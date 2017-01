Four wrestling teams go 2-0 at FVA duals

KAUKAUNA – Kimberly, Neenah, Hortonville and Kaukauna finished with 2-0 records at the Fox Valley Association double dual wrestling meet Thursday.

Oshkosh West and Fond du Lac both finished with 1-1 records, while Appleton East, Appleton North, Appleton West and Oshkosh North finished with 0-2 marks.

TEAM SCORES

Round 1: Kimberly 45 Oshkosh West 30; Fond du Lac 61 Appleton West 8; Neenah 52 Oshkosh North 18; Hortonville 45 Appleton North 22; Kaukauna 84 Appleton East 0.

Round 2: Oshkosh West 72 Appleton East 6; Hortonville 76 Appleton West 0; Kimberly 54 Fond du Lac 24; Neenah 55 Appleton North 18; Kaukauna 78 Oshkosh North 0.

KAUKAUNA 78, OSHKOSH NORTH 0

145: Jacob Canner won by forfeit. 152: Zach Lee pinned Dalton Holmes 2:30. 160: Alec Hartman pinned Deion Owens 5:43. 170: Bryson Alsteen pinned Josh Stephanie 2:27. 182: Sebastian Egan pinned A.J. Besaw :23. 195: John Heilman dec. Ben Salzman 5-1. 220: Mason VanAsten pinned Jake Besaw 1:57. 285: Keaton Kluever won by forfeit. 106: Mason Campshure dec. Cade Schmitz 10-3. 113: John Diener pinned Carly Ochoa. 120: Mikael Kolosso pinned Thomas Urben 3:30. 126: Brandon Micksh pinned Rey Brewer 3:54. 132: Jacob Schramm pinned Wyatt Baughman 1:36. 138: Trent Leon won by forfeit.

KAUKAUNA 84, APPLETON EAST 0

138: Trent Leon pinned Zach Scharenbrock 5:44. 145: Jacob Canner pinned Trentyn Waring 2:34. 152: Zach Lee pinned Ryan Stocker 3:14. 160: Alec Hartman pinned Kyle Immel :47. 170: Bryson Alsteen won by forfeit. 182: Sebastian Egan pinned Benjamin Paulsen :56. 195: John Heilman won by forfeit. 220: Mason VanAsten pinned Adrian Vera :58. 285: Keaton Kluever won by forfeit. 106: Mason Campshure won by forfeit. 113: John Diener pinned Lexi Schroeder :53. 120: Mikael Kolosso won by forfeit. 126: Brandon Micksh won by forfeit. 132: Jacob Schramm won by forfeit.

KIMBERLY 45, OSHKOSH WEST 30

138: Seth Christman K pinned Jesus Heredia :53. 145: Aaron Stannard K dec. Brennon Mellgren 10-5. 152: Myles Laurent K pinned Alex Kumbier 3:03. 160: Edgar Heredia OW pinned Kevin Krabbe 3:24. 170: Kevin Loos OW pinned Brando Salazar :34. 182: Reed Yoder OW pinned Brett Wittmann 1:22. 195: Alex Mischka K pinned Edson Salazar 2:37. 220: Connor Zirpel K dec. Griffin Kintopf 8-3. 285: Andrew Kalfas OW pinned Trevor Gardner 1:50. 106: Charlie Hart K pinned Drew Best 1:51. 113: Ben Vosters K pinned Jack Zangl 2:38. 120: Josh Coopman OW pinned Godffrey Kairu 1:19. 126: Hunter Bruecker K pinned Logan Grota 1:47. 132: Drosianos Louvaris K dec. Reese Thompson 10-6.

KIMBERLY 54, FOND DU LAC 24

145: Aaron Stannard K pinned Logan Naker 2:42. 152: Colin Athanasiou FDL pinned Kevin Krabbe :48. 160: Myles Laurent K pinned Ben Buyendorp 4:40. 170: Austin Baatz FDL pinned Brando Salazar 1:10. 182: Adam Hopper FDL pinned Brett Wittmann 2:48. 195: Alex Mischka K pinned Colton Wasieleski 2:44. 220: Connor Zirpel K dec. Garret Sphatt 8-3. 285: Donte Johnson FDL pinned Trevor Gardner :28. 106: Charlie Hart K pinned Ethan Diederich 4:00. 113: Ben Vosters K won by forfeit. 120: Godffrey Kairu K dec. Henry Payne 6-2. 126: Hunter Bruecker K pinned Jon Vanna 5:18. 132: Drosianos Louvaris K pinned Henry Huehes :40. 138: Seth Christman K pinned Anthony Hendrix 2:00.

FOND DU LAC 61, APPLETON WEST 8

138: Anthony Hendrix FDL dec. Caleb Hamus 5-4. 145: James Meyer AW dec. Logan Naker 4-0. 152: Colin Athanasiou FDL pinned Richard Giese 1:01. 160: Ben Buyendorp FDL pinned Robert Hendrix :50. 170: Austin Baatz FDL pinned Johnathan James-Schellinger 4:41. 182: Adam Hopper FDL pinned Eli Peapenburg 2:25. 195: Colton Wasieleski FDL won by forfeit. 220: Garret Sphatt FDL won by forfeit. 285: Donte Johnson FDL won by forfeit. 106: Ethan Diederich FDL pinned Chase Wendt 2:11. 113: Double forfeit. 120: Henry Payne FDL dec. Tristan Poehls 15-6. 126: Taite Baier AW tech. fall over Jon Vanna 25-9 2:00. 132: Henry Huehes FDL pinned Luke Truman :54.

BOYS’ HOCKEY

Appleton United 6, De Pere 1

At Appleton, Connor Zilisch, Kieran Brosnan and Erik Horman each scored a pair of goals to lead the United to the win at Appleton Family Ice Center.

Matthew Gruber had three assistsm with Greyson Maulick also adding two. Erik Bargholtz, Ben Thomas and Horman also had single assists for Appleton.