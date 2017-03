Fox Valley winter all-conference teams

GIRLS BASKETBALL

Fox Valley Association

Junior Sydney Levy of Appleton North was voted Player of the Year, while Joe Russom of the Lightning was named Coach of the Year.

Junior Audrey Roberts of Appleton East, senior Callie Pohlman of Appleton North, sophomore Jenna Hoffman of Appleton West, senior Morgan Allen of Hortonville and junior Lauren Smith of Kimberly made the all-defensive team.

First Team: Kari Brekke, Jr., Appleton North; Sydney Levy, Jr., Appleton North; Ally Gietzel, Jr., Fond du Lac; Morgan Allen, Sr., Hortonville; Shay Frederick, Jr., Hortonville.

Second Team: Lexie Schneider, Jr., Appleton East; Callie Pohlman, Sr., Appleton North; Sydney Cocking, Sr., Appleton West; Zoey Zuleger, Jr., Appleton West; Sammy Buerger, Sr., Oshkosh North.

Honorable Mention: Paige Schabo, So., Appleton North; Jenna Hoffman, So., Appleton West; Megan Dille, Sr., Fond du Lac; Aleah Wendels, Sr., Fond du Lac; Alina Hampton, Jr., Kimberly; Kam Kroner, Sr., Kimberly; Morgan Torzala, Sr., Kimberly; Abby Rudolph, Sr., Neenah; Katie Sukanen, Sr., Neenah; Kaylee Anthes, Sr., Oshkosh North; Emma Guenther, Sr., Oshkosh West.

North Eastern Conference

Senior Danielle Nennig of Wrightstown was voted the Player of the Year.

First Team: Jenna Bruss, Jr., Fox Valley Lutheran; Makenna Haase, Sr., Freedom; Tess Keyzers, Sr., Little Chute; Cassie Schiltz, So., Luxemburg-Casco; Alisha Murphy, Sr., Wrightstown; Danielle Nennig, Sr., Wrightstown; Victoria Nowak, Sr., Waupaca; Kailee Van Zeeland, Jr., Wrightstown.

Second Team: Jada Helms, Jr., Freedom; Jenna Jorgensen, So., Luxemburg-Casco; Jayden Laurent, Jr., Denmark; Ashley Leiterman, Sr., Denmark; Hannah VandenBerg, So., Little Chute; Lexy Wolske, Sr., Wrightstown.

Honorable Mention: Alyssa Charron, Sr., Fox Valley Lutheran; Alexis Dorner, Jr., Luxemburg-Casco; McKenzie Bebo, Jr., Marinette; Bridget Froehlke, Fr., Wrightstown; Brooke Garrett, Jr., Freedom; Taylor Haase, Fr., Freedom; Katelyn Kitzinger, Fr., Marinette; Megan Suhs, Sr., Marinette; Mariah Tebon, Sr., Luxemburg-Casco.

Bay Conference

Leah Porath of New London, Hailey Oskey of Seymour and Jenna Krause of Seymour made the first team, while Liz Edinger of West De Pere was the Player of the Year.

First Team: Liz Edinger, Sr., West De Pere; Leah Porath, Sr., New London; Brehna Evans, Jr., West De Pere; Hailey Oskey, Jr., Seymour; Jenna Krause, Jr., Seymour.

Second Team: Jazzlynn Koeller, Jr., Green Bay West; Tori DePerry, So., Shawano; Karly Weycker, Sr., Xavier; Ja’Staria Brantley, Sr., Green Bay East; Hannah Stefaniak, Sr., West De Pere.

Honorable Mention: Kate Christian, So., New London; Alexa Yost, Fr., Menasha; Maddy Hoekstra, Jr., Menasha; Raven VandenLangenberg, Jr., Seymour; Bekah Vande Hey, Jr., Xavier.

Eastern Wisconsin Conference

Junior Sara Braun of Brillion was a unanimous pick for first team and was also the player of the year.

First Team: Sara Braun, Jr., Brillion; Alissa Wagner, Jr., Valders; Sierra Schobert, Sr., Kiel; Savannah Walsdorf, So., Kiel; Alyssa Sommerfeld, Jr., Sheboygan Falls.

Second Team: Emma Wagner, Fr., Valders; Abigail Zurcher, Jr., Roncalli; Myja Durn, Fr., Sheboygan Falls; Lindsay Glaeser, So., Valders; Lauren Mortimer, Sr., Chilton.

Honorable Mention: Katharina Keller, Jr., Brillion; Alison Antonie, Jr., Sheboygan Falls; Ally Rehrauer, Sr., Two Rivers; Ariel Heraly, Jr., Brillion; Josie Binversie, So., Kiel; Karli Schmitz, So., F, New Holstein.

Central Wisconsin Conference-8

Senior Taylor Nier of Wittenberg-Birnamwood was named Player of the Year, while Tina Ubl of Shiocton made the first team.

First Team: Emily Sorenson, Sr., Bonduel; Taylor Nier, Sr., Wittenberg-Birnamwood; Kendra Dombrowski, Sr., Amherst; Heather Pearson, Jr., Amherst; Leighten Fischer, Sr., Iola-Scandinavia; Tina Ubl, Jr., Shiocton.

Second Team: Kirsten Clark, Sr., Wittenberg-Birnamwood; Corrissa Konkol, Sr., Wittenberg-Birnamwood; Emily Norrbom, Jr., Wittenberg-Birnamwood; Grace Moe, So., Amherst; Ashley Groshek, So., Amherst; Madi Morack, Sr., Shiocton.

Honorable Mention: Laynie Bessette, So., Manawa; Haley Reierson, Sr., Manawa; Hayley Sorenson, Sr., Bonduel; Becca Carpenter, Sr., Bonduel; Hailey Krause, Sr., Weyauwega-Fremont; Kiley Akey, Jr., Weyauwega-Fremont; Kendall Johnson, Sr., Iola-Scandinavia; Sarah Mueller, Fr., Pacelli; Chrissy Shafranski, Sr., Pacelli; Jackie Korth, Jr., Shiocton.

East Central Conference

Gwen Streblow of Plymouth was named Player of the Year, while Sadie Kosciuk of Winneconne made the first team.

First Team: Sydney Flier, Waupun; Maiah Domask, Waupun; Sadie Kosciuk, Winneconne; Gwen Streblow, Plymouth; Danielle Hopp, Waupun; Mikayla Dogs, Kewaskum.

Second Team: Lydia Rhude, Plymouth; Alivia Wisnefske, Campbellsport; Lyndsey Soderbeck, Kettle Moraine Lutheran; Amanda Porth, Kettle Moraine Lutheran; Jordyn Ellis, Winneconne; Emily Majerus, Plymouth.

Honorable Mention: Hailey Herriges, Kewaskum; Kalei Hering, Plymouth; Mackenzie Kurczek, Berlin; Mari Beltran, Berlin; Erin McNeill, Ripon; Toni Hundertmark, Campbellsport; Ariana Miller, Kettle Moraine Lutheran.

Big East Conference

Senior Sam Yancy of Howards Grove was named Player of the Year, while Makaylee Kuhn of Hilbert earned first team.

First Team: Sam Yancy, Sr., Howards Grove; Emma Richards, Jr., Ozaukee; Aimee Bichler, Sr., Oostburg; Makaylee Kuhn, So., Hilbert; Brittany Schaller, Sr., Howards Grove; Faith Lubner, Sr., Reedsville; Emily Behnke, So., Manitowoc Lutheran; Dacota Weigert, Jr., Sheboygan Lutheran; Alexyss Schmidt, Sr., Reedsville.

Second Team: Alicia Hartmann, Jr., Random Lake; Hannah Sweetman, Sr., Mishicot; Abbi Thelen, So., St. Mary Catholic; Cecelia Zielke, So., Kohler; Andrea Peterson, Sr., Mishicot; Ashley Flipse, Jr., Sheboygan Christian; Rebecca Schauer, Fr., Ozaukee; Sonia Schubert, Sr., Elkhart Lake-Glenbeulah; Olivia Meerdink, Jr., Oostburg.

Honorable Mention: Mallory Keller, Fr., Kohler; Grace Melso, So., Manitowoc Lutheran; Anna Menges, Sr., Manitowoc Lutheran; Olivia Stauss, Sr., Howards Grove; Addi Gerber, Sr., Howards Grove; Elise Large, Jr., Ozaukee; Amy Wolff, Jr., Ozaukee; Allie Toeller, Sr., Oostburg; Melanie Obbink, Sr., Cedar Grove-Belgium; Megan Lau, Jr., Hilbert; Kait Near, Sr., Howards Grove.

BOYS BASKETBALL

Fox Valley Association

Junior Tyrese Haliburton of Oshkosh North was voted Player of the Year and Frank Schade of Oshkosh North was named Coach of the Year.

Haliburton, sophomore Matt Hickey of Oshkosh North, senior Josh Mericle of Neenah, junior Alec Rosner of Kimberly and senior Brad Vosters of Kaukauna made the all-defensive team.

First Team: Will Chevalier, Sr., Kimberly; Tyrese Haliburton, Jr., Oshkosh North; Jordan McCabe, Jr., Kaukauna; Ryan Krueger, Sr., Hortonville; Luke Loewe, Sr., Fond du Lac; Danny Vanden Boom, Sr., Kimberly; Shane Wissink, Sr., Oshkosh North.

Second Team: Grant Abraham, Sr., Oshkosh West; Eric Carl, Jr., Kaukauna; Philip Flory, Sr., Oshkosh North; Sam Fredrickson, Sr., Fond du Lac; Will Mahoney, So., Appleton West; Charlie Schabo, Sr., Hortonville.

Honorable Mention: Quincy Anderson, Jr., Oshkosh North; Nathan Brice, Sr., Appleton East; Caleb Goldstein, Sr., Fond du Lac; Derek Kroll, Jr., Oshkosh West; Jack Mahoney, Sr., Appleton West; Jordan Mascal, Sr., Neenah; Josh Mericle, Sr., Neenah; Levi Nienhaus-Borchert, So., Kimberly; Alec Rosner, Jr., Kimberly.

North Eastern Conference

Senior Bryce Tekulve of Luxemburg-Casco was named Player of the Year.

First Team: Blake Derricks, Sr., Denmark; Charlie Jadin, Sr., Freedom; Mitchell Jandrin, Sr., Luxemburg-Casco; Tyler Petermann, Sr., Clintonville; Bryce Tekulve, Sr., Luxemburg-Casco; Luke Haese, Jr., Wrightstown; Noah Knudsen, Sr., Little Chute.

Second Team: Dwight Green, Sr., Freedom; James Hansen, Jr., Wrightstown; Jared Kraftzenk, Sr., Fox Valley Lutheran; Nate Krueger, Sr., Clintonville; Devin Plate, Sr., Little Chute; Matt Wagner, So., Marinette.

Honorable Mention: Ty Brickner, So., Freedom; Nathan Coisman, So., Luxemburg-Casco; Brady Jens, So., Denmark; Aaron Kurth, Sr., Oconto Falls; Noah Mueller, So., Little Chute; Connor Nelson, Sr., Marinette; Anthony Otradovec, So., Luxemburg-Casco; Jake Poetzl, So., Marinette; Zayne Rodencal, Jr., Fox Valley Lutheran; Zane Short, So., Denmark; Justin Vaughn, So., Waupaca; Brandon Wanty, So., Waupaca; Jordan Wendt, So., Marinette; Jacob Wotruba, Sr., Luxemburg-Casco.

Bay

Junior Hunter Plamann of Xavier was named Player of the Year, while Xavier’s Sam Ferris and Menasha’s Alex Zeinert also made the first team.

First Team: Hunter Plamann, Jr., Xavier; Zach Crockett, Sr., Green Bay East; Sam Ferris, Jr., Xavier; Kaden Richards, Jr., Shawano; Alex Zeinert, Jr., Menasha.

Second Team: Taylor Rahn, Sr., West De Pere; Nate DeYoung, Jr., Xavier; Tyler Schwartz, Sr., West De Pere; Austin Kohl, Sr., Shawano; Nik Yaeger, Sr., Seymour.

Honorable Mention: Jake Karchinski, So., West De Pere; Jacob Everson, So., Menasha; Riley Murphy, Fr., Seymour; Trent Blake, So., Seymour; Brayden Kurth, Jr., New London; Will Wohlt, Jr., New London.

East Central Conference

Senior Bennett Vander Plas of Ripon was named Player of the Year.

First Team: Bennett Vander Plas, Sr., Ripon; Eddie Muench, Sr., Ripon; Marcus Domask, So., Waupun; Owen Thuene, Jr., Waupun; Brady Polk, Sr., Berlin; Joey Behm, Sr., Kettle Moraine Lutheran.

Second Team: Koy Walsh, Sr., Campbellsport; Brady Hanson, Sr., Kewaskum; Scott Kramer, Sr., Winneconne; Alex Shutter, Sr., Plymouth; Conner Kissinger, Jr., Campbellsport; Justin Bartol, Jr., Berlin.

Honorable Mention: Hunter Merrill, Sr., Ripon; Melvin Lee, Sr., Ripon; Trevor Vande Zande, So., Waupun; Grant Biesterfeld, Jr., Kettle Moraine Lutheran; Cody Kuhn, Sr., Plymouth; Sonny Johnson, Sr., Campbellsport.

Eastern Wisconsin Conference

Senior Nolan Beirne of New Holstein was named Player of the Year

First Team: Nolan Beirne, Sr., New Holstein; Luke Goedeke, Sr., Valders; Kyle Tuma, Jr., Valders; Trenton Nickel, Sr., Kiel; Mitchel Schneider, Jr., Roncalli.

Second Team: Rudy Montoya, Sr., Two Rivers; Jared Petrie, Sr., Sheboygan Falls; Trey Hake, Sr., Sheboygan Falls; Devin Schisel, Sr., New Holstein; Treyner Sundsmo, Jr., Valders.

Honorable Mention: Austin Goehring, Sr., Kiel; Ryan Steffes, Jr., New Holstein; Chombi Lambert, So., Roncalli; Tyler Suess, Sr., Brillion; Kevin Broeckel, Sr., Chilton; Darrin President, Sr., Two Rivers.

Big East

Senior Tristan VanEss of Oostburg was named Player of the Year, while Kody Krueger and Jack Halbach of Hilbert both made the first team.

First Team: Tristan VanEss, Sr., Oostburg; Garrett Hoffman, Sr., Ozaukee; Josh Weiss, Sr., Cedar Grove-Belgium; Bryce Pedrin, Sr., Howards Grove; Kody Krueger, Sr., Hilbert; Brayden Van Ess, Sr., Sheboygan Christian; Jack Halbach, Sr., Hilbert; Ben Maki, Jr., Kohler; Reid Hilbelink, Sr., Cedar Grove-Belgium.

Second Team: Jacob Stecker, Sr., Sheboygan Christian; Austin Martin, Sr., Random Lake; Jared Jurss, Jr., Sheboygan Lutheran; Trey Zastrow, Fr., Manitowoc Lutheran; Sean Farrell, Jr., Kohler; Caleb Holzman, Sr., Howards Grove; Eric Reinemann, Jr., Howards Grove; Mitchell Fischer, Sr., St. Mary Catholic; Luke Heinen, Sr., Sheboygan Christian.

Honorable Mention: Tristen Konen, Sr., Hilbert; Ethan Brochtrup, Sr., Cedar Grove-Belgium; Tadeo Maier, Jr., Oostburg; Jake Daane, Sr., Oostburg; Jared Zausch, Sr., Ozaukee; Vinny Montazella, Sr., Sheboygan Lutheran; Evan Olsen, Jr., Sheboygan Lutheran; Jordan Lacey, Sr., St. Mary Catholic; Conner Kuhn, Sr., Hilbert; Josh Splittgerber, Sr., Sheboygan Lutheran.

Central Wisconsin Conference-8

Senior Nate Schmidt of Shiocton was named Player of the Year, while Jake Hablewitz of Weyauwega-Fremont also made the first team.

First Team: Kenny Holz, Sr., Iola-Scandinavia; Nate Schmidt, Sr., Shiocton; Colton Groholski, Jr., Amherst; Mason Wideman, Jr., Amherst; Jake Hablewitz, So., Weyauwega-Fremont; Andrew Blanker, Jr., Pacelli.

Second Team: Trevor Groshek, Jr., Wittenberg-Birnamwood; Charlie Stockwell, So., Iola-Scandinavia; Brandon Spencer, Jr., Shiocton; Wesley Brouillard, Jr., Shiocton; Logan Bosquez, Sr., Weyauwega-Fremont; AJ Firminhac, Jr., Pacelli.

Honorable Mention: Jeven Sachtjen, So., Manawa; Cory Fraaza, Jr., Wittenberg-Birnamwood; Josh Leitzke, Sr., Shiocton; Brandon Piotrowski, Sr., Amherst; Parker Bohm, So., Bonduel; Garret Parks, Jr., Pacelli.

BOYS HOCKEY

Badgerland Conference

Senior Hunter Schwehr of Fox Cities was named Player of the Year, while Troy Schwehr of Fox Cities was the Coach of the Year.

First Team: Matthew Gruber, Sr., F, Appleton United; Hunter Schwehr, Sr., F, Fox Cities; Alec Elkin, Jr., F, Neenah/Hortonville/Menasha; Travis Treml, Sr., D, Neenah/Hortonville/Menasha; Jack Kraus, Sr., D, Neenah/Hortonville/Menasha; Marshall Goodrich, Jr., G, Beaver Dam.

Second Team: Colin Holz, Jr., F, Waupun; Pete Verstegen, Sr., F, Oshkosh; Ryan Sabel, Sr., F, Fond du Lac; Kaine Mertens, Sr., D, St. Mary’s Springs; Kieran Brosnan, Sr., D, Appleton United; Max Gutjahr, So., G, Fox Cities.

Honorable Mention: Connor Zilisch, Sr., F, Appleton United; Erik Bargholtz, So., F, Appleton United; Noah Krueger, Sr., F, Fox Cities; Noah Hablewitz, Sr., F, Fox Cities; Henry Lange, Jr., F, Fond du Lac; Tyler Hafeman, Sr., F, Neenah/Hortonville/Menasha; Dillon Fox, So., F, Neenah/Hortonville/Menasha; Jack Sitter, Sr., F, Oshkosh; Mitchel Grebe, Sr., F, St. Mary’s Springs; Zach Welsch, So., F, St. Mary’s Springs; Cody Kast, Sr., F, Waupun; Cam Beek, So., F, Waupun; Chris Beyer, Sr., D, Appleton United; Mitchell Lund, Sr., D, Appleton United; Jacob Smith, Sr., D, Beaver Dam; Jonathan Kwasny, Jr., D, Fox Cities; Zachery Wilson, Jr., D, Fond du Lac; Colin Ahern, Jr., G, St. Mary’s Springs; Preston Long, Jr., G, Neenah/Hortonville/Menasha.

Scholar-Athlete Award: Mitchell Lund, Sr., Appleton United; Tanner Beckman, Sr., Appleton United; Jacob Smith, Sr., Beaver Dam; Adam Grimm, Sr., Fond du Lac; Thomas O’Leary, Sr., Fond du Lac; Ben Seidl, Sr., Fox Cities; Gus Mantey, Sr., Fox Cities; Hayes Martinez, Sr., Fox Cities; Noah Krueger, Sr., Fox Cities; Noah Hablewitz, Sr., Fox Cities; Tyler Hafeman, Sr., Neenah/Hortonville/Menasha; Jack Sitter, Sr., Oshkosh; Pete Verstegen, Sr., Oshkosh; Alex Shaw, Sr., Oshkosh; Johnny Welsch, Sr., St. Mary’s Springs; Brady Gagne, Sr., St. Mary’s Springs.

Great Northern Conference

Senior Tyler Husnick of Antigo was named Player of the Year, while David Cox of Northland Pines was the Coach of the Year.

First Team: Ben Bartletti, Sr., G, Antigo; Andrew Turunen, Sr., D, Antigo; Drake Hiddemen, Sr., D, Waupaca; Tyler Husnick, Sr., F, Antigo; Jack Rhode, So., F, Northland Pines; Adam Schmidt, Jr., F, Antigo.

Second Team: Zach Bednar, Sr., G, Mosinee; Zeth Pyan, Sr., D, Mosinee; Sammy Spencer, Jr., D, Northland Pines; Tucker Wittkopf, So., D, Northland Pines; Gunnar Schiffman, Fr., F, Northland Pines; Max Menzies, Sr., F, Waupaca; Jack Menzies, So., F, Waupaca.

Honorable Mention: Nathan Pitek, Jr., Lakeland; Spenser Scholl, Sr., Medford; CJ Levis, So., Antigo; Bret Benson, Fr., Lakeland; Kyle Wuestenhagen, Sr., Lakeland; Jack Schafer, Sr., Medford; Michael Alfonso, Jr., Mosinee; Tyler Hunt, So., Northland Pines; Jack Shinners, Jr., Antigo; Matt Winter, Jr., Antigo; Dylan Roeser, Sr., Rhinelander; Max Bembinster, So., Tomahawk.

GIRLS HOCKEY

Eastern Shores Conference

Freshman Maddy Jablonski of Fox Cities, freshman Annika Horman of Appleton United and junior Liisa Cramer of Appleton United each made second team all-conference.

First Team: Alyssa Heim, So., F, Beaver Dam; Hattie Verstegen, Fr., F, Fond du Lac; Johanna Cano, Sr., F, Green Bay Area; Morgan Zirbel, Sr., D, Green Bay Area; Kylee Dyni, Sr., D, Fond du Lac; Rebecca Binder, Sr., G, Fond du Lac.

Second Team: Maddy Jablonski, Fr., F, Fox Cities; Hadley Malcolmson, Fr., F, Brookfield; Annika Horman, Fr., F, Appleton; Mia Dunning, So., D, Green Bay Area; Liisa Cramer, Jr., D, Appleton; Ana Holzbach, Jr., G, Green Bay Area.

Honorable Mention: Madison Schultz, Sr., F, Appleton United; Emma Serres, Jr., F, Arrowhead/Sussex; Cora Hougard, Sr., F, Arrowhead/Sussex; Mary Kremer, Sr., F, Arrowhead/Sussex; Callie Tighe, Sr., F, Fond du Lac/Waupun; Morgan Brown, So., F, Fond du Lac/Waupun; Abby Cardew, Sr., F, Fox Cities; Marin Kelley, Sr., F, Fox Cities; Megan Saari, Sr., F, Green Bay Area; Gaby Turer, So., F, University School; Abby Hentzen, Jr., F, University School; Karly Lamoreaux, So., F, University School; Anna Duehring, Sr., D, Appleton United; Ally Noles, Sr., D, Arrowhead/Sussex; Tierney Jo Lindeman, So., D, Beaver Dam; Drew Deanovich, So., D, Fond du Lac/Waupun; Kyra Jansen, Sr., D, Fox Cities; Alli Mork, Sr., D, Fox Cities; Delaney Weiss, Sr., D, University School; Michaela Fritz, Sr., D, University School; Mekenzy Hoisington, Sr., G, Appleton United; Marie Dedert, So., G, University School.

Great Northern Conference

Erin Sparks of Lakeland/Tomahawk was named Player of the Year, while Dan Bauer of Waupaca was the Coach of the Year.

First Team: Erin Sparks, Sr., G, Lakeland/Tomahawk; Avrey Simonson, Jr., D, Waupaca; Anna Hartwig, Sr., D, Northland Pines; Amanda Sergent, Sr., F, Northland Pines; Markie Ash, Jr., F, Waupaca; Margaret Wohlleber, So., F, Lakeland/Tomahawk.

Second Team: Shea Petersen, Sr., G, Northern Edge; Kailey Godfrey, Jr., D, Lakeland/Tomahawk; Sallie Spencer, Sr., D, Northland Pines; Katarina Otter-Giese, Sr., D, Waupaca; Asucena Boyer, So., F, Lakeland/Tomahawk; Emily Schafer, Fr., F, Medford; Gabbie Herfindahl, Jr., F, Northland Pines.

Honorable Mention: Anna Ryder, So., Waupaca; Makayla Fultz, Jr., Lakeland/Tomahawk; Kourtney Carrico, Jr., Northern Edge; Payton Bunnell, Jr., Northern Edge; Alicia Turunen, Fr., Northern Edge; Lauren Godfrey, So., Lakeland/Tomahawk; Katy Branstetter, Sr., Medford.

WRESTLING

Fox Valley Association

Senior Donte Johnson of Fond du Lac was named Wrestler of the Year, while Jeff Matczak of Kaukauna was Coach of the Year.

First Team: Mason Campshure, Fr., 106, Kaukauna; Eric Barnett, So., 113, Hortonville; Brandon Micksch, So., 120, Kaukauna; Jacob Barnett, Sr., 126, Hortonville; Trent Leon, Sr., 132, Kaukauna; Ian Laatsch, So., 138, Appleton North; Colin Schuler, Jr., 145, Hortonville; Zach Lee, Jr., 152, Kaukauna; Elliott Luker, Sr., 160, Hortonville; Bryson Alsteen, So., 170, Kaukauna; Beau Yineman, Jr., 182, Neenah; Alex Mischka, Jr., 195, Kimberly; Connor Zirpel, Sr., 195, Kimberly; Mason Van Asten, Sr., 220, Kaukauna; Donte Johnson, Sr., 285, Fond du Lac.

Second Team: Cade Schmitz, Fr., 106, Oshkosh North; John Diener, So., 113, Kaukauna; Thomas Urben, Jr., 120, Oshkosh North; Hunter Bruecker, Jr., 126, Kimberly; Drosianos Louvaris, Sr., 132, Kimberly; Nathan Lichtfuss, Sr., 138, Hortonville; Jacob Canner, Sr., 145, Kaukauna; Colin Athanasiou, Sr., 152, Fond du Lac; Edgar Heredia, So., 160, Oshkosh West; Reed Yoder, Sr., 170, Oshkosh West; Brock Danielski, Jr., 182, Appleton North; Colton Wasieleski, Jr., 195, Fond du Lac; Griffin Kintopf, Sr., 220, Oshkosh West; Keaton Kluever, Jr., 285, Kaukauna.

Honorable Mention: Anthony Hefter, So., 106, Neenah; Matt Hall, Sr., 113, Neenah; Tyler Locke, So., 120, Appleton East; Brandon Beauchamp, Jr., 120, Neenah; Mikael Kolosso, Jr., 126, Kaukauna; Isaac Bethel, Sr., 132, Neenah; Zach Scharenbrock, Jr., 138, Appleton East; Brytton Goymerac, Jr., 145, Appleton North; Myles Laurent, Jr., 152, Kimberly; Dalton Holmes, Jr., 152, Oshkosh North; Weston Verhoff, Sr., 160, Appleton North; Ihab Khatib, Jr., 170, Appleton North; Grady Sullivan, Sr., 182, Oshkosh West; Jon Heilman, Sr., 195, Kaukauna; Chase Krug, Sr., 220, Fond du Lac; Zach Fischer, Jr., 285, Appleton North.

Bay Conference

Senior Scott Cook of New London was named the Wrestler of the Year.

First Team: Trent Francois, West De Pere; Noah Baehnman, Menasha; Zak Nelson, Green Bay United; Austin Vandenplas, Green Bay United; Garret Ruckdashel, New London; Scott Cook, New London; Keenan Graef, West De Pere; Thomas Peters, Seymour; Evan Frisque, West De Pere; Justin Kroll, Seymour; Michael Milquet, West De Pere; Connor Quick, Menasha; Coleman Curran, Green Bay United; Isaac Klarkowski, Green Bay United.

Second Team: Brent Helsten, New London; Josh Allen, Seymour; Ben Carroll, Shawano; Kaiser VanDeLoo, Menasha; Drew Willems, West De Pere; Austin Oreskovic, Shawano; Connor Giese, Green Bay United; Jard Walton, Green Bay United; Daylin Rudesill, Green Bay United; Nick Sherman, Seymour; Remington Steele, New London; Aaron Pyawasay, Shawano; Franky Zavala, Menasha; Cullen Quick, Menasha.

North Eastern Conference

Senior Brock Bergelin of Denmark was named Wrestler of the Year.

First Team: Sam Peters, So., Freedom; Evan Vosters, Jr., Freedom; Matt Verhasselt, Jr., Freedom; Logan Bernhardt, Sr., Waupaca; Lucas Joniaux, Fr., Luxemburg-Casco; Bryce Bosman, So., Luxemburg-Casco; Nate Lloyd, Jr., Luxemburg-Casco; Phil Rasmussen, Sr., Luxemburg-Casco; Ben Durocher, Fr., Wrightstown; Ben Klister, Sr., Wrightstown; Nate Trepanier, Sr., Oconto Falls; Mac Winkler, Sr., Oconto Falls; Brock Bergelin, Sr., Denmark; Nathan Ronsman, So., Luxemburg-Casco; Bryce Herlache, Sr., Wrightstown; Koy Murphy, So., Freedom.

Second Team: Dan Ausloos, Jr., Oconto Falls; Cole Tenor, Fr., Denmark; Gabe Wertel, Fr., Denmark; Colton Worachek, So., Luxemburg-Casco; Devan Vandenbush, Jr., Luxemburg-Casco; Jacob Zellner, Jr., Luxemburg-Casco; Derick Bader, Jr., Wrightstown; Matthew Van Eperen, Sr., Wrightstown; Mitch Garvey, Sr., Freedom; Garrison Murphy, Sr., Freedom; Tyler Budz, Jr., Oconto Falls; Dalton Smerchek, Sr., Luxemburg-Casco; Noah Starry, Jr., Oconto Falls; Cameron Lemmens, Jr., Luxemburg-Casco.

Honorable Mention: Zach Lahay, Freedom; Grant Vosters, Freedom; Nolan Gaffney, Freedom; Dakota Brockman, Freedom; Grant Williamson, Freedom; Alex Rohan, Freedom; Bryce Peterson, Oconto Falls; Garrett Cole, Oconto Falls; Logan VanHandel, Little Chute; Elo Montes, Fox Valley Lutheran; Derrick Rotta, Waupaca; Tanner Johnson, Waupaca; Jack Schmitz, Denmark; Dustin Dworak, Denmark; Max Schmitz, Denmark; T.J. Weidman, Denmark; Josh Frerk, Denmark; Austin Leroy, Luxemburg-Casco; Andrew Robinson, Clintonville/Marion; Chayd Huss, Wrightstown; Wyatt Bruecker, Wrightstown; Walker VandeHey, Wrightstown; Ethan Witcpalek, Wrightstown; Matthew Maitland, Wrightstown.

BOYS SWIMMING

Fox Valley Association

Senior Maxwell Boehnlein of Neenah was named Swimmer of the Year, while senior Matt Wilke of Appleton North/East was Diver of the Year.

Carrie Raeth of Neenah and Vicki Terlap of Appleton West/Kimberly were named Co-Coach of the Year.

200 Medley Relay: 1, Neenah (Michael Conn, Fr.; Maxwell Boehnlein, Sr.; Aiden Clark, Jr.; Jan-Mikael Werninger, Jr.); 2, Oshkosh West (Brennan Hoem, So.; Joe Herrick, Jr.; Andrew Groth, So.; TJ Reha, Sr.); HM, Fond du Lac (Ben Stoffel-Murray, Jr; Andrew Park, So.; Cannon Lock, Sr.; Abe Stoffel-Murray, Jr.). 200 Free Relay: 1, Neenah (Eli Rocke, Jr.; Andrew Merfeld, So.; Karsen Sherrick, Sr.; Werninger); 2, Oshkosh West (Groth, Reha, Hoem, Herrick); HM, Oshkosh North/Lourdes (Eddie Hansen, So.; Adam McAvoy, Jr.; Dylan Konop, So.; Jarrett Lieder, Sr.). 400 Free Relay: 1, Neenah (Boehnlein; Aiden Clark, Jr.; Sherrick, Rocke); 2, Fond du Lac (Abe Stoffel-Murray; Park; Lock; Ben Stoffel-Murray); HM, Appleton West/Kimberly (Trevor Reese, So.; Jacob Krueger, Sr.; Benjamin Todd, Jr.; Ben Hendel, Jr.). 200 Free: 1, Boehnlein, Neenah; 2, Park, Fond du Lac; HM, Groth, Oshkosh West; Vandenberg, Appleton North/East. 200 IM: 1, Clark, Neenah; 2, Hoem, Oshkosh West; HM, Ben Stoffel-Murray, Fond du Lac. 50 Free: 1, Rocke, Neenah; 2, Herrick, Oshkosh West; HM, Sam Deitrich, So., Appleton North/East; Ben Hendel, Appleton Westk/Kimberly. 100 Fly: 1, Hoem, Oshkosh West; 2, Vandenberg, Appleton North/East; Cannon Lock, Fond du Lac. 100 Free: 1, Rocke, Neenah; 2, Ben Hendel, Appleton West/Kimberly; Herrick, Oshkosh West; HM, Reese, Appleton West/Kimberly. 500 Free: 1, Jarrett Lieder, Oshkosh North/Lourdes; 2, Park, Fond du Lac; HM, Sherrick, Neenah; Andrew Groth, So., Oshkosh West. 100 Back: 1, Clark, Neenah; 2, B. Stoffel-Murray, Fond du Lac; HM, Hannan Seguin, Sr., Appleton West/Kimberly. 100 Breast: 1, Boehnlein, Neenah; 2, Hansen, Oshkosh North/Lourdes; HM, Lock, Fond du Lac. Diving: 1, Matt Wilke, Sr., Appleton North/East; 2, Jackson Tutt, Fr., Appleton North/East; HM, Evan Bredesen, Jr., Neenah; Nick Blando, Jr., Oshkosh North/Lourdes.

GYMNASTICS

Eastern Valley Conference

Senior Callie Lewis of Kaukauna made honorable mention.

First Team: Brynn Tackett, So., Manitowoc; Lily Jaeger, Jr., Oshkosh N/W/L; Sommar Kaufmann, Sr., Oshkosh N/W/L; Breanna Reinhart, So., Manitowoc; Kelly Jacoby, Sr., Valders/Roncalli.

Second Team: Marissa Schaefer, Sr., Sheboygan N/S; Megan Best, So., Oshkosh N/W/L; Elena Behnke, So., Manitowoc; Lauren Merry, Jr., Sheboygan N/S; Paige Perez, Fr., Sheboygan N/S.

Honorable Mention: McKenna Walsh, So., Valders/Roncalli; Christi Wallander, Jr., Valders/Roncalli; Courtney Youngchild, Fr., Manitowoc; Callie Lewis, Sr., Kaukauna; Kylie Mazza, So., Sheboygan N/S.