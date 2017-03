Dover Downs entries March 21, results March 20

Dover Downs

Tuesday’s entries

Post Time: 4:30 p.m.

1st HG NW1LT $5,000 Pace

1. B’s Yankee (Al Davis) 9-2

2. Roman (Ar Stafford Jr) 12-1

3. Lifeonafastjet (Co Callahan) 3-1

4. Richards Renegade (Pa Berry) 15-1

5. Niall Hanover (Vi Kirby) 5-1

6. Major Humor (Ti Tetrick) 2-1

7. Mad Mad World (An Morgan) 9-2

2nd FM 10000CL $5,000 Pace

1. Miss Banjolina (Co Callahan) 4-1

2. Fashion Villager (Ro Wolfenden) 9-2

3. No Shadows (Al Davis) 6-1

4. Together Again N (An Morgan) 3-1

5. Highland Black Ice (Jo Roberts) 12-1

6. Ashlee’s Wedding (Ti Tetrick) 15-1

7. Brian’s Thunder (Ja Morand) 2-1

3rd DONW4001L6 $5,500 Trot

1. Made To Trot (Co Callahan) 12-1

2. Royal Lad (Ti Tetrick) 7-1

3. Kent County (Al Davis) 10-1

4. High Rise (Br Brittingham) 5-1

5. About To Explode (An Morgan) 12-1

6. Mondello (Ar Stafford Jr) 12-1

7. Keystone Orion (Jo Roberts) 2-1

8. Dribble Drive (Ge Dennis) 9-1

9. The Master (Pa Berry) 9-2

4th FM NW4CD $9,000 Pace

1. Campy (Vi Kirby) 12-1

2. Said It Best (Co Callahan) 3-1

3. Player’s Sweetie (Ar Stafford Jr) 7-1

4. Rewind Again (Ti Tetrick) 2-1

5. Hickory Pandle (Pa Berry) 15-1

6. Bonnies Gem (Ro Wolfenden) 4-1

7. Beauty With A Beat (Wi Dalious) 12-1

8. Selfie (Ge Dennis) 7-1

5th FM NW1LT $5,500 Pace

1. Foxbriar Ever Lee (Ro Sampson) 15-1

2. Ideal Ice (Jo Roberts) 2-1

3. Angie Hanover (Ja Dennis) 4-1

4. I’m Won Shot Wiser (Ge Dennis) 6-1

5. Controlled Chaos (Do Davis) 15-1

6. X Spinsive (Al Davis) 15-1

7. Rapid River (Pa Berry) 15-1

8. Stormtracker (Ti Tetrick) 6-1

9. Free Flight Fran (Co Callahan) 7-2

6th FM NW3LT $7,500 Pace

1. Egtravagant Dragon (Ar Stafford Jr) 6-1

2. Dontcloseyoureyes (Ge Dennis) 2-1

3. Please Dont Go (Ro Wolfenden) 15-1

4. Rollatown (Pa Berry) 6-1

5. Sams Lucky Lady (Co Callahan) 15-1

6. Emma Blast (Ty Davis) 15-1

7. Olivia Pope (An Morgan) 5-2

8. Lodi (Al Davis) 12-1

7th FM NW4CD $9,000 Pace

1. Ailsa (Ti Tetrick) 9-1

2. Aarin Hanover (An Morgan) 15-1

3. Liberty School (Vi Kirby) 7-2

4. Brian’s Magic Girl (Al Davis) 15-1

5. Machet Time (Ar Stafford Jr) 2-1

6. Call Me Cowgirl (Wi Dalious) 15-1

7. Takeittothebank (Co Callahan) 6-1

8. Proven To Be Bad (Ro Wolfenden) 5-2

8th FMNW100001 $15,000 Pace

1. Bad Lightning (Ar Stafford Jr) 8-1

2. Dismissal (Co Callahan) 2-1

3. In The Shadows (An Morgan) 6-1

4. On Your Six (Al Davis) 6-1

5. Barbara’s Shadow (Vi Kirby) 5-2

6. Wiggle It J (Ja Morand) 15-1

7. Barefoot Julie (Ti Tetrick) 7-1

9th FMNW60001L $13,500 Pace

1. The Big Bankroll (Vi Kirby) 8-1

2. Specialcelebration (Co Callahan) 7-1

3. Shesagamemajor (Br Brittingham) 5-2

4. Western Lynx (Ro Wolfenden) 6-1

5. Spirit Light (Vi Copeland) 15-1

6. Shalara (Al Davis) 9-1

7. Skats Outa The Bag (Ja Morand) 12-1

8. Seethelightsngo (Ti Tetrick) 6-1

9. Bliss And Luck (An Morgan) 9-2

10th FM NW12001 $12,000 Pace

1. Shine N Shimmer (Ti Tetrick) 7-2

2. Nat A Virgin (Co Callahan) 2-1

3. Hostess Lisa (An Morgan) 5-2

4. Onery Shark (Do Long) 12-1

5. Killean Finale (Ar Stafford Jr) 5-1

6. Duneside Chella (Pa Berry) 15-1

7. Gracie’s Parade (Jo Roberts) 15-1

8. Sayulita (Al Davis) 12-1

11th FM NW5CD $11,500 Pace

1. My Girl Friend (Ro Wolfenden) 9-1

2. Rowdy Patti (Br Truitt Jr) 5-1

3. Tormented Princess (Ja Lynch) 15-1

4. Cashmere’s Delight (Ja Morand) 8-1

5. Delle Donne (Ge Dennis) 7-2

6. Skateboard Chic (Co Callahan) 9-1

7. She’s So Marvelous (Vi Kirby) 5-1

8. Donna’s Beach (An Morgan) 7-1

9. Windsong Lindsey (Ti Tetrick) 9-2

12th FMNW9001L6 $9,000 Pace

1. Janie Bay (An Morgan) 3-1

2. Arts Jem (Ti Tetrick) 2-1

3. Bj’s Sweetheart (Co Callahan) 5-1

4. Girlofyourdreams (Wi Dalious) 15-1

5. Hoosier Chinna (Ro Wolfenden) 15-1

6. Matinee Dragon (Jo Roberts) 5-1

7. Springforth (Ge Dennis) 9-1

8. Purity (Al Davis) 15-1

9. Feelingmightygood (Ar Stafford Jr) 15-1

13th FM NW5CD $11,500 Pace

1. Aunt Babe (Pa Berry) 4-1

2. Heartsafire (Ar Stafford Jr) 15-1

3. Rocknroll Fan (Vi Copeland) 3-1

4. Really Flashy (Br Truitt Jr) 7-1

5. Never Back Down (Ti Tetrick) 7-1

6. Frontier Sarah (Ro Wolfenden) 15-1

7. Spinpressive (Co Callahan) 15-1

8. Happy Heart (Br Brittingham) 7-1

9. Logan’s Girl (Vi Kirby) 4-1

14th DOFM7500CL $5,000 Pace

1. Romanascape (Jo Roberts) 9-2

2. Giddylicious (Vi Kirby) 15-1

3. Scootin Metro (Ge Dennis) 8-1

4. Tricia Star (An Morgan) 4-1

5. Party Rockin (Al Davis) 9-2

6. Hot As Heather (Co Callahan) 15-1

7. Lady Beth (Ro Wolfenden) 7-2

8. Steal My Thunder (Br Brittingham) 7-1

9. Mildred’s Button (Pa Berry) 15-1

Monday’s results

1st – HGNW6001L6 Pace $6,000

5-Lyons Johnny (Co Callahan) 3.40 2.60 2.10

3-All Gold (Al Davis) 12.40 3.40

4-Acting Out (Jo Roberts) 2.10

1:51.3

Exacta (5-3) $41.20, Trifecta (5-3-4) $191.40

2nd – HG NW1LT Pace $5,000

3-Unbroken Vision (Co Callahan) 7.60 2.80 2.10

4-Whispering Witch (Mo Teague) 4.40 2.10

1-Kaaya (Ja Morand) 2.10

1:54.3

Exacta (3-4) $38.80, Trifecta (3-4-1) $50.80, Daily Double (5-3) $28.60

3rd – FM NW1LT Pace $5,500

7-Rockinsangria (Co Callahan) 7.40 4.60 2.80

6-Vegas In Style (Ro Wolfenden) 7.20 4.80

5-Giga Spin (Ar Stafford Jr) 2.10

1:55.2

Exacta (7-6) $64.60, Trifecta (7-6-5) $227.60, Superfecta (7-6-5-2) $554.20

4th – HGNW6001L6 Pace $6,000

8-Fancy Colt (An Morgan) 7.80 5.00 3.60

7-Shellysblockbuster (Ge Dennis) 15.80 8.00

4-Nullity (Co Callahan) 5.80

1:51.3

Exacta (8-7) $109.00, Trifecta (8-7-4) $848.80, Pick 3 (3-7-8) $432.60

5th – HG NW2LT Pace $6,500

8-Wake Up And Go (Co Callahan) 5.20 3.00 2.40

4-River’s Crest (Ar Stafford Jr) 5.00 3.00

2-Rat Tail (Mo Teague) 2.20

1:55.3

Exacta (8-4) $21.80, Trifecta (8-4-2) $41.80, Superfecta (8-4-2-1) $98.00

6th – DONW4001L6 Pace $5,000

4-Winbak Carl (Ge Dennis) 8.60 2.80 2.10

8-Totally Kissed (Mo Teague) 2.20 2.10

2-Gimmethreestepsmr (Ar Stafford Jr) 3.00

1:54.0

Exacta (4-8) $14.80, Trifecta (4-8-2) $31.00

Scratched: Allegiance, Jin Dandy

7th – HG NW2LT Pace $6,500

1-Ain’t It Fun (Mo Teague) 6.20 4.20 3.40

5-Ascaryone Hanover (Ja Dennis) 3.20 2.20

7-Casino Director (Vi Copeland) 4.80

1:54.4

Exacta (1-5) $21.80, Trifecta (1-5-7) $153.80, Pick 4 (8-8-4-1 4of4) $570.80

Scratched: Roll N Catch

8th – HGNW6001L6 Pace $6,000

1-Lee Is A Star (An Morgan) 3.20 2.20 2.10

4-Alligator Falls (Al Davis) 5.20 3.00

2-Middle Aged Crazy (Jo Roberts) 2.80

1:52.2

Exacta (1-4) $10.80, Trifecta (1-4-2) $31.60

9th – FM NW3LT Pace $8,000

1-Wests Lucky Aria (Jo Roberts) 9.00 3.60 3.20

2-Wynnfield Noelle (Ro Wolfenden) 4.40 3.20

5-Northernlands (An Morgan) 8.40

1:54.4

Exacta (1-2) $26.00, Trifecta (1-2-5) $161.00, Superfecta (1-2-5-6) $561.80

10th – HG NW3LT Pace $8,000

2-Stay In Your Place (Mo Teague) 2.60 2.20 2.10

9-Art Of Fire (Ge Dennis) 5.20 3.20

8-Automatic Dragon (Vi Kirby) 4.80

1:54.2

Exacta (2-9) $16.60, Trifecta (2-9-8) $77.20, Superfecta (2-9-8-3) $301.60

11th – FM NW2LT Pace $6,500

2-Mc Attagirl (Ca Poliseno) 24.00 7.20 4.60

4-Ideal In Cash (Co Callahan) 5.60 3.60

1-Misty Missy (Ja Morand) 5.40

1:56.0

Exacta (2-4) $155.40, Trifecta (2-4-1) $320.60, Superfecta (2-4-1-5) $2,100.60

12th – FMNW6001L6 Pace $6,500

1-Nice Trip (Al Davis) 4.80 2.80 2.20

4-Lanco Express (Ru Foster) 3.40 2.80

6-Rx Jolt (Ar Stafford Jr) 3.00

1:55.1

Exacta (1-4) $10.40, Trifecta (1-4-6) $32.20, Superfecta (1-4-6-9) $153.20, Pick 3 (2-2-1,5,7) $144.20, Pick 4 (1-2-2-1,5,7 4of4) $496.00

Scratched: Roddy’s Girl, Eternal Sunrise