HIGH SCHOOL SCOREBOARD

BOYS SWIMMING

Conrad 93, McKean 34

200 Medley Relay: Conrad (Eckrich, Wayne, Wheeler, Hays) 1:55.75; 200 Freestyle: Murray, CSS, 2:14.22; 200 Individual Medley: Benson, CSS, 2:09.31; 50 Freestyle: Taylor, CSS, 25.20; 100 Butterfly: Ryan, CSS, 1:19.69; 100 Freestyle: LoCurcio, CSS, 55.35; 500 Freestyle: Peffley, CSS, 5:33.57; 200 Free Relay: Conrad (LoCurcio, Hagedorn, Jacobs, Benson) 1:46.71; 100 Backstroke: Eckrich, CSS, 1:00.14; 100 Breaststroke: Morrill, CSS, 1:10.47.

Archmere 105, Middletown 65

200 Medley Relay- Middletown 1:56.58; 200 Freestyle- Linton, A, 2:00.59; 200 Individual Medley- Grant, A, 2:20.02; 50 Freestyle- Maddox, A, 24.54; 100 Butterfly- Linton, A, 58.94; 100 Freestyle- Freeburg, M, 55.70; 500 Freestyle- Padien, A, 6:00.98; 200 Free Relay- Archmere (MAddox, Linton, Grant, Padien) 1:39.40; 100 Backstroke- Grant, A, 1:03.41; 100 Breaststroke- Freeburg, M, 1:13.51; 400 Free Relay- Archmere (Whallon, Hawkins, Zhu, D’Antonio), 4:18.40. At YMCA-Walnut Street.

GIRLS SWIMMING

Conrad 91, McKean 64

200 Medley Relay: Conrad (Carr, Burns, Sies, Wayne) 2:09.73; 200 Freestyle: LoCurcio, CSS, 2:34.47; 200 Individual Medley: Capuano, CSS, 2:44.39; 50 Freestyle: Benson, CSS, 29.27; 100 Butterfly: Wayne, CSS, 1:10.64; 100 Freestyle: Paproth, CSS; 500 Freestyle: Hood, CSS, 6:56.50; 200 Free Relay: McKean (L. Frazier, Donohue, Miller, J. Frazier) 2:05.61; 100 Backstroke: Miller, McK; 100 Breaststroke: L. Frazier, McK, 1:21.29; 400 Free Relay: Conrad (Yount, Coughlin, Krams, Carr) 4:22.46.

Archmere 93, Middletown 51

200 Medley Relay- Archmere (Quinn, Mousley, Lugg, K. Giakas) 2:08.05; 200 Freestyle- Mousley, A, 2:13.16; 200 Individual Medley- Quinn, A, 2:20.01; 50 Freestyle- K. Giakas, A, 28.65; 100 Butterfly- Mousley, A, 1:09.51; 100 Freestyle- Quinn, A, 57.21; 500 Freestyle- C. Falkentstein, A, 6:34.32; 200 Free Relay- Archmere (Reilly, N. Giakas, O. Cranny, K. Giakas), 2:05.00; 100 Backstroke- Jackson, M, 1:20.48; 100 Breaststroke- Hill, M, 1:55.14; 400 Free Relay- Middletown (Kelley, Ciriaco, Jackson, Wright), 4:59.44. At YMCA-Walnut Street.

GIRLS BASKETBALL

Wilmington Christian 51, Dickinson 39

Wilmington Christian 10 14 10 17 — 51 Dickinson 1 15 10 13 — 39

Wilmington Christian – Bourantas 6 4-8 17, Carter 1 1-2 3, Fields-Miller 3 3-6 9, Neville 2 0-0 5, Sorey 3 1-8 6, Iorii 2 1-2 5, Glauser 0 0-0 0, Thompson 0 0-0 0, Deloatch 2 1-2 5.

Dickinson – Spratley 1 0-2 2, Brown 8 9-13 29, Williams 1 2-4 4, Everett 1 0-0 2, Haman 1 0-0 2, Slade 0 0-0 0, Porquin 0 0-0 0, Harriot 0 0-0 0.

3-Point Goals: Wilmington Christian 2 (Bourantas, Neville), Dickinson 4 (Brown).

WRESTLING

Middletown 52, A.I. du Pont 29

138: Immediato, M, pinned Westerberg 2:34; 145: Schaener, AI, Tech Fall Casalvera 17-2 5:08; 152: Schnider, M, pinned Burnett 1:12; 160: Congo, M, won by forfeit; 170: Savino, M, pinned Harp 1:07; 182: Bell, AI, pinned Winkelman 2:16; 195: Li, AI, pinned Brobst 1:17; 220: Smith, M, won by forfeit; 285: Jones, AI, won by forfeit; 106: Horlacher, M, won by forfeit; 113: Al-Chokhachy, M, major dec. Guerrero 11-3; 120: Ellis, M, won by forfeit; 126: Carl, M, won by forfeit; 132: Bell, AI, won by forfeit.

Delcastle 55, Mount Pleasant 6

106: James, D, major dec. Palmer 12-3; 113: Muniz, D, pinned Cook 3:16; 120: Marshall, D, pinned Thompson 2:45; 126: Hossain, MP, dec. DelleDonne 10-4; 132: O’Connor, D, dec. Mayo 6-2; 138: Collins, Mp, dec. O’Connor 6-4; 145: Markland, D, pinned Wallen 4:44; 152: Abbott, D, pinned Roberts 5:06; 160: Escobar, D, won by forfeit; 170: Bib, D, won by forfeit; 182: Denneny, D, pinned Harkins 5:50; 195: Warner, D, pinned Grant 2:56; 220: Double forfeit; 285: Double forfeit.

Wilm. Friends 30, Brandywine 28

106: Double forfeit; 113: Roane, B, dec. Munch 8-6; 120: Hinderhoffer, WF, pinned Fajardo 2:21; 126: Olin, B, pinned Tyler 1:51; 132: Opderbeck, WF, dec. Kaleata 6-3; 138: Guinn, B, dec. Chenault 6-5; 145: Campbell, B, major dec. Jaworski 10-1; 152: Majewski, B, won by forfeit; 160: Sotiropolous, WF, pinned Plumber 1:00; 170: Lloyd, B, pinned Jiang 5:31; 182: Blackwell, WF, dec. Kranz 6-5; 195: Crock, WF, won by forfeit; 220: Double forfeit; 285: Denney, WF, pinned Rodgers 1:05.

Concord 71, Newark 6

113: Wolff, C, tech fall Guckenberger 18-2 3:00; 120: Weinkowitz, C, pinned Butler 2:30; 126: Piha, C, pinned Taylor 2:30; 132: Black, C, pinned Roberson 1:31; 138: Worthington, C, won by forfeit; 145: Peter, C, dec. Vizcaino 8-6; 152: Rapposelli, C, dec. Soriano 15-9; 160: Barbuto, C, pinned DelPercio 2:47; 170: Mageid, N, won by forfeit; 182: Roebuck, C, won by forfeit; 195: Hee, C, won by forfeit; 220: Salmorbekov, C, pinned Gbla 5:19; 285: Owens, C, won by forfeit; 106: Ensslin, C, pinned Sharp-Willes 1:57.

Conrad 43, Wilmington Christian 42

113: Meredith, C, pinned Acierno 1:01; 120: Snellgrove, WC, pinned Gillis 3:25; 126: Gunter, C, pinned Deely 1:10; 132: Appleton, C, won by forfeit; 138: Albanese, C, won by forfeit; 145: Ranegan, C, pinned Bradford 5:16; 152: McNeill, WC, pinned Savdinis 1:10; 160: Walton, C, pinned Boulet 2:14; 170: Roberts, WC, pinned Whitmarsh 2:14; 182: Campbell, WC, won by forfeit; 195: Vandiver, WC, won by forfeit; 220: Reynoso, WC, won by forfeit; 285: Benson, C, won by forfeit; 106: Seman, WC, pinned Sadler 4:46. Conrad wins tie breaker in matches won.

Cape Henlopen 63, Polytech 12

106 – Rodriguez, PT, wins by forfeit; 113 – Graham, PT, wins by forfeit; 120 – Causo, CH, pinned Walters 6:01; 126 – Currie, CH, pinned Walker 2:21; 132 – Norquest, CH, wins by forfeit; 138 – Diego, CH, Dec. Deneumoustier 1-0; 145 – Bean, CH, pinned Davis 4:22; 152 – Jacquet, CH, wins by forfeit; 160 – Lawson, CH, dec. Mayan 4-0; 170 – Handlin, CH, dec. McCove 10-4; 182 – Maloomian, CH, wins by forfeit; 195 Kammerer, CH, wins by forfeit; 220 – Ott, CH, pinned Quails 1:20; 285 – Flores, CH, pinned Gordy 5:50.

Smyrna 63, Sussex Tech 15

138: Davis, S, pinned Bunting 3:17; 145: Mullen, S, pinned Covey 1:39; 152: Archangelo, S, pinned Jones 3:43; 160: Wilson, S, pinned Marsh 1:13; 170: Wilson, S, pinned Hamer 1:13; 182: Moyer, S, pinned Perez 3:47; 195: Wuest, S, pinned Van Pelt 1:06; 220: Hawkins, S, dec. DeBenedictis-Bayne 5-2; 285: Schirmer, ST, pinned Taylor 1:07; 106: Rolph, ST, pinned Andruzzi :30; 113: Sembly, S, won by forfeit; 120: Natarcola, S, pinned Berduo 1:37; 126: Sebastianelli, S, dec. Hineline 7-0; 132: Baum, S, pinned Santos 3:03.

Tower Hill 46, Newark Charter 21

138- Hughes, TH, won by forfeit; 145- Cercena, TH, pinned Lynch 1:31; 152- Yarovoy, NCS, dec. Harmon 4-2; 160- Hickey, TH, pinned Meadows :34; 170- H. Quimby, TH, dec. Boothe 12-5; 182- Brown, TH, major dec. Cobb 12-2; 195- C. Quimby, TH, won by forfeit; 220- Gallagher, TH, pinned Price :31; 285- Frietze, TH, dec. Vivian 1-0; 106- Lenno, NCS, won by forfeit; 113- DiTomasso, NCS, won by forfeit; 120- Jones, NCS, won by forfeit; 126- Vaddi, TH, pinned Hevelow 1:35.

DMA 60, Conrad 24

106: Smith, DMA, pinned Sadler :15; 113: Peters, DMA, pinned Meredith 2:49; 120: Dorda, DMA, pinned Gillis 3:20; 126: Gunter, C, pinned Ritchie 3:20; 132: Villanueva, DMA, pinned Appleton :22; 138: Ranegan, C, pinned Hudson 5:05; 145: Pedicone, DMA, pinned Savdinis :42; 152: Morgan, DMA, won by forfeit; 160: Walton, C, pinned Riley 4:30; 170: Nicholson, DMA, pinned Whitmarsh 1:13; 182: Scalia, DMA, won by forfeit; 195: Wolhar, DMA, won by forfeit; 220: Benson, C, pinned Staman 5:08; 285: Balback, DMA, won by forfeit. At Wilmington Christian.