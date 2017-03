Gatorade State Girls Basketball Players of the Year announced

The Gatorade State Girls Basketball Players of the Year have been crowned. The winners were selected based on athletic production and impact in the 2016-17 season. Each winner also demonstrated high academic achievement and exemplary personal character, including volunteerism, sportsmanship and community leadership. Here is a list of winners.

Alabama: Bianca Jackson, Brewbaker Tech (Montgomery)

Alaska: Alissa Pili, Dimond (Anchorage)

Arizona: Shaylee Gonzalez, Mesquite (Gilbert)

Arkansas: Christyn Williams, Central Arkansas Christian (North Little Rock)

California: Destiny Littleton, The Bishop’s School (La Jolla)

Colorado: Michaela Onyenwere, Grandview (Aurora)

Connecticut: McKenna Dale, E.O. Smith (Storrs)

Delaware: Maggie Connolly, Ursuline Academy (Wilmington)

District of Columbia: Aisha Sheppard, St. John’s College

Florida: Rennia Davis, Ribault (Jacksonville)

Georgia: Mikayla Coombs, Wesleyan School (Peachtree Corner)

Hawaii: Cherilyn Molina, Konawaena (Kealakekua)

Idaho: Tori Williams, Centennial (Boise)

Illinois: Brea Beal, Rock Island

Indiana: Karissa McLaughlin, Homestead (Fort Wayne)

Iowa: Elle Ruffridge, Pocahontas Area

Kansas: Taylor Robertson, McPherson

Kentucky: Jaelynn Penn, Butler (Louisville)

Louisiana: Cara Ursin, Destrehan

Maine: Emily Esposito, Gorham

Maryland: Nia Clouden, St. Frances Academy (Baltimore)

Massachusetts: Aliyah Boston, Worcester Academy

Michigan: Kierra Fletcher, Cousino (Warren)

Minnesota: Gabi Haack, Elk River

Mississippi: Myah Taylor, Olive Branch

Missouri: Lauryn Miller, Kirkwood

Montana: Sophia Stiles, Malta

Nebraska: Chloe Dworak, Lincoln Christian

Nevada: Samantha Thomas, Centennial (Las Vegas)

New Hampshire: Liv Orlando, Tilton School

New Jersey: Dara Mabrey, Manasquan

New Mexico: Jaedyn De La Cerda, Roswell

New York: Andra Espinoza-Hunter, Ossining

North Carolina: Mikayla Boykin, Clinton

North Dakota: Tylee Irwin, Wahpeton

Ohio: Dee Bekelja, Solon

Oklahoma: Ana Llanusa, Choctaw

Oregon: Evina Westbrook, South Salem

Pennsylvania: Sam Breen, Cardinal Wuerl North Catholic (Cranberry Township)

Rhode Island: Oluchi Ezemma, Moses Brown (Providence)

South Carolina: Jaelynn Murray, Dreher (Columbia)

South Dakota: Myah Selland, Sanborn Central/Woodsocket (Forestburg)

Tennessee: Anastasia Hayes, Riverdale (Murfreesboro)

Texas: Alexis Morris, Legacy Christian Academy (Beaumont)

Utah: Taylor Moeaki, American Fork

Vermont: Sadie Stetson, St. Johnsbury Academy

Virginia: Megan Walker, Monacan (North Chesterfield)

Washington: Lexie Hull, Central Valley (Spokane)

West Virginia: Jordyn Dawson, Huntington

Wisconsin: Estella Moschkau, Edgewood (Madison)

Wyoming: Kalina Smith, Campbell County (Gillette)