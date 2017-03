Dover Downs entries March 22, results March 21

Dover Downs

Wednesday’s entries

Post Time: 4:30 p.m.

1st 10000CL $5,000 Pace

1. Cams Director (Co Callahan) 4-1

2. Beavercreek Artist (Ar Stafford Jr) 2-1

3. Vodka Is Terror (Ti Tetrick) 4-1

4. G P S Legacy (Al Davis) 7-1

5. Cheers N Beers (Ja Morand) 12-1

6. Hey Dali (Ro Wolfenden) 7-2

7. Weekend Fling (Jo Roberts) 15-1

2nd CL HC $7,000 Trot

1. Rojo (Ti Tetrick) 15-1

2. Cougar Lady (Mo Teague) 15-1

3. Toolbox (Ja Morand) 4-1

4. Winmando (Vi Copeland) 8-1

5. Donnie Darko (An Morgan) 4-1

6. Paging Doctorlindy (Co Callahan) 2-1

7. Mr Right (Vi Kirby) 5-2

3rd NW6001L6 $6,500 Trot

1. Ragazzo Dolce (Al Davis) 12-1

2. Brew Master (Mo Teague) 7-1

3. Derby (Ge Dennis) 15-1

4. By And By Hanover (An Morgan) 7-2

5. Seagram (Jo Roberts) 5-1

6. Drinksforthehouse (Co Callahan) 9-2

7. Panamanian Hanover (Ti Tetrick) 9-2

8. Odessa (Ki Vincent) 15-1

9. Northern Stormont (Vi Kirby) 6-1

4th NW2LT $6,000 Trot

1. U-Bomb Hanover (Ar Stafford Jr) 7-2

2. Muscle Ville (Ja Parker Jr) 3-1

3. Black Magic Mist (Ja Thompson) 8-1

4. Fairfaxonbroadway (Vi Copeland) 12-1

5. Political Energy (Co Callahan) 6-1

6. Abogada (Ro Sampson) 15-1

7. Itstartedwithabeer (Jo Roberts) 4-1

8. Evergreen Hugo (Ki Vincent) 5-1

5th DOFMNW4001 $5,500 Pace

1. Who Dat Heather (Ge Dennis) 12-1

2. Six Pistol (Ti Tetrick) 15-1

3. David The Great (Ja Morand) 9-2

4. Suellen (Ro Wolfenden) 7-2

5. Stylish Lady (Al Davis) 15-1

6. Thundernlightning (Ar Stafford Jr) 5-2

7. Selandia (Co Callahan) 6-1

8. Shady Lady (An Morgan) 7-1

9. Caribbean Desire (Ed Waishes) 15-1

6th DOHG7500CL $4,500 Pace

1. Mapuas Fortune (Jo Roberts) 15-1

2. Pass It Along (Ro Wolfenden) 15-1

3. Morgan Shark (Al Davis) 15-1

4. Battleshoe Tom (Ja Morand) 12-1

5. Foxland (Ti Tetrick) 7-2

6. It’sgottabemyway (Co Callahan) 5-2

7. Pacific Western (Br Brittingham) 3-1

8. Cool Reward (An Morgan) 3-1

7th NW80001 HC $13,000 Trot

1. Spoonful (Ja Morand) 9-1

2. Better To Be Lucky (Co Callahan) 15-1

3. Shoemaker Hanover (Ro Wolfenden) 6-1

4. United Bi (Ge Dennis) 7-2

5. Lucky Ten K (Ar Stafford Jr) 15-1

6. Streamsong (Jo Roberts) 5-2

7. Marley’s Guy (Ti Tetrick) 7-2

8. Cindy Lane (Al Davis) 9-1

8th DOHG7500CL $4,500 Pace

1. Muffmaster (Ti Tetrick) 4-1

2. Sir Jonathan Z Tam (Br Brittingham) 4-1

3. Southwind Ike (Mo Teague) 15-1

4. Hillcrest Suites (Jo Roberts) 15-1

5. Coastal Storm (Co Callahan) 5-1

6. Tara Micket (Vi Kirby) 6-1

7. The Kingofswing A (An Morgan) 9-2

8. Ooh Dear Sam (Ge Dennis) 7-2

9th OPEN HC $21,000 Trot

1. War Cry Hall (Ro Wolfenden) 15-1

2. Five Towns (Ge Dennis) 15-1

3. Classic Belisima (Ar Stafford Jr) 15-1

4. Tirade Hanover (Vi Kirby) 12-1

5. Il Mago (Jo Roberts) 8-1

6. Wind Of The North (Se Bier) 9-2

7. Market Share (Ti Tetrick) 7-2

8. Tough Mac (Co Callahan) 3-1

9. Gural Hanover (An Morgan) 5-1

10th 5uWO80000H $15,000 Trot

1. Go Byem (Ja Morand) 6-1

2. Earl’s Speeder (Co Callahan) 7-2

3. Bluebird Reverend (Mo Teague) 6-1

4. Myclaimtovictory (Ki Vincent) 15-1

5. Machuca (An Morgan) 15-1

6. Tymal Signature (Jo Roberts) 15-1

7. Hollywood Highway (Ti Tetrick) 3-1

8. Celebrity Pegasus (Ar Stafford Jr) 5-2

11th NW3-4CD HC $9,500 Trot

1. Dew In The Desert (An Morgan) 3-1

2. Quantify (Ti Tetrick) 5-1

3. Explosive Yankee (Co Poliseno) 15-1

4. Stonebridge Hall (Ja Morand) 12-1

5. Wrightwood (Ki Vincent) 5-1

6. Eyore Hanover (Ja Dennis) 15-1

7. Mr Paul (Co Callahan) 9-2

8. Moolah Moolah (Se Bier) 15-1

9. The Muscle Touch (Al Davis) 7-2

12th NW9001L6 $9,000 Trot

1. Windsong Ingenius (Co Callahan) 15-1

2. Rolls Blue Chip (Al Davis) 15-1

3. Guiltywithanexcuse (Ti Tetrick) 2-1

4. All Shoes On Deck (Ro Wolfenden) 12-1

5. Deacons Valley (Ar Stafford Jr) 5-1

6. Steel Reserve (Vi Kirby) 3-1

7. I Like My Boss (An Morgan) 9-1

8. Dreamfair Bogart (Jo Roberts) 15-1

9. Uwantapieceofme (Ge Dennis) 7-1

13th DONW4001L6 $5,500 Pace

1. Tug River Prince (Co Callahan) 6-1

2. Terror On My Side (Br Brittingham) 15-1

3. Renegade Bob (Ar Stafford Jr) 7-1

4. Roddy’s Hot Again (Ge Dennis) 5-2

5. West Star Director (Mo Teague) 3-1

6. Cruising West (Vi Kirby) 15-1

7. Up Up And Out (Ro Wolfenden) 7-1

8. Beamer Blue Chip (Jo Roberts) 15-1

9. Luscious Al (Ti Tetrick) 9-1

14th DO 7500CL $5,000 Trot

1. Shewontkissandtell (Al Davis) 9-2

2. Hullaba Lulu (Vi Kirby) 7-2

3. Whiskey N Roses (Se Bier) 8-1

4. Lock Tight (Ri Murphy) 8-1

5. Marion Mentor (Ar Stafford Jr) 5-1

6. Commando K (Ti Tetrick) 9-2

7. Hs Merlin (Ro Wolfenden) 12-1

8. Yay Me (Jo Roberts) 8-1

9. Switchblade Hall (Co Callahan) 15-1

Tuesday’s results

1st – HG NW1LT Pace $5,000

3-Lifeonafastjet (Co Callahan) 4.20 3.00 2.10

5-Niall Hanover (Vi Kirby) 6.60 2.80

7-Mad Mad World (An Morgan) 4.40

1:54.1

Exacta (3-5) $18.40, Trifecta (3-5-7) $107.80

2nd – FM 10000CL Pace $5,000

3-No Shadows (Al Davis) 11.80 5.60 4.00

2-Fashion Villager (Ro Wolfenden) 4.40 3.00

4-Together Again N (An Morgan) 3.40

1:54.3

Exacta (3-2) $40.60, Trifecta (3-2-4) $128.20, Daily Double (3-3) $20.60

3rd – DONW4001L6 Trot $5,500

4-High Rise (Br Brittingham) 8.40 4.20 2.60

9-The Master (Pa Berry) 5.00 3.80

7-Keystone Orion (Jo Roberts) 2.60

1:56.3

Exacta (4-9) $33.40, Trifecta (4-9-7) $138.40, Superfecta (4-9-7-1) $374.80

4th – FM NW4CD Pace $9,000

6-Bonnies Gem (Ro Wolfenden) 26.80 13.00 12.00

3-Player’s Sweetie (Ar Stafford Jr) 10.20 12.00

2-Said It Best (Co Callahan) 4.40

1:54.2

Exacta (6-3) $141.00, Trifecta (6-3-2) $366.40, Pick 3 (3-4-6) $435.00

5th – FM NW1LT Pace $5,500

8-Stormtracker (Ti Tetrick) 10.20 5.20 2.60

2-Ideal Ice (Jo Roberts) 3.00 2.10

9-Free Flight Fran (Co Callahan) 2.60

1:55.1

Exacta (8-2) $23.00, Trifecta (8-2-9) $66.60, Superfecta (8-2-9-3) $223.00

6th – FM NW3LT Pace $7,500

7-Olivia Pope (An Morgan) 9.00 4.80 5.20

5-Sams Lucky Lady (Co Callahan) 11.40 8.20

6-Emma Blast (Ty Davis) 17.60

1:57.1

Exacta (7-5) $141.00, Trifecta (7-5-6) $2,610.00

7th – FM NW4CD Pace $9,000

5-Machet Time (Ar Stafford Jr) 6.80 3.20 2.40

3-Liberty School (Vi Kirby) 3.60 2.40

8-Proven To Be Bad (Ro Wolfenden) 3.20

1:54.2

Exacta (5-3) $17.20, Trifecta (5-3-8) $58.80, Pick 4 (6-8-7-5 4of4) $929.60

8th – FMNW100001 Pace $15,000

2-Dismissal (Co Callahan) 4.20 2.60 2.20

5-Barbara’s Shadow (Vi Kirby) 2.20 2.20

3-In The Shadows (An Morgan) 4.60

1:52.0

Exacta (2-5) $6.80, Trifecta (2-5-3) $23.20

Scratched: Pandaman Sea

9th – FMNW60001L Pace $13,500

3-Shesagamemajor (Br Brittingham) 5.20 3.20 2.80

2-Specialcelebration (Co Callahan) 4.60 4.00

1-The Big Bankroll (Vi Kirby) 4.60

1:54.1

Exacta (3-2) $25.40, Trifecta (3-2-1) $111.20, Superfecta (3-2-1-a) $110.80

10th – FM NW12001 Pace $12,000

3-Hostess Lisa (An Morgan) 9.00 3.00 2.20

2-Nat A Virgin (Co Callahan) 2.40 2.10

1-Shine N Shimmer (Ti Tetrick) 3.20

1:52.0

Exacta (3-2) $19.00, Trifecta (3-2-1) $47.80

11th – FM NW5CD Pace $11,500

8-Donna’s Beach (An Morgan) 46.60 9.00 4.60

5-Delle Donne (Ge Dennis) 3.60 2.60

2-Rowdy Patti (Br Truitt Jr) 2.80

1:54.2

Exacta (8-5) $242.40, Trifecta (8-5-2) $1,314.60

12th – FMNW9001L6 Pace $9,000

1-Janie Bay (An Morgan) 12.00 3.60 2.80

2-Arts Jem (Ti Tetrick) 2.40 2.20

3-Bj’s Sweetheart (Co Callahan) 2.60

1:52.1

Exacta (1-2) $24.80, Trifecta (1-2-3) $60.00, Superfecta (1-2-3-6) $156.80

Scratched: Purity, Girlofyourdreams

13th – FM NW5CD Pace $11,500

9-Logan’s Girl (Vi Kirby) 5.40 3.20 2.40

1-Aunt Babe (Pa Berry) 3.20 2.20

3-Rocknroll Fan (Vi Copeland) 2.60

1:53.1

Exacta (9-1) $18.80, Trifecta (9-1-3) $45.20, Superfecta (9-1-3-2) $214.60

Scratched: Spinpressive

14th – DOFM7500CL Pace $5,000

5-Party Rockin (Al Davis) 6.40 3.60 3.00

7-Lady Beth (Ro Wolfenden) 4.40 3.20

3-Scootin Metro (Ge Dennis) 3.40

1:55.2

Exacta (5-7) $30.60, Trifecta (7-5-3) $138.60, Superfecta (5-7-3-4) $449.00, Pick 3 (1-7,9-5) $423.20, Pick 4 (8-1-7,9-5 4of4) $2,746.00