Gatorade State Baseball Players of the Year announced

The Gatorade State Baseball Players of the Year have been crowned. The winners were selected based on athletic production and impact in the 2016-17 season. Each winner also demonstrated high academic achievement and exemplary personal character, including volunteerism, sportsmanship and community leadership. Here is a list of winners.

Alabama: Tanner Burns, Decatur, Ala.

Alaska: Jonny Homza, South Anchorage (Anchorage)

Arizona: Boyd Vander Kooi, Skyline (Mesa)

Arkansas: Casey Martin, Lonoke

California: Royce Lewis, JSerra Catholic (San Juan Capistrano)

Colorado: Cole Winn, Silver Creek (Longmont)

Connecticut: Ben Casparius, Staples (Westport)

Delaware: Ryan Steckline, Appoquinimink

District of Columbia: Jack Roberts, St. John’s College

Florida: Logan Allen, University (Orange City)

Georgia: Drew Waters, Etowah (Woodstock)

Hawaii: Joey Cantillo, Kailua

Idaho: Ethan Christianson, Rocky Mountain (Meridian)

Illinois: Alek Thomas, Mount Carmel (Chicago)

Indiana: Garrett Schoenle, Northrop (Fort Wayne)

Iowa: John Swanda, Roosevelt (Des Moines)

Kansas: Conner VanCleave, Holcomb (Holcomb)

Kentucky: Jordon “Jo” Adell, Ballard (Louisville)

Louisiana: Jacob Pearson, West Monroe

Maine: Cam Guarino, Falmouth

Maryland: Harold Cortijo, Riverdale Baptist (Upper Marlboro)

Massachusetts: Matt Tabor, Milton Academy (Milton)

Michigan: Steve Mann, Detroit Country Day School (Beverly Hills)

Minnesota: Sam Carlson, Burnsville

Mississippi: Trey Shaffer, Biloxi

Missouri: Grant Wood, Jefferson City

Nebraska: Austin Schultz, Norris (Firth)

Nevada: Austin Wells, Bishop Gorman (Las Vegas)

New Hampshire: Brennen Oxford, Oyster River (Durham)

New Jersey: Brad Dobzanski, Delsea Regional (Franklinville)

New Mexico: Trevor Rogers, Carlsbad

New York: Quentin Holmes, Monsignor McClancy (East Elmhurst)

North Carolina: MacKenzie Gore, Whiteville

North Dakota: Cameron Jorda, Dickinson

Ohio: Michael Kirian, New Riegel

Oklahoma: Ryan Vilade, Stillwater

Oregon: Tim Tawa, West Linn

Pennsylvania: Zach Kokoska, Greater Latrobe (Latrobe)

Rhode Island: Sam Kenyon, South Kingstown (Wakefield)

South Carolina: Logan Chapman, Easley

Tennessee: Spencer Strider, Christian Academy of Knoxville

Texas: Alex Scherff, Colleyville Heritage

Utah: Seth Corry, Lone Peak (Highland)

Vermont: Jordy Allard, Hartford

Virginia: Andrew Abbott, Halifax County (South Boston)

Washington: Jesse Franklin, Seattle Prep (Seattle)

West Virginia: Drew Hefner, Bridgeport

Wisconsin: Ben Dragani, Catholic Memorial (Waukesha)