Gatorade State Girls Cross Country Runners of the Year announced

The Gatorade State Girls Cross Country Runners of the Year have been crowned. The winners were selected based on athletic production and impact in the 2016-17 season. Each winner also demonstrated high academic achievement and exemplary personal character, including volunteerism, sportsmanship and community leadership. Here is a list of winners.
Alabama – Lainey Phelps – Homewood
Alaska – Sadie Tuckwood – Juneau-Douglas, Juneau
Arizona – Allie Schadler – Rio Rico
Arkansas – Josie Carson – Lake Hamilton, Pearcy
California – Claudia Lane – Malibu
Colorado – Brie Oakley – Grandview, Aurora
Connecticut – Morgan McCormick – Wilton
Delaware – Lydia Olivere – Padua Academy, Wilmington
District of Columbia – Page Lester – National Cathedral School
Florida – Bailey Hertenstein – Riverview
Georgia – Nicole Fegans – Landmark Christian School, Fairburn
Hawaii – Veronica Winham – Seabury Hall, Makawao
Idaho – Lexy Halladay – Mountain View, Meridian
Illinois – Anna Sophia Keller – St. Anthony, Effingham
Indiana – Tyler Schwartz – Dekalb, Waterloo
Iowa – Anna Hostetler – Mid-Prairie, Wellman
Kansas – Holly Born – Shawnee Mission Northwest, Shawnee
Kentucky – Michaela Reinhart – Lexington Catholic, Lexington
Louisiana – Kirsten Landry – Ascension Episcopal School, Youngsville
Maine – Abigail Hamilton – Yarmouth
Maryland – Maria Coffin – Annapolis
Massachusetts – Grace Connolly – Natick
Michigan – Anne Forsyth – Pioneer, Ann Arbor
Minnesota – Lauren Peterson – Farmington
Mississippi – Kate Mattox – Starkville
Missouri – Tori Findley – Blue Springs South, Blue Springs
Montana – Tiahna Vladic – Billings Senior, Billings
Nebraska – Taylor Somers – Millard South, Omaha
Nevada – Samantha King-Shaw – Reed, Sparks
New Hampshire – Jacqueline Gaughan – Exeter
New Jersey – Alyssa Aldridge – Mainland Regional, Linwood
New Mexico – Amanda Mayoral – Cleveland, Rio Rancho
New York – Kelsey Chmiel – Saratoga Springs
North Carolina – Nevada Moreno – Leesville Road, Raleigh
North Dakota – Karly Ackley – Grand Forks Central, Grand Forks
Ohio – India Johnson – Hilliard Davidson, Hilliard
Oklahoma – Cheyenne Walden – Charles Page, Sand Springs
Oregon – Ember Stratton – Sunset, Portland
Pennsylvania – Aislinn Devlin – Downingtown West, Downingtown
Rhode Island – Ellie Lawler – South Kingstown, Wakefield
South Carolina – Cate Ambrose – Riverside, Greer
South Dakota – Laura Nelson – Gayville-Volin, Gayville
Tennessee – Rebecca Story – Christian Academy of Knoxville, Knoxville
Texas – London Culbreath – McKinney North, McKinney
Utah – Whitney Rich – Bingham, South Jordan
Vermont – Rena Schwartz – Green Mountain Valley School, Waitsfield
Virginia – Kate Murphy – Lake Braddock, Burke
Washington – Jordan Oakes – Holy Names Academy, Seattle
West Virginia – Tashala Turner – University, Morgantown
Wisconsin – Meghan Scott – Divine Savior Holy Angels, Milwaukee
Wyoming – Anna Gibson – Jackson Hole, Jackson
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