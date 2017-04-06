Softball Extra Innings: Caravel 10, Padua 8 By USA TODAY Sports April 5, 2017 shares share tweet sms send email Members of Caravel Academy's junior varsity softball team watch as their varsity counterparts play in extra innings against Padua Academy at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Padua's Abby Cunningham delivers a pitch in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Padua's Gabriela Frabizzio (right) tries to make a sliding catch after the ball went off of the glove of teammate Caitlin Donnelly (left) in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Savannah Sheats delivers a pitch in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Emily Proffitt hits a grand slam home run over the left field fence in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Amanda Ladzinski (right) celebrates with teammate Emily Proffitt after Proffitt's grand slam in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Padua's Kathryn Twardowski (No. 25) makes a leaping catch in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Elizabeth Smith connects for a home run in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Elizabeth Smith rounds the bases after hitting a home run in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Teammates surround Caravel's Elizabeth Smith (No. 19) after her home run in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Amanda Stull watches the ball off the bat in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Padua's Caitlin Baxter throws to first in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Grace Walker fields a ball in center field in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. Caravel's Elizabeth Smith cheers on teammates in Caravel Academy's 10-8 win over Padua Academy in extra innings at the Midway Softball Complex in Milltown on Wednesday afternoon. softball, NoFront, Caravel Academy (Bear DE), Padua Academy High School (Wilmington DE), Softball, Gallery shares share tweet sms send email Related News Gallery Caravel defeats Cape with last inning rally Gallery Photos: Bayside at Viera softball News Caravel 66, Sanford 56