Friday's Regional Basketball Tournament Roundup

Here’s a look at scores and stats from boys and girls basketball regional tournament action across the Commonwealth:

BOYS

SIXTH AT VALLEY

Semifinals

Fern Creek 72, Valley 62

Doss 42, PRP 29

GIRLS

FIRST AT MURRAY ST. UNIVERSITY

Semifinals

Marshall Co. 37, McCracken Co. 21

Murray 57, Graves Co. 41

SECOND AT HOPKINS CO. CENTRAL

Semifinals

Webster Co. 49, Christian Co. 48

Henderson Co. 66, Hopkinsville 53

THIRD AT OWENSBORO SPORTSCENTER

Semifinals

Grayson Co. 72, Breckinridge Co. 63

Apollo 56, Muhlenberg Co. 47

FOURTH AT WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY

Semifinals

Monroe Co. 65, Metcalfe Co. 48

Russell Co. 51, South Warren 49

FIFTH AT MARION CO.

Semifinals

Elizabethtown 65, Marion Co. 46

Nelson Co. 65, John Hardin 45

EIGHTH AT OLDHAM CO.

Semifinals

Grant Co. 53, Owen Co. 38

Simon Kenton 66, Anderson Co. 44

SIMON KENTON 66, ANDERSON CO. 44

SIMON KENTON (26-6)

Maggie Jones 5p; Morgan Stamper 2p; Shelby Harmeyer 9p; Kendyl Gilliam 2p; Bailee Harney 11p; Ally Niece 22p; Megan Buckner 5p; Macy Chenot 2p; Madi Meier 6p; Briana Dressman 2p.

ANDERSON CO. (25-8)

Lauren Boblitt 4p; Allora Sims 8p; Sammie Rodgers 10p; Jaclyn Ruble 10p; Taylor Harley 4p; Sophie Smith 3p; Amjah Mason 3p; Tiffany Riley 2p.

GRANT CO. 53, OWEN CO. 38

GRANT CO. (16-17)

Alecea Homer 4p; Abby West 10p; Shelby Gutman 10p; Bry Ezell 11p; Lindsay Kinard 7p; Carrigan Ruber 2p; Madisyn Ruebush 9p.

OWEN CO. (23-8)

Destiny Young 2p; Haley Young 4p; Morgan Ellis 10p; Molly Gamble 9p; Lexie Moore 1p; Baleigh Young 2p; Destinee Epperson 4p; Alex Clifton 6p.

NINTH AT BB&T ARENA

Semifinals

Cooper 51, Covington Holy Cross 49

Holmes 53, Conner 50

10TH AT HARRISON CO.

Semifinals

Clark Co. 71, Nicholas Co. 41

Mason Co. 51, Campbell Co. 47

11TH AT EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY

Semifinals

Lafayette 78, Scott Co. 70

Franklin Co. 60, Madison Central 41

12TH AT PULASKI CO.

Semifinals

Mercer Co. 64, Southwestern 46

Lincoln Co. 81, Wayne Co. 59

13TH AT CORBIN ARENA

Semifinals

Harlan 54, South Laurel 47

Harlan Co. 60, North Laurel 45

14TH AT HAZARD

Semifinals

Leslie Co. 57, Letcher Co. Central 48

Knott Co. Central 77, Perry Co. Central 72

15TH AT EAST KENTUCKY EXPO CENTER

Semifinals

Johnson Central 60, Pike Co. Central 48

Paintsville 68, South Floyd 50

16TH ATMOREHEAD ST. UNIVERSITY

Semifinals

Boyd Co. 74, Fleming Co. 40

East Carter 57, Russell 54, 2OT