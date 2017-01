HIGH SCHOOL SCOREBOARD

WRESTLING

Middletown 46, Delcastle 26

106: Al-Chokhachy, M, major dec. James 9-1; 113: Muniz, D, pinned Horlacher 3:02; 120: Carl, M, pinned DelleDonne 1:48; 126: Marshall, D, pinned Ellis 1:25; 132: Preston, D, won by forfeit; 138: Immediato, M, dec. O’Connor 6-0; 145: Mark;and, D, major dec. Casalvera 16-2; 152: Schneider, M, pinned Abbott 1:17; 160: Savino, M, pinned Bib 1:18; 170: Escobar, major dec. Congo 14-1; 182: Winkelman, M, pinned Denneny 4:29; 195: Brobst, M, dec. Warner 4-3; 220: Bessix, M, won by forfeit; 285: Gage, M, won by forfeit;

St. Georges 70, Hodgson 3

170: Wiggins, H, dec. Carrion 9-7; 182: Clayton, SG, won by forfeit; 195: Atehortua, SG, pinned Swierczek 3:06; 220: Boon, SG, pinned Lara 4:59; 285: Terzaghi, SG, pinned McMahon 3:00; 106: Pantazes, SG, pinned Rivera 1:22; 113: McMullen, SG, pinned Crawford 3:00; 120: Rankin, SG, pinned Austin 2:26;

126: Novarnik, SG, won by forfeit; 132: Serio, SG, tech fall Jordan 15-0; 138: Ferrara, SG, won by forfeit; 145: Cavanaugh, SG, dec. Schafferman 5-1; 152: Beaudet, SG, major dec. Santiago 13-4; 160: Carrow, SG, major dec. Jardon 23-9.

Smyrna 47, Cape Henlopen 13

285 Flores, CH, dec. Taylor 1-0; 106 Andruzzi, S, pinned Harmon 3:23; 113 Sembly, S, won by forfeit; 120 Natarcola, S, pinned Caruso 5:03; 126 Sebastianelli, S, pinned Currie 5:45; 132 Baum, S, maj. dec. Norquest 13-4; 138 Diego, CH, dec. Davis 3-2; 145 Archangelo, S, maj. dec. Bean 11-1; 152 Bryant, S, dec. Jacquet 14-9; 160 Lawson, CH, maj. dec. Kerr 10-2; 170 Wilson, S, dec. Handlin 11-7; 182 Moyer, S, dec. Kammerer 5-3; 195 Wuest, S, won by forfeit; 220 Ott, CH, dec. DeBenedicts 7-5

Sussex Central 47, Caesar Rodney 27

138: Dean, CR, pinned Perez 1:59; 145: Morris, SC, pinned Stevenson 4:41; 152: Tolson, tech fall Rigby 18-2 4:27; 160: Bautista, tech fall Abdullah 18-1 4:06; 170: Chamber, SC, tech fall Roberson 17-2 4:17; 182: Hudson, pinned Ervin 1:04; 195: Wright, SC, major dec. Washington 10-1; 220: Morris, SC, pinned Tiemon :40; 285: Holder, CR, pinned Santizo 2:46; 106: Saffold, SC, pinned Wisniewski 4:00; 113: Primo, CR, pinned Garcia 4:24; 120: Hayes, CR, pinned Perez :51; 126: Stratton, SC, major dec. Stevenson 14-2; 132: Anderson, CR, dec. Greenlee 6-5.

Woodbridge 65, Seaford 18

106: Cannon, W, pinned Cetoute :29; 113: Joseph, S, pinned Custis :18; 120: Manning, W, pinned French 2:23; 126: Boyer, W, pinned Azuara-Tegan 1:55;

132: Ramos, W, tech fall Brooks 15-0 4:25; 138: Jackson, W, pinned Brooks 5:17; 145: Hardy, W, pinned Bennefield 1:27; 152: Jackson, W, won by forfeit; 160: James, W, pinned Henry 2:24; 170: Bennefield, S, pinned Atwood 4:21; 182: Veasey, W, won by forfeit; 195: Mann, W, pinned Jenkins 4:19; 220: Young, W, pinned Lacy 1:32; 285: Webster, S, pinned Bove 1:41.

BOYS SWIMMING

St. Elizabeth 78, Middletown 70

200 Medley Relay: St. Elizabeth (E. Hagerty, A. Wooley, K. Mattson, C. Offutt) 2:24.20; 200 Freestyle: Keller, M, 2:20.89; 200 Individual Medley: Mattson, SE, 2:56.65; 50 Freestyle: Offutt, SE, 29.71; 100 Butterfly: Keller, M, 1:16.52; 100 Freestyle: Offutt, SE, 1:11.61; 500 Freestyle: Jackson, M, 8:19.02; 200 Free Relay: Middletown (Mattingly, S Hill, A Jackson, M Keller) 2:09.44; 100 Backstroke: Hagerty, SE, 1:13.83; 100 Breaststroke: Wooley, SE, 1:33.74; 400 Free Relay: St. Elizabeth (R Offutt, K Mattson, C Newswanger, E Hagerty) 4:53.76. At Boys & Girls Club-Rt. 40.

GIRLS SWIMMING

St. Elizabeth 78, Middletown 70

200 Medley Relay: St. Elizabeth (E Hagerty, A Wooley, K Mattson, C Offutt) 2:20.89; 200 Freestyle: Keller, M, 2:20.89; 200 Individual Medley: Mattson, SE, 2:56.65; 50 Freestyle: Offutt, SE, 29.71; 100 Butterfly: Keller, M, 1:16.52; 100 Freestyle: Offutt, SE, 1:11.61; 500 Freestyle: Jackson, M, 8:19.02; 200 Free Relay: Middletown (R Mattingly, S Hill, A Jackson, M Keller) 2:09.44; 100 Backstroke: Hagerty, SE, 1:13.83; 100 Breaststroke: Wooley, SE, 1:33.74; 400 Free Relay: St. Elizabeth (R Offutt, K Mattson, C Newswanger, E Hagerty) 4:53.76. At Boys & Girls Club-Rt. 40.

Ursuline 106, Tatnall 67

200 Medley Relay- Ursuline (Poole, McAneny-Droz, Thomas, McGrellis) 2:05.75; 200 Freestyle- Thomas, U, 2:18.28; 200 Individual Medley- Smith, U, 2:25.93; 50 Freestyle- Mariner, T, 28.0; 100 Butterfly- Murray, T, 1:06.81; 100 Freestyle- McGonigle, U, 59.41; 500 Freestyle- Smith, U, 5:48.63; 200 Free Relay- Ursuline (Garcia, McAneny-Droz, McGonigle, Thomas) 1:52.18; 100 Backstroke- Poole, U, 1:11.37; 100 Breaststroke- Hoban, T, 1:19.59; 400 Free Relay- Ursuline (Garcia, Smith, Poole, Thomas) 4:12.19. At H. Fletcher Brown Boys & Girls Club.

GIRLS BASKETBALL

Salisbury Christian (Md.) 50, Delmarva Christian 41

Salisbury Christian 13 12 12 13 — 50 Delmarva Christian 11 14 5 11 — 41

Salisbury Christian – Robison 0 0-0 0, Dukes 6 7-11 20, Evelyn 3 8-11 14, Morrison 0 1-2 1, Ward 3 1-2 7, Mills 1 2-2 4, Gregory 2 0-0 4, Sansom 0 0-0 0. Totals: 15 19-28 50.

Delmarva Christian – Bennett 0 2-2 2, Breasure 5 3-6 13, Stevens 4 2-2 10, Agapito 1 0-0 2, Williams 1 0-0 2, Burris 0 0-0 0, Czapp 0 0-0 0, Picconi 2 1-2 5, Marshall 1 5-8 7. Totals: 14 13-20 41.

3-Point Goals: Salisbury 1 (Dukes).

Christiana 68, Glasgow 39

Christiana 11 17 18 22 — 68 Glasgow 9 4 14 12 — 39

Ursuline 66, Howard 22

Ursuline 20 17 13 16 — 66 Howard 5 4 8 5 — 22

Howard -Hollis 0 2-2 2, Wright 4 0-0 8, Meachum 0 0-0 0, Johnson 1 0-0 2, Blatch-Huggins 1 0-0 2, Rouse 2 3-5 7, Jackson 0 0-0 0, Newton 0 0-0 0, Blatch-Huggins 0 1-2 1. Totals: 8 6-9 22.

Ursuline – Lewis 3 0-0 8, Connolly 4 1-1 10, Hendley 2 0-0 5, Olmstead 1 0-0 3, Mason 1 0-0 2, Gordy 3 0-0 6, Wulah 1 0-0 2, Rzucidlo 3 1-2 8, Grinnage-Cassidy 1 1-1 3, Olszewski 2 0-0 4, Cradler 1 0-0 2, Stovall 4 0-0 11, L. Brown 1 0-0 2, String 0 0-0 0, C. Brown 0 0-0 0. Totals: 27 3-4 66.

3-Point Goals: UA 9 (Lewis 2, Stovall 3, Connolly, Hendley, Olmstead, Rzucidlo).

BOYS BASKETBALL

Delmarva Christian 45, Salisbury Christian (Md.) 27

Salisbury Christian 6 5 2 14 — 27 Delmarva Christian 8 10 16 11 — 45

Salisbury Christian – Helgason 0 0-2 0, C. Johnson 3 4-8 10, B. Johnson 2 1-2 5, Downs 4 4-4 12, Nyce 2 0-0 4. Totals: 11 9-16 31.

Delmarva Christian – Hammond 3 0-0 6, AJ Kwiatkowski 0 0-0 0, W. Kwiatkowski 1 0-0 2, Giltner 2 2-4 6, C. Vonhof 2 0-0 4, Workman 3 1-3 8, J. Vonhof 6 0-0 12, Catron 1 0-0 2, Hobbs 1 0-0 2, McFarlin 0 1-2 1, 1 0-2 2, Stevens 1 0-0 2, Dickinson 0 0-0 0. Totals: 15 4-11 45.

3-Point Goals: DCHS 1 (Workman)