Dover Downs entries Jan. 31, results Jan. 30

Dover Downs

Tuesday’s entries

Post Time: 4:30 p.m.

1st DONW4001L6 $4,500 Trot

1. About To Explode (Ar Stafford Jr) 6-1

2. Someway Same Hall (Vi Kirby) 6-1

3. Thoughtful Leader (Ru Foster) 15-1

4. Kent County (Ge Dennis) 3-1

5. Collect The Brass (Ca Poliseno) 5-1

6. Royal Lad (Co Callahan) 6-1

7. High Rise (Ja Morand) 2-1

2nd DOFM7500CL $4,500 Pace

1. Miss Ruby S (Co Callahan) 12-1

2. Scootin Metro (Ge Dennis) 15-1

3. Lady Beth (Ro Wolfenden) 8-1

4. Brian’s Thunder (Ja Morand) 2-1

5. Sun Belle Sadie (An Morgan) 7-2

6. Fashion Villager (Vi Kirby) 9-2

7. Steal My Thunder (Al Davis) 12-1

8. Party Rockin (Ru Foster) 5-1

3rd FM NW3LT $8,000 Pace

1. Liberty School (Vi Kirby) 2-1

2. Emma Blast (Ty Davis) 15-1

3. Lucky Linda Lou (Al Davis) 12-1

4. Hickory Pandle (Br Henley) 8-1

5. Dontcloseyoureyes (Ge Dennis) 5-2

6. Summertime Rock (Ro Wolfenden) 15-1

7. Shark’s Upfront (Ru Foster) 15-1

8. Por Que No (Co Callahan) 5-1

9. Call Me Cowgirl (Wi Dalious) 8-1

4th CL HC $5,000 Pace

1. Hot As Heather (Jo Roberts) 15-1

2. Amelia Bluedelia (Ge Dennis) 15-1

3. Tricia Star (An Morgan) 7-2

4. Mcarma (Ya Gingras) 2-1

5. Quik To Fool You (Ru Foster) 15-1

6. Miss Banjolina (Co Callahan) 9-2

7. Bundoran (Ja Morand) 6-1

8. Bling (Vi Kirby) 9-2

5th FM 10000CL $5,000 Pace

1. Lanco Express (Jo Roberts) 7-2

2. Wynnfrith (Ro Wolfenden) 5-1

3. Together Again N (Vi Kirby) 4-1

4. Corona Again (Ya Gingras) 3-1

5. Mezzanine Fashion (Ar Stafford Jr) 15-1

6. Black Queen (Ja Thompson) 9-2

7. Shesells Seashells (Je Stafford) 15-1

8. Proud Maryet (W Hill III) 15-1

6th FMNW9001L6 $8,500 Pace

1. Cover Up Hall (Al Davis) 8-1

2. Hostess Lisa (An Morgan) 3-1

3. Bj’s Sweetheart (Ya Gingras) 5-2

4. Duneside Chella (Jo Roberts) 6-1

5. Purity (Co Callahan) 9-2

6. Girlofyourdreams (Ge Dennis) 4-1

7. Paradise Lost (Ja Morand) 12-1

7th FNW100001H $15,000 Pace

1. Corner Table (Ge Dennis) 12-1

2. Barefoot Julie (Jo Roberts) 15-1

3. The Big Bankroll (Ru Foster) 15-1

4. Ladyhardt (Ar Stafford Jr) 15-1

5. Dismissal (Co Callahan) 2-1

6. Vintage Babe (Ya Gingras) 5-2

7. On Your Six (Al Davis) 5-1

8. In The Shadows (An Morgan) 6-1

8th FM NW12001 $12,000 Pace

1. Sayulita (Co Callahan) 9-2

2. K J’s Caroline (Ya Gingras) 9-2

3. I’m Won Rum Wiser (Ge Dennis) 15-1

4. Gracie’s Parade (Fr Milby) 12-1

5. Arts Jem (Ro Wolfenden) 5-2

6. Dublin Rose (Jo Roberts) 7-2

7. Scandalicious (An Morgan) 4-1

9th FMNW60001L $13,500 Pace

1. Pink Rock (Jo Roberts) 6-1

2. Western Lynx (Ro Wolfenden) 8-1

3. Sherry My Sherry (Ya Gingras) 7-2

4. Foolish Virgin (An Morgan) 15-1

5. Worldlydoll (Ge Dennis) 4-1

6. Skats Outa The Bag (Br Brittingham) 3-1

7. Machmeter (Co Callahan) 15-1

8. Pandaman Sea (Se Bier) 15-1

9. Dreaming Silly (Al Davis) 7-1

10th FM OPEN $20,000 Pace

1. Killean Finale (An Morgan) 8-1

2. Tessa Seelster (Ya Gingras) 5-2

3. Mischief Maker N (Ro Wolfenden) 12-1

4. Sweet Bobbie (Ar Stafford Jr) 15-1

5. Elliesjet N (Jo Roberts) 8-1

6. Lightning Mach N (Al Davis) 6-1

7. Nat A Virgin (Co Callahan) 4-1

8. Enhance Your Mind (Vi Kirby) 7-2

11th FMNW9001L6 $8,500 Pace

1. Quotable Quotes (Ya Gingras) 7-2

2. Table Talk (Ed Waishes) 10-1

3. Olympic Medal (Jo Roberts) 9-1

4. Northern Rocknroll (Al Davis) 12-1

5. Janie Bay (An Morgan) 2-1

6. Matinee Dragon (Ge Dennis) 7-2

7. Jl Wonder Woman (Vi Kirby) 5-1

12th FM NW4CD $9,500 Pace

1. Ask Queenie (Co Callahan) 12-1

2. Aarin Hanover (Ru Foster) 15-1

3. Tormented Princess (Ja Lynch) 7-1

4. She’s So Marvelous (Vi Kirby) 2-1

5. Seethelightsngo (Ge Dennis) 3-1

6. Proven To Be Bad (Ro Wolfenden) 5-1

7. Bullville Gg (Ya Gingras) 7-1

8. Julio’s Girl (Ty Davis) 15-1

9. Angel Speak (Ar Stafford Jr) 12-1

13th FM NW5CD $11,500 Pace

1. Rowdy Patti (Br Truitt Jr) 15-1

2. Specialcelebration (Ya Gingras) 4-1

3. Danish N Coffee (Ro Wolfenden) 9-2

4. Total Miss (An Morgan) 8-1

5. Skateboard Chic (Ru Foster) 15-1

6. Use Your Noodle (Ja Morand) 5-1

7. Frontier Sarah (Ro Plante Jr) 15-1

8. Cougar Creek (Vi Kirby) 3-1

9. You Canbeanangel (Ge Dennis) 7-1

14th FM NW4CD $9,500 Pace

1. Campy (Ge Dennis) 6-1

2. Brian’s Magic Girl (Al Davis) 4-1

3. There Goes Tootsie (Jo MacKinnon) 15-1

4. Career Family (Ja Morand) 9-1

5. Spinpressive (Co Callahan) 4-1

6. Robintheatm (Ya Gingras) 12-1

7. Beauty With A Beat (Wi Dalious) 15-1

8. Player’s Sweetie (Fr Milby) 15-1

9. Totaly Jazzed (An Morgan) 5-2

15th FMNW1-2LTH $6,500 Pace

1. On Her Tippytoes (Ja Morand) 9-1

2. Angie Hanover (Ja Dennis) 15-1

3. Zero Stress Hilary (Vi Kirby) 7-1

4. The Lion Sleeps (Ru Foster) 5-2

5. Twist Of Fate (Co Callahan) 2-1

6. Dixiecrat (Ge Dennis) 15-1

7. Velocity Gigi (Ya Gingras) 7-2

8. Spindigo (Al Davis) 15-1

9. Olivia Pope (An Morgan) 15-1

Monday’s results

1st – FM NW2LT Pace $6,000

3-Princess Benita (An Morgan) 8.00 3.80 3.00

8-Machet Time (Ar Stafford Jr) 4.80 4.00

5-Open Table (Ro Sampson) 16.40

1:55.4

Exacta (3-8) $29.20, Trifecta (3-8-5) $387.00

2nd – NW1LT Pace $5,000

7-Wests Lucky Aria (Co Callahan) 5.40 2.60 2.20

6-Silent Bet (Vi Kirby) 2.20 2.10

8-Double Love (Ja Thompson) 7.80

1:58.0

Exacta (7-6) $12.40, Trifecta (7-6-8) $146.00, Daily Double (3-7) $20.80

3rd – NW6001L6 Trot $6,000

1-Windsong Ingenius (Ru Foster) 8.80 3.40 3.00

2-Brew Master (Vi Kirby) 3.40 2.60

9-Chinese Cuisine (Ro Wolfenden) 7.00

1:56.1

Exacta (1-2) $20.20, Trifecta (1-2-9) $230.20, Superfecta (1-2-9-4) $955.80

Scratched: Picard

4th – HG NW1LT Pace $5,000

8-Renegade Express (Jo MacKinnon) 199.60 17.00 22.00

1-Giddy On Down (Ro Wolfenden) 3.60 3.20

6-Paceaway Roddy (Ge Dennis) 12.60

1:57.0

Exacta (8-1) $811.20, Trifecta (8-1-a) $1,424.00, Pick 3 (7-1-8) $1,485.20

5th – HG NW3LT Pace $8,000

5-Allie’s Cruiser (An Morgan) 5.00 2.40 2.10

3-Chilln Matisse (Co Callahan) 2.20 2.10

7-Mandalay Hall (Ro Wolfenden) 5.00

1:53.0

Exacta (5-3) $8.00, Trifecta (5-3-7) $67.40, Superfecta (5-3-7-2) $311.80

6th – HG NW2LT Pace $6,000

6-Deo Davinci (Ar Stafford Jr) 15.80 6.20 4.20

3-Ic A Life Force (Ro Wolfenden) 4.20 2.40

1-Thewaythewestwon (Co Callahan) 2.20

1:55.4

Exacta (6-3) $61.80, Trifecta (6-3-1) $182.40

7th – FMNW6001L6 Pace $5,500

5-Onery Shark (Do Long) 14.60 6.60 2.80

2-Rusty’s Winning (Se Bier) 9.40 4.00

3-Hearts N Flowers (Al Davis) 2.20

1:53.2

Exacta (5-2) $91.00, Trifecta (5-2-3) $250.80, Pick 4 (8-5-6-5 30f4) $36.00

Scratched: David The Great

8th – NW3LT Pace $7,500

2-Windsong Lindsey (Vi Kirby) 3.20 2.60 2.20

1-Never Back Down (Co Callahan) 3.20 2.80

3-Anianne Hanover (Ro Wolfenden) 2.60

1:55.1

Exacta (2-1) $13.60, Trifecta (2-1-3) $41.40

9th – HGNW9001L6 Pace $9,000

4-Ideal Magic (Vi Kirby) 3.40 2.60 2.10

6-Forty Five Red (Ge Dennis) 2.80 2.10

7-Gratian Hanover (An Morgan) 3.20

1:51.2

Exacta (4-6) $11.60, Trifecta (4-6-7) $53.60, Superfecta (4-6-7-3) $145.80

Scratched: Casino Bags Carlo

10th – CL HC Pace $5,000

6-Somwhereonthebeach (An Morgan) 6.00 3.80 3.00

3-Alexis Style (Al Lynch Jr) 5.40 3.40

8-My Sugar Daddy (Co Callahan) 2.60

1:52.2

Exacta (6-3) $32.80, Trifecta (6-3-8) $207.00

Scratched: Truly My Way

11th – DONW4001L6 Pace $4,500

1-Too Darn Hot (Ro Wolfenden) 2.40 2.10 2.10

3-Nathaniel B (Go Barrett) 2.60 2.10

4-Powerful Fella (Al Davis) 2.10

1:52.3

Exacta (1-3) $8.20, Trifecta (1-3-4) $18.20

12th – HGNW9001L6 Pace $9,000

1-Gallic Beach (Co Callahan) 4.40 3.00 2.80

2-In Treatment (Ro Wolfenden) 8.60 6.60

9-Western Young Gun (Ge Dennis) 5.20

1:51.4

Exacta (1-2) $43.20, Trifecta (1-2-9) $260.60

13th – HGNW6001L6 Pace $6,000

5-Extreme Machine N (Al Davis) 4.20 2.20 2.20

2-Owen Hanover (Jo Roberts) 3.20 2.80

3-Mcjagersonthemove (An Morgan) 3.60

1:53.3

Exacta (5-2) $11.60, Trifecta (5-2-3) $44.80, Superfecta (5-2-3-6) $183.20

Scratched: Sb Mikes Hot Beach

14th – DOHG7500CL Pace $5,000

2-Ooh Dear Sam (Ge Dennis) 4.00 2.60 2.60

6-Kr’s Power Surge (An Morgan) 3.40 2.80

1-Special Blend (Ru Foster) 5.40

1:55.3

Exacta (2-6) $19.80, Trifecta (2-6-1) $68.20, Superfecta (2-6-1-4) $175.20

Scratched: Amber Fella

15th – HGNW6001L6 Pace $6,000

6-Rock N’ Roll Jet (Br Brittingham) 32.20 5.20 2.60

3-Trading Up (Co Callahan) 2.10 2.10

5-Maximum Terror (Ar Stafford Jr) 3.00

1:51.3

Exacta (6-3) $115.00, Trifecta (6-3-5) $415.40, Superfecta (6-3-5-7) $6,285.40, Pick 3 (5,8-2,7-6) $143.60, Pick 4 (1-5,8-2,7-6 4of4) $1,786.40