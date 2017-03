Brevard high school track & field best performers

BOYS

100m: 1. Trayvon (B), 10.5; 2. Holmes (C), 10.6; 3. Hawkins (C), 10.7; 4. Charles (C), Green (R), 10.9; 6. Marcus (A), Passion (EG), 11.1

200m: 1. Green (R), Charles (C), 21.9; 3. Holmes (C), 22.1; 4. Humphrey (R), 22.5; 5. Ramirez (C), Garland (EG), 22.9

400m: 1. Ramirez (C), 50.3; 2. Gaines (C), Reynolds (V), 51.8; 4. Armstrong (C), 51.9; 5. Garland (EG), Hayes (WS), Mejais (S), 52.0

800m: 1. Hayes (WS), 1:58; 2. Padilla (S), 1:59; 3. J. Cacciatore (S), 2:00; 4. Dickerson (S), Gibson (WS), 2:01; 6. Smith (R), Santos (MCC), 2:02

1600m: 1. J. Cacciatore (S), 4:20; 2. T. Kattenberg (S), 4:25; 3. Hirsch (S), 4:29; 4. E. Kattenberg (S), Padilla (S), 4:31; 6. Dickinson (S), Smith (R), 4:33

3200m: 1. J. Cacciatore (S), 9:21; 2. T. Kattenberg (S), 9:23; 3. Wilson (S), 9:42; 4. E. Kattenberg (S), 9:47; 5. Dickinson (S), 9:54; 6. Hirsch (S), 9:56

110m hurdles: 1. Sorg (MI), 14.7; 2. Ramirez (C), 14.9; 3. Walker (R), 15.6; 4. Dalrymple (MI), Parker (C), 15.7; 6. Henry (C), 15.9

300m IM hurdles: 1. Ramirez (C), 38.4; 2. Sorg (MI), 38.7; 3. Parker (C), 41.9;4. Mack-Williams (T), 42.0; 5. Henry (C), 42.2; 6. Dalrymple (MI), 42.5

4x100m relay: 1. Cocoa, 42.2; 2. Astronaut, 43.0; 3. Merritt Island, 43.6; 4. Rockledge, Satellite, 44.2; 6. Heritage, 44.3

4x400m relay: 1. Cocoa, 3:24; 2. Merritt Island, 3:33; 3. Satellite, 3:34; 4. Astronaut, 3:35; 5. Space Coast, Heritage, Viera, 3:37

4x800m relay: 1. Satellite, 8:19; 2. West Shore, 8:24; 3. Merritt Island, 8:28; 4. Rockledge, 8:31; 5. Space Coast, 8:32; 6. Astronaut, 8:35

Discus: 1. Fogle (S), 144-4; 2. Gadapee (A), 137-4; 3. Schwarz (S), 135-10; 4. Lennear (C), 133-5; 5. Schauman (WS), 131-0; 6. Walker (A), 128-4

Shot put: 1. Lervasi (S), 45-6; 2. Bovain (T), 44-4; 3. Clark (MI), 44-2; 4. Montanez (MI), 43-7; 5. Walston (H), 43-6; 6. Turpin (R), 43-5

Pole vault: 1. Mumme (S), 15-1; 2. Morris (S), 13-0; 3. Peterson (MI), 11-6; 4. Scarborough (A), 11-0; 5. Chaman (H), Scougall (V), 10-6

High jump: 1. Williams (C), 6-7; 2. Persicketti (S), 6-4; 3. Sorg (MI), 6-2; 4. Dalisma (H), Santos (MCC), Song (MI), Sampson (R), 6-0

Long jump: 1. Green (R), 22-8; 2. Holmes (R), 22-3; 3. Daley (H), 21-9; 4. Allen (SC), 21-8; 5. Walker (R), 21-6: 6. Turpin (C), 21-4

Triple jump: 1. Green (R), 45-11; 2. Garland (EG), 45-6; 3. Walker (R), 42-10; 4. Williams (H), 42-8; 5. Parker (C), 41-9; 6. Santos-Simmons (H), 41-4

GIRLS

100m: 1. Smith (R), Alphonse (H), 12.1; 3. Menendez (HT), 12.6; 4. Jenkins (R), Barry (H), 12.7; 6. Charles (C), 12.8

200m: 1. Charles (C), 24.4; 2. Charles (C), 24.8; 3. Smith (R), 25.5; 4. Barry (H), 25.8; 5. Menendez (HT), 26.0; 6. Wade (H), 26.4

400m: 1. Charles (C), 57.6; 2. O. Simmons, 59.1; 3. Menendez (HT), 1:00; 4. Thomas (C), 1:01; 5. Bray (T), Graham (C), Hermanson (A), 1:02

800m: 1. Folio (HT), 2:22; 2. Beach (MCC), 2:24; 3. Towers (S), Lake (R), 2:28; 5. McLaughlin (R), 2:29; 6. Groppel (S), 2:31

1600m: 1. Beach (MCC), 4:58; 2. Folio (HT), 5:12; 3. McLaughlin (R), Bress (M), 5:16; 5. Flemming (A), 5:21; 6. Towers (S), Groppel (S), 5:27

3200m: 1. Beach (MCC), 10:50; 2. Folio (HT), 11:15; 3. Bress (M), 11:37;4. McLaughlin (R), 11;42: 5. Rukab (S), Ward (R), 12:02

100m hurdles: 1. Jenkins (R), 15.2; 2. Lauryn Gayles (HT), 15.3; 3. King (R), 15.8; 4. Jackson (R), 16.0; 5. Bacon (HT), 16.1; 6. Winn (E), 16.3

300m IM hurdles: 1. Clark (R), 47.8; 2. Jenkins (R), 47.9; 3. Michaels (MI), 48.4; 4. Suever (MI), 49.3; 5. Bacon (HT), 49.4; 6. King (R), 50.2

4x100m relay: 1. Rockledge, 48.0; 2. Cocoa, 49.2; 3. Heritage, 49.7; 4. Holy Trinity, 50.7; 5. Astronaut, 52.5; 6. Melbourne Central Catholic, 52.7

4x400m relay: 1. Cocoa, Rockledge, 4:02; 3. Astronaut, 4:21; 4. MCC, 4:22; 5. Space Coast, 4:31; 6. Titusville, 4:32

4x800m relay: 1. Satellite, Rockledge, 10:09; 3. Titusville, 10:23; 4. Edgewood, 10:57; 5. Merritt Island, 11:04; 6. Melbourne, 11:07

Discus: 1. Jensen (V), 127-5; 2. Carter (S), 113-9; 3. Amara Simmons (R), 108-0; 4. Norris (WS), 105-1; 5. Chukwunenye (WS), 100-10; 6. Vickers (T), 100-9

Shot put: 1. Jensen (V), 42-11; 2. Simmons (R), 34-5; 3. Barton (A), 33-5; 4. Streeter (EG), Vickers (T), 33-4; 6. Lovett (EG), 33-0

Pole vault: 1. Olson (MI), 10-6; 2. Tavares (S), 9-6 and Hermesman (R), 9-6 and Piriz (S), 9-6: 5. Loney (V), 9-0 and Bogle (MI), 9-0

High jump: 1. King (R), 5-2; 2. G. Gayles (HT), 5-0 and Sieck (E), 5-0 and Lauren Gayles (HT), 5-0; 5. Barry (H), 4-10 and McGahee (C), 4-10

Long jump: 1. Barry (H), 17-10; 2. Smith (R), 17-4; 3. O. Simmons (R), 16-10; 4. Harris (C), 16-9; 5. Jackson (R), 16-7; 6. Fields (R), Gayles (HT), 16-3

Triple jump: 1. King (R), 35-9; 2. Jenkins (R), 35-4; 3. Harris (C), 34-10; 4. O. Simmons (R), 33-9; 5. Barton (A), 33-2; 6. Fields (R), 31-9

