrestling tournament.

Below are the first-round matchups for this year’s event, which gets underway Friday at the Sanford Premier Center.

2017 STATE TOURNAMENT



Premier Center, Feb. 24-25



CLASS A



TEAMS: Aberdeen Central (ABCE), Belle Fourche (BEFO), Brandon Valley (BRVA), Brookings (BROO), Chamberlain (CHAM), Dakota Valley (DAVA), Dell Rapids (DERA), Douglas/RC Christian (DRC), Harrisburg (HARR), Huron (HURO), Lennox (LENN), Madison (MADI), Milbank Area (MIAR), Mitchell (MITC),

Pierre TF Riggs (PTR), Pine Ridge (PIRI), RC Central (RCCE), RC Stevens (RCST), Lincoln (SFLI), O’Gorman (SFO`), Roosevelt (SFRO), Washington (SFWA), Spearfish (SPEA), Sturgis Brown (STBR), Vermillion (VERM), Watertown (WATE), West Central (WECE), Yankton (YANK).

FIRST ROUND MATCHES



106 — Jacob Moore, ABCE, 17-0, so., vs. Beau Beavers, SFLI, 32-11, 8th; Declan Malone, DRC, 29-12, fr., vs. Eli Fischer, MIAR, 41-9, fr.; Cody Stockman, RCST, 29-12, so., vs. Connor Klinkhammer, BROO, 26-17, so.; Carter Heumiller, WECE, 26-21, fr., vs. Giovanni Ruffo, YANK, 22-8, 8th; Isaac Klinkhammer, BRVA, 33-2, 8th vs. Kyler Bauder, MITC, 30-18, fr.; Jarrett Rueb, VERM, 28-14, so., vs. Riley Hollingshead, SFRO, 29-10, 8th; Jack Van Camp, PTR, 26-20, fr., vs. Oakley Blakeman, BEFO, 27-17, 7th; Ty Althoff, WATE, 22-15, fr., vs. Jacob Wood, STBR, 39-3, so.

113 — Lincoln Turman, PTR, 42-1, jr., vs. Jaxson Waugh, WATE, 31-13, fr.; William George, DRC, 31-19, so., vs. Max Donovan, CHAM, 36-10, so.; TJ Morrison, RCCE, 38-10, 8th vs. Riley Williams, LENN, 32-16, fr.; Taten Bahm, YANK, 13-26, so., vs. Eli Kadoun, SFRO, 27-8, fr.; Colby Mennis, MADI, 34-8, fr., vs. Tate Johnson, BRVA, 16-8, 8th; Tyson Lien, HURO, 13-18, 8th vs. Tristan Permann, STBR, 26-17, jr.; Daymon Steuck, ABCE, 22-19, sr., vs. Max Sailor, SPEA, 33-13, 8th; Jason Nixon, BROO, 22-14, so., vs. Lucus Anglin, VERM, 44-3, fr.

120 — Cody BeVier, RCST, 30-7, jr., vs. Jack Smith, BRVA, 26-13, fr.; Sherman Taber, DRC, 28-18, so., vs. Daynon Huber, HURO, 26-17, so.; Jacob Husby, VERM, 40-10, sr., vs. Kadyn Kraye, RCCE, 22-25, fr.; Daniel Momotic, SFRO, 13-17, 8th vs. Jaetin DeCou, LENN, 40-8, so.; Collin Powell, CHAM, 37-5, so., vs. Carson Klinkhammer, BROO, 24-14, sr.; Spencer Titus, ABCE, 22-18, so., vs. Shae Owens, STBR, 24-14, jr.; Robert Coyle III, WATE, 31-11, jr., vs. Dylan Hage, HARR, 22-22, fr.; Brayden Gee, DERA, 16-16, 8th vs. William Turman, PTR, 41-4, jr.

126 — Spencer Stockman, RCST, 39-4, jr., vs. JD Lusk, MIAR, 15-20, fr.; Logan Sparks, MITC, 15-21, so., vs. Chris Nash, STBR, 30-16, sr.; Aydan Mack, WATE, 22-11, sr., vs. Ryne Whisler, VERM, 29-24, so.; Sam Lehman, BROO, 23-16, so., vs. Jacob Hanssen, HARR, 30-9, jr.; Victor Padilla, ABCE, 20-9, sr., vs. Scott Warwick, DERA, 15-18, sr.; Kobi Terpstra, BRVA, 21-8, fr., vs. Tigh Hight, SFO`, 28-11, jr.; Derick Dower, SPEA, 18-7, so., vs. Jace Bench-Bresher, PTR, 10-15, fr.; Tristen Jacobs, RCCE, 6-3, sr., vs. Wesley Weischedel, LENN, 46-5, sr.

132 — Michael Lusk, PTR, 30-4, jr., vs. Nolan Johnson, MADI, 32-10, so.; Will Jarrott, ABCE, 25-17, so., vs. Cully Olson, STBR, 11-2, sr.; Chipper Shillingstad, HURO, 25-8, so., vs. Tanner Swab, SFRO, 15-12, so.; Tashon Clark, SPEA, 34-15, jr., vs. Taylor Dalen, HARR, 35-13, sr.; Tyson Stoebner, LENN, 41-6, so., vs. Caden Ideker, WECE, 23-11, so.; Jayden Meyerink, SFLI, 33-18, so., vs. Brady Bollinger, WATE, 26-12, sr.; Casey Moser, RCST, 29-17, sr., vs. Cole Gehrke, MITC, 16-19, so.; Tyler Blasius, DRC, 30-8, sr., vs. Creighton Klinkhammer, BRVA, 34-4, jr.

138 — Tyler Waterson, SPEA, 39-0, sr., vs. Nathan Sowle, HURO, 19-16, sr.; Kyle Heidbrink, BRVA, 18-16, jr., vs. Austin Cihak, ABCE, 29-19, jr.; Cooper Voorhees, RCST, 31-12, fr., vs. Mitchell Messersmith, LENN, 26-22, jr.; Logan Halma, SFRO, 12-16, so., vs. Austin Senger, PTR, 37-5, jr.; Bailey Mennis, MADI, 27-5, sr., vs. Matt Ambrose, DRC, 33-13, sr.; Jeremiah Palmer, STBR, 32-18, sr., vs. Kyle Tulowetzke, WATE, 26-4, sr.; Nolan Hoback, HARR, 34-11, jr., vs. Max Lamer, DERA, 14-24, so.; Sutton Carpenter, MITC, 19-13, so., vs. Trey Hage, VERM, 35-0, jr.

145 — Bailey Brengle, STBR, 36-8, jr., vs. Trevor Ripplinger, WATE, 16-13, sr.; Matthew Ackerman, SPEA, 18-16, jr., vs. Jackson Pletten, BRVA, 15-7, sr.; Brandon Sharkey, RCST, 28-15, jr., vs. Alec Bien, MIAR, 23-13, so.; Noah Walker, VERM, 22-12, sr., vs. Riley McSherry, RCCE, 32-13, sr.; Noah Guse, MADI, 24-3, sr., vs. Ben Tellus, YANK, 14-23, so.; Barry Browning, MITC, 15-11, sr., vs. Cole Halouska, LENN, 43-11, sr.; Josh Cid, SFRO, 19-10, sr., vs. Matthew Katz, HURO, 9-15, so.; TJ Scheafer, SFO`, 30-16, sr., vs. Aric Williams, PTR, 40-4, sr.

152 — Carter Lohr, SFRO, 27-0, jr., vs. Reese Hansen, SPEA, 28-15, jr.; Jaren Puhlman, STBR, 19-16, jr., vs. Dodge Waldera, BRVA, 21-17, sr.; Bridger Kraye, RCCE, 38-13, jr., vs. Jack Bren, SFWA, 18-20, sr.; Donovan Bain, YANK, 7-31, so., vs. Kesmond Willert, BROO, 22-9, sr.; Collin Haar, ABCE, 35-13, jr., vs. Ryan Meyer, HARR, 16-26, so.; Briggs Havlik, MITC, 29-13, jr., vs. Colton Jackson, DRC, 37-10, so.; Maguire Raske, PTR, 32-21, 8th vs. Nathan Tuttle, WATE, 20-16, jr.; Jarred Hodges, MADI, 32-11, jr., vs. Trent Francom, HURO, 35-3, sr.

160 — Winston Brown, STBR, 39-3, sr., vs. Jayden Hartford, WATE, 18-18, fr.; Branson Taylor, DRC, 36-9, sr., vs. Kyle Foote, ITC, 18-11, jr.; Tate Coon, BROO, 28-9, sr., vs. Garrett Leesman, PTR, 14-17, so.; Jake Anderson, MIAR, 27-6, sr., vs. Tristen Boeckholt, WECE, 40-7, sr.; Kobe Kortan, SFRO, 24-5, sr., vs. Tupak Kpeayeh, SFWA, 32-18, so.; Nick Christensen, HURO, 18-14, sr., vs. Nick Schirado, HARR, 37-14, jr.; Blake Anderson, RCCE, 32-13, sr., vs. Collin Becker, DAVA, 24-8, fr.; Steele Fuegen, RCST, 13-20, jr., vs. Carter Kratz, VERM, 35-2, sr.

170 — Bradley Nelson, ABCE, 43-4, sr., vs. Austin Hanson, WATE, 20-19, sr.; Bailey Lawrence, BEFO, 28-15, sr., vs. Jacob Wagner, SFWA, 26-15, sr.; Jason Simon, WECE, 16-4, jr., vs. Cole Dockter, MIAR, 29-20, jr.; Cade Bruggeman, HARR, 33-15, jr., vs. Zach Solano, RCCE, 36-8, sr.; Dante Colicheski, RCST, 39-9, jr., vs. Brett Culver, VERM, 34-18, jr.; Travis Kleinsasser, HURO, 24-18, jr., vs. Tyler Zebell, LENN, 39-12, jr.; Jake Sailer, STBR, 27-19, jr., vs. Jon Binstock, SFO`, 30-20, jr.; Cade Carpenter, MITC, 14-25, sr., vs. Jacob Schoon, BROO, 30-2, so.

182 — Braiden Nelson, ABCE, 41-1, sr., vs. Logan Hadley, BROO, 24-16, sr.; Zailin Irion, SPEA, 14-7, sr., vs. Brock Wulf, SFWA, 20-11, jr.; Lucas Stoltenburg, PTR, 25-19, sr., vs. Sam Wente, DAVA, 25-20, jr.; Wyatt Larsen, HURO, 23-13, jr., vs. Tate Gatzke, BEFO, 40-5, sr.; Mason Wickherst, WATE, 31-5, sr., vs. Kobe Culver, VERM, 32-12, fr.; Max Schoenfelder, MITC, 22-15, so., vs. Jared Mettler, WECE, 36-10, sr.; Joey Otta, SFRO, 18-8, so., vs. Caleb Brink, RCST, 13-20, fr.; Ethan Kanable, HARR, 24-16, sr., vs. Kolby Kost, RCCE, 28-1, jr.

195 — Spencer Sarringar, PTR, 38-1, sr., vs. Ledgend Thorson, WATE, 17-19, jr.; Brock Stien, LENN, 22-13, sr., vs. Mathais Thompson, RCCE, 22-12, jr.; Jake Flakus, ABCE, 35-15, sr., vs. Devin O’Neill, VERM, 13-15, jr.; Trevor Ellis, YANK, 18-24, fr., vs. Carson Max, MITC, 19-7, so.; Logan Warzecha, HARR, 35-3, jr., vs. Cole Eidem, BROO, 24-14, sr.; Jacob Rieger, HURO, 5-15, sr., vs. Hunter McMath, RCST, 18-18, so.; Riley Hollander, WECE, 29-7, sr., vs. Evan Hehr, SPEA, 24-22, fr.;Clayton Smith, STBR, 15-14, fr., vs. Nate Guthmiller, MADI, 31-5, sr.

220 — Joel Carpenter, STBR, 38-3, jr., vs. Lincoln Stahl, WATE, 17-19, fr.; Marc Williams, SPEA, 18-13, jr., vs. Ben Cavigielli, DERA, 29-17, jr.; Sam Detert, HARR, 35-11, jr., vs. Riley Folk, MIAR, 25-11, sr.; Cole Diedrichsen, YANK, 28-20, jr., vs. Levi Stoltenburg, PTR, 28-14, sr.; Corey Fichter, SFLI, 36-4, sr., vs. Kyle Becker, WECE, 12-11, jr.; Gus Miller, BROO, 25-18, fr., vs. Marshal Simons, HURO, 24-9, sr.; Brody Surrell, VERM, 35-12, jr., vs. Darrien Stutz, RCST, 14-21, jr.; Zeb Parsons, MITC, 19-21, sr., vs. Timmy Paris, RCCE, 43-2, sr.

285 — Nash Hutmacher, CHAM, 40-0, fr., vs. Nick Palmer, DERA, 20-17, jr.; Thomas Fischer, LENN, 30-25, jr., vs. Donavan Spencer, RCCE, 35-14, sr.; Alex Lorenzini, SFWA, 25-6, sr., vs. Mitch Schladweiler, MITC, 6-12, so.; Kenley Lamberty, SFO`, 19-20, jr., vs. Ryan Parker, DAVA, 33-3, sr.; Dane Stahl, WATE, 32-7, jr., vs. Sam Krohnke, BRVA, 20-10, so.; Donte Bravo, PIRI, 20-11, fr., vs. Austin Maunu, ABCE, 29-13, jr.; Ty Paulsen, PTR, 28-15, sr., vs. Zechariah Patterson, RCST, 13-9, jr.; Tice McVay, STBR, 5-9, so., vs. Eddie Miller, BROO, 24-3, sr.`

CLASS B



TEAMS: Bennett County (BECO), Beresford/Alcester-Hudson (BAH), Bon Homme/Scotland (BHS), Britton-Hecla (BRHE), Burke/Gregory (BUGR), Canton (CANT), Clark/Willow Lake (CWL), Custer/Edgemont (CUED), Deuel (DEUE),

Elk Point-Jefferson (EPJ), Faulkton Area (FAAR), Flandreau (FLAN), Garretson (GARR), Groton Area (GRAR), Harding County (HACO), Hot Springs (HOSP), Howard (HOWA), Ipswich/Leola (IPLE), Kimball/White Lake/Platte-Geddes (KWLP), Kingsbury County (KICO),

Lead-Deadwood (LEDE), Lemmon/McIntosh (LEMC), Marion/Freeman (MAFR), McCook Central/Montrose (MCM), McLaughlin (MCLA), Miller/Highmore-Harrold (MHH), Mobridge-Pollock (MOPO), Mt. Vernon/Plankinton/Corsica-Stickney (MVPC), Newell (NEWE), Parker (PARK), Parkston (PA), Philip Area (PHAR), Potter County (POCO),

Redfield/Doland (REDO), Sioux Valley (SIVA), Sisseton (SISS), Springs/Woonsocket (SPWO), St. Thomas More (STM), Stanley County (STCO), Sully Buttes (SUBU), Sunshine Bible (SUBI), Tri-Valley (TRVA), Wagner (WAGN), Webster Area (WEAR), Winner Area (WIAR), Wolsey-Wessington (WOWE).

FIRST ROUND MATCHES



106 — Kellyn March, BAH, 46-1, fr., vs. Max Johnson, LEDE, 32-16, fr.; Lane Miller, HOWA, 29-17, 8th, vs. Bradyn Robbins, REDO, 27-8, 8th; Jordan Rueb, BHS, 22-9, fr., vs. Carson Norgaard, TRVA, 21-27, fr.; Andy Johnson, WEAR, 18-14, 8th, vs. Dylan Wolf, LEMC, 31-8, sr.; McCoy Peterson, PHAR, 25-3, 7th, vs. Andrew Toelle, SISS, 29-12, so.; Jacob Steiger, MOPO, 29-13, fr., vs. Kaden Keiser, WIAR, 38-11, 7th; Gage Burke, CWL, 41-10, 7th, vs. Iver Paul, SUBI, 28-12, fr.; Seth Peterson, CANT, 28-8, 8th, vs. Lance Soukup, WAGN, 33-9, fr.

113 — Haydn Gilbertson, KICO, 35-2, sr., vs. Jordan Vosika, BUGR, 29-13, 8th; Hunter Rucktaeschel, WEAR, 19-18, 7th, vs. Tate Haider, WOWE, 31-10, so.; Wyatt Turnquist, WIAR, 37-7, so., vs. Dawson Janke, LEDE, 24-12, 8th; Braimen Steen, SISS, 36-11, so., vs. Jadyn Coller, PHAR, 30-5, 8th; Trevor Klinnert, TRVA, 29-3, sr., vs. Kamron Pearman, MOPO, 18-18, 8th; Keaton Bissonnette, HOSP, 16-19, 7th, vs. Hayden Pierret, GARR, 28-17, so.; Hunter Pranger, MVPC, 35-12, fr., vs. Carter Calmus, HOWA, 29-22, so.; Daniel Cremer, MAFR, 36-17, fr., vs. Carl Cronin, POCO, 38-1, sr.

120 — Caden Lamer, TRVA, 44-1, so., vs. Hunter Kloos, DEUE, 31-10, so.; Payton Borah, BAH, 28-21, fr., vs. Kegan Pearman, MOPO, 31-13, so.; Chayce Schleuter, GARR, 14-3, jr., vs. Jared Harris, BECO, 31-11, fr.; Carson Pinske, LEDE, 29-12, so., vs. Zak Fowler, EPJ, 33-8, jr.; Jackson Eklund, BUGR, 32-4, fr., vs. Alec Dobson, KICO, 23-14, 8th; Colton Borah, WOWE, 23-15, jr., vs. Keanan Pikarski, SISS, 35-7, so.; Atlas Willuweit, WIAR, 30-8, jr., vs. Dylan Whitley, REDO, 22-12, 8th; Parker Snyder, PHAR, 18-12, 8th , vs. Kaleb Crownover, BHS, 28-7, jr.

126 — Dirk Wolf, LEMC, 32-3, sr., vs. Chance Stuwe, POCO, 29-12, sr.; Brennan Hanes, CUED, 19-17, fr., vs. Blade Forman, MHH, 21-12, so.; Ben Soukup, WAGN, 29-8, sr., vs. Martin Ruelas, FLAN, 37-13, sr.; Skyler Swatek, EPJ, 30-17, 8th, vs. Logan Mahoney, PA, 23-2, sr.; Luke Heninger, STCO, 28-3, jr., vs. Aaron Elijah, SIVA, 37-6, sr.; Jesse McCann, HACO, 13-17, so., vs. Trevor Pray, GRAR, 29-3, sr.; Trevor Peters, WIAR, 26-17, fr., vs. Hunter Borah, BAH, 22-15, jr.; Dane Christopherson, SISS, 28-16, so., vs. Dylan Hanisch, CANT, 46-2, sr.

132 — Stas Sutera, BHS, 38-3, sr., vs. Isaac Feldhaus, HOWA, 24-17, fr.; Teigan Clark, SUBI, 21-20, fr., vs. Colbey Lehrke, SISS, 26-10, jr.; Preston Jones, BRHE, 29-3, jr., vs. Preston Nedved, WAGN, 16-22, fr.; Kurtis Mooney, BECO, 32-18, so., vs. Scott Peterson, CANT, 39-10, so.; Hunter Peterson, PHAR, 21-4, so., vs. Travis Leber, PARK, 37-20, jr.; Dylin Johnson, LEDE, 36-10, jr., vs. Hunter Wright, REDO, 26-6, jr.; Kolton Kribell, BAH, 38-11, sr., vs. Andrew Edgar, FAAR, 20-19, jr.; JD Carter, STCO, 24-12, so., vs. Sam Kruger, KWLP, 38-6, 8th.

138 — Lucas Smith, POCO, 44-3, sr., vs. Eli Mines, CUED, 19-12, jr.; Riley Binger, REDO, 19-14, sr., vs. Zach Sykora, BHS, 25-13, sr.; Grant Plucker, PARK, 37-11, jr., vs. Rocky Berg, PA, 26-14, so.; Wyatt Kurtz, GRAR, 15-14, sr., vs. Jaden Shepherd, MOPO, 31-7, jr.; Alex Aesoph, FAAR, 30-7, so., vs. Tucson Freeman, MCLA, 33-12, so.; Caden Lenz, KWLP, 33-17, fr., vs. Dalton Bodewitz, MAFR, 40-9, jr.; Cody Donnelly, PHAR, 38-8, 8th, vs. Jaden Dominisse, CANT, 28-10, 8th; Trevor Stene, BAH, 29-15, so., vs. Connor Bertsch, MHH, 38-4, jr.

145 — Dakota Galt, BAH, 23-0, sr., vs. Chayce Rausch, POCO, 20-14, so.; Cade Shoemaker, WEAR, 34-16, fr., vs. Isaac Olson, MOPO, 25-8, so.; Josh Crownover, BHS, 31-10, fr., vs. Tanner Even, PARK, 42-18, fr.; Levi Mines, CUED, 20-13, so., vs. Dylan Colt, EPJ, 30-7, sr.; Jess Karber, CWL, 41-1, sr., vs. Stone Durham, STM, 32-14, jr.; Ty Namanny, KWLP, 36-11, so., vs. Dylan VanDerBoom, NEWE, 28-6, sr.; Gannon Martinmaas, FAAR, 36-8, jr., vs. Colton Frei, WAGN, 29-13, jr.; Blake Gessner, MCM, 41-17, fr., vs. Kyler Holzbauer, PA, 32-5, sr.

152 — Nick Donnelly, PHAR, 43-1, sr., vs. Vladik Johnson, BUGR, 32-16, sr.; Chad Whitley II, STCO, 18-9, sr., vs. Mitch Kramer, HOWA, 32-15, jr.; Brice Harkless, HOSP, 31-4, sr., vs. Gage Carter, FAAR, 24-19, fr.; Sam Caba, BHS, 9-7, sr., vs. Devon Sievers, DEUE, 29-5, sr.; Marcus Urban, MVPC, 40-6, sr., vs. Kyle Laubach, CANT, 36-17, jr.; Avery Gilchrist, WIAR, 24-17, sr., vs. Wyatt Burke, CWL, 33-12, jr.; Carter Shoemaker, WEAR, 30-14, jr., vs. Ethan Marx, EPJ, 25-14, jr.; Micaiah Grace, CUED, 8-6, fr., vs. Dylan Rice, FLAN, 42-2, sr.

160 — Kelby Hawkins, WEAR, 36-0, sr., vs. Brady Hill, SUBU, 29-8, sr.; Brandan Gehrke, CWL, 24-20, so., vs. Kaleb Peterson, BAH, 30-18, sr.; Shaeden Scheidt, CANT, 41-6, fr., vs. Jace Burma, SUBI, 31-12, so.; Jayden Even, PARK, 27-24, sr., vs. Lane Schuelke, NEWE, 31-9, sr.; Jeremiah Beck, BUGR, 31-5, so., vs. Dawson Hopkins, MCM, 37-19, sr.; Thomas Baker, MVPC, 37-19, fr., vs. Keagan Fitch, PHAR, 33-6, jr.; Barrett Wren, REDO, 27-8, so., vs. Forrest Lewis, CUED, 31-11, sr.; Ben Boyko, BRHE, 32-6, sr., vs. Dawson Semmler, PA, 30-4, jr.

170 — Kayleb Brozik, WIAR, 42-4, sr., vs. Aaron Jones, CUED, 22-10, sr.; Cole Soulek, WAGN, 14-10, sr., vs. Nathan Bauer, MOPO, 31-12, jr.; Caleb Krouse, MCM, 41-8, sr., vs. Sterling Lee, HACO, 27-10, sr.; Aidyn Feldhaus, HOWA, 27-12, jr., vs. Caleb Orris, CWL, 40-5, so.; Trey Nachtigall, HOSP, 39-4, sr., vs. Alex Martinez, POCO, 37-19, sr.; Kade Hellmann, BHS, 17-20, sr., vs. Justin Brockel, SISS, 31-15, sr.; Logan Donelan, EPJ, 25-8, jr., vs. Zach Rucktaeschel, WEAR, 28-21, sr.; Bailey Schmiedt, SPWO, 22-21, jr., vs. Ty Haneke, BAH, 22-3, sr.

182 — Nick Casperson, BAH, 43-0, jr., vs. KJ St. Pierre, WAGN, 22-11, fr.; Bryce Ahlers, CANT, 18-8, jr., vs. Slayton Neugebauer, PA, 32-15, so.; Jack Whaley, STCO, 35-7, sr., vs. EJ Leetch, HOWA, 27-9, so.; Landon Werdel, CWL, 10-9, so., vs. Stone Jensen, MOPO, 29-14, jr.; Trig Olson, HACO, 29-8, sr., vs. Jed Konechne, SUBI, 23-13, sr.; Tanner Peterson, MCM, 19-20, so., vs. Colton Koslowski, WEAR, 30-7, sr.; Blake Crowser, PHAR, 26-14, sr., vs. Cody Peterson, IPLE, 23-10, sr.; Jed Vissia, MVPC, 40-19, sr., vs. Cooper Baloun, REDO, 21-0, jr.

195 — Logan Richie, WEAR, 11-1, sr., vs. Kasen Grengs, FLAN, 25-17, sr.; Tanner Grocott, MCM, 32-17, jr., vs. Garrett Heil, HOSP, 33-18, so.; Evan Kizer, HOWA, 28-7, jr., vs. Jason Gerry, MOPO, 24-10, jr.; Cadan Koerlin, SIVA, 27-14, sr., vs. Tanner Risseeuw, MVPC, 28-4, sr.; Caleb Brandt, WOWE, 33-8, sr., vs. Preston Worth, POCO, 28-23, so.; Brady Schoenfelder, PA, 25-9, jr., vs. Tyler Byrne, BECO, 37-13, jr.; Branden Roe, REDO, 14-6, jr., vs. Tyler Resick, KWLP, 26-18, so.; Sam Adams, HACO, 25-11, fr., vs. Devin Stork, CANT, 40-4, sr.

220 — Braydon Peterson, LEMC, 31-6, jr., vs. Wyatt Locke, GARR, 19-13, so.; Dalton Martian, MOPO, 24-11, sr., vs. Josh Currence, SISS, 31-12, sr.; James Nelson, BECO, 35-3, sr., vs. Willie Heiberger, TRVA, 33-11, sr.; Keaton Wagner, GARR, 17-17, jr., vs. Jesse Hastings, MVPC, 35-2, fr.; Payton Smith, CANT, 37-1, jr., vs. Tristen Bent, WEAR, 22-22, so.; Jayden Schroeder, WIAR, 28-18, sr., vs. Austin Johnson, FLAN, 35-8, sr.; Noah Riechert, PA, 32-11, sr., vs. Jory Rodgers, PHAR, 21-13, jr.; Alex Cruz, REDO, 22-15, jr., vs. Dylan Hines, WOWE, 9-2, sr.

285 — Tre`zen Doren, WIAR, 30-3, sr., vs. Tate Shape, CWL, 24-15, sr.; Chase Nincehelser, SUBU, 25-17, sr., vs. Brandyn Anderson, GRAR, 25-5, jr.; Trevor Gress, HACO, 28-7, sr., vs. Austin Leuning, TRVA, 21-12, sr.; Garret Chicoine, EPJ, 14-17, jr., vs. Riley Schmiedt, SPWO, 31-11, sr.; Austin Moore, KWLP, 29-6, sr., vs. Silas Larsen, SIVA, 27-10, sr.; Colten Nelson, BUGR, 19-6, sr., vs. Cutter Gillaspie, STCO, 10-2, sr.; Adam Miller, CANT, 39-8, sr., vs. Sosa Arneson, HOSP, 39-10, sr.; Kaeden Metz, SISS, 27-16, jr., vs. Trent Rus, BAH, 34-5, sr.