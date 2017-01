HIGH SCHOOL SCOREBOARD

BOYS BASKETBALL

Delmarva Christian 72, Wilmington Christian 62

Wilmington Christian 18 8 15 21 — 62 Delmarva Christian 17 18 18 19 — 72

Wilmington Christian – B. Rettig 1 0-0 2, Hamm 0 3-6 3, Minimier 4 0-1 10, Hockenbrock 3 2-4 9, Berg 7 7-8 23, Williams 0 0-0 0, Sipald 2 0-0 6, L. Rettig 4 1-2 9. Totals: 21 13-21 62.

Delmarva Christian – Hammond 3 6-9 14, Workman 12 2-3 34, Giltner 3 0-0 6, C. Vonhof 1 2-2 4, J. Vonhof 0 2-2 2, W. Kwiatkowski 2 1-2 6, Catron 3 0-0 6. Totals: 24 13-18 72.

3-Point Goals: WC 7 (Minimier 2, Hockenbrock, Berg 2, Sipald 2), DCHS 11 (Hammond 2, Workman 8, W. Kwiatkowski).

Mount Pleasant 62, Charter of Wilm. 40

Charter of Wilm. 8 10 8 14 — 40 Mount Pleasant 7 15 15 25 — 62

Charter – Truss 0 0-0 0, Rich 0 0-2 0, Constantine 2 2-2 6, Brown 0 2-2 2, Durhum 1 0-0 2, Taylor 0 0-0 0, Desch 1 0-0 2, Swanson 4 3-4 11, Matheny 1 0-0 3, McQuillen 1 2-2 4, Saump 1 2-4 4, Leath 2 2-4 6. Totals: 13 13-20 40.

Mount Pleasant – Smith 0 1-1 1, Ali 4 1-1 9, Taylor 0 0-0 0, Hodges 3 3-4 10, Backus 2 0-0 4, Cole 0 0-1 0, Miles 1 0-0 3, Smalls 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Butcher 0 0-0 0, Fetlow 0 0-1 0, Powell 1 1-2 3, McCreedy 0 0-0 0, Cramer 6 0-0 12, Sneh 8 4-6 20. Totals: 25 10-16 62.

3-Point Goals: Charter 1 (Matheny), Mount 2 (Hodges, Miles).

McKean 68, Red Lion Christian 57

St. Georges 53, Woodbridge 52

Woodbridge 12 15 12 13 — 52 St. Georges 20 6 13 14 — 53

WOODBRIDGE: C. Corbin 5 1-2 12, H. Corbin 8 3-6 21, Rayford 1 0-1 2, Holliman-Letherwood 1 1-2 3, Palmer 4 0-3 9, Vessels 0 0-0 0, Mosley 2 0-0 5. Totals 21 5-14 52.

ST. GEORGES: Rawls 6 8-9 21, Hyland 6 6-8 21, Taylor 0 0-0 0, Brown 0 0-0 0, Guild 1 2-3 4, McCants 1 2-2 4, Tarley 0 0-4 0, Wharton 0 3-4 3, Christopher 0 0-0 0. Totals 14 21-30 53.

3-point goals: W 5 (H. Corbin 2, C. Corbin, Palmer, Mosley), SG 4 (Hyland 3, Rawls).

Archmere 63, Tower Hill 41

Archmere 18 8 17 20 — 63 Tower Hill 13 8 4 16 — 41

Archmere – Pinto 5 5-6 15, Olsen 1 0-0 2, McGonlgle 1 1-2 3, Barksdale 4 6-7 16, Lynch 0 0-0 0, Gorum 1 0-0 2, DiRenzo 2 0-0 4, Rosato 1 1-2 3, Faulkner 3 3-3 9, Walsh 2 0-0 4, Kelly 1 2-2 5. Totals: 21 18-22 63.

Tower Hill – Boyd 0 0-0 0, Allen 2 0-1 4, Motley 0 0-0 0, Nitsche 1 6-6 8, Gilbert 2 1-2 5, Falco 4 0-0 8, Millman 2 0-0 4, Jenkins 1 1-2 3, Jackson 1 1-1 3, Scott 2 0-0 6. Totals: 15 9-12 43.

3-Point Goals: Archmere 3 (Barksdale 2, Kelly), Tower Hill 2 (Scott 2).

GIRLS BASKETBALL

Appoquinimink 42, Brandywine 29

Brandywine 2 6 9 12 — 29 Appoquinimink 10 20 12 0 — 42

Brandywine – Bumstead 2 1-2 5, Ruoff 2 0-0 4, Hale-Jones 0 5-10 5, Perkins 3 1-2 9, Stauffer 1 0-0- 2, Gbemudu 1 0-0 2, Cooper 1 0-0 2. Totals: 10 7-14 29.

Appoquinimink – Clark 0 0-0 0, Delia 1 0-0 2, Schloemann 6 4-4 20, Campbell 3 0-0 7, Nicholson 4 0-0 8, Redding 2 0-0 5. Totals: 16 4-8 42.

3-Point Goals: Brandywine 2 (Perkins), Appo 6 (Schloemann 4, Campbell, Redding).

Ursuline 52, Cardinal O’Hara (Pa.) 50

Ursuline 7 11 11 8 7 8 — 52 Cardinal O’Hara 6 9 12 10 7 6 — 50

Ursuline -Lewis 6 6-10 19, Connolly 5 1-2 12, Hendley 0 1-4 1, Mason 3 3-8 9, Gordy 4 1-1 9, Olmstead 0 0-0 0, Wulah 1 0-0 2, L. Brown 0 0-0 0. Totals: 19 12-25 52.

Cardinal Ohara – Paolino 0 1-2 1, Hoy 1 1-2 4, Sheehan 3 2-3 8, Gardler 9 3-4 28, Nihill 2 1-3 5, Hendrixson 1 0-0 3, Denoncour 0 1-2 1. Totals: 16 9-16 50.

3-Point Goals: UA 2 (Lewis, Connolly), CO 9 (Gardler7, Hoy, Hendrixson). At Harriton high school (Pa.).

Sussex Tech 59, Salisbury (Md.) 5

Salisbury 1 4 0 0 — 5 Sussex Tech 13 23 15 8 — 59

Salisbury – Schoelkopf 0 2-2 2, Hammond 0 0-0 0, Quillen 0 2-5 2, Anderson 0 0-0 0, Kartz 0 1-2 1, Schirmer 0 0-0 0, Johnson 0 0-0 0, Hoons 0 0-0 0. Totals: 0 5-9 5.

Sussex Tech – Parker 1 0-0 3, Browning 2 0-0 4, Vincent 1 0-0 2, Mullen 5 0-0 12, Lewis 2 0-0 4, Hignutt 1 0-0 2, Scott 1 0-0 4, Phillips 2 0-0 4, Harpe 1 0-0 2, Davis 4 0-0 10, Shelton 3 0-0 6, Stevens 4 0-0 8. Totals: 27 0-0 59.

3-Point Goals: ST 5 (Davis 2, Parker, Mullen 2).

Tower Hill 37, Wilm. Friends 29

Wilm. Friends 2 3 14 10 — 29 Tower Hill 3 7 10 17 — 37

Wilmington Friends – Sullivan 0 0-2 0,Elimore 0 0-0 0, Flanagan 4 0-0 8, Irwin 1 0-0 2, Jones 2 4-4 8, Martelli-Raben 0 0-0 0, DePaulo 4 3-3 11. Totals: 11 7-9 29.

Tower Hill – Attix 2 1-2 5, Nestor 0 0-0 0, Diehl 3 2-3 8, Cucuzzella 0 0-0 0, Hobbs 3 5-11 13, Wenzel 0 0-0 0, McCoy 2 6-8 11, Peddrick 0 0-0 0. Totals: 10 14-24 37.

3-Point Goals: TH: 3 (Hobbs 2, McCoy).

WRESTLING

Caravel 42, A.I. du Pont 27

126: Double forfeit; 132: Bell, AI, won by forfeit; 138: Duarte, C, pinned LaFazia 4:52; 145: Lanyon, C, won by forfeit; 152: Schaefer, C, pinned Burnett 3:36; 160: Smiley, AI, pinned Lentz 3:25; 170: Harp, AI, dec. Dalton 7-1; 182: Bell, AI, pinned Silan 3:24; 195: Adams, C, pinned Li 1:47; 220: Medley, C, pinned Lawson 1:21; 285: Jones, AI, won by forfeit; 106: Bellamy, C, won by forfeit; 113: Haldeman, C, won by forfeit; 120: Double forfeit. At A.I. du Pont.

Polytech 39, Middletown 35

106: Al-Chokhachy, M, pinned Rodriguez 5:06; 113″ Graham, P, pinned Horlacher 1:38; 120: Hamill, M, major dec. Walters 18-5; 126: Carl, M, won by forfeit; 132: DeCembre, P, won by forfeit; 138: Immediato, M, pinned Deneumaistier 2:46; 145: Casalvera, M, dec. Jopp 12-7; 152: Schneider, M, won by forfeit; 160: Mayan, P, pinned Larson 1:22; 170: McCove, P, pinned Savino 1:02; 182: Tascione, P, pinned Winkelman 2:43; 195: Hadik, P, pinned Brobst 1:08; 220: Smith, M, major dec. Gordy 8-0; 285: Quail, P, dec. Gage 2-1. At Polytech high school.

Indian River 59, Conrad 12

120: Knight, IR, pinned Gillis :21; 126: Gunter, C, dec. Ely 6-4; 132: O’Neal, IR, pinned Appleton 1:32; 138: Arlett, IR, won by forfeit; 145: Gano, IR, dec. Ranagan 9-5; 152: Turner, IR, pinned Savdinis 1:27; 160: Salas, IR, dec. Walton 6-5; 170: Howard, IR, won by forfeit; 182: Whitmarsh, C, dec. Donaway 6-3; 195: Marcozzi, IR, won by forfeit; 220: Benson, C, pinned Martin 2:15; 285: Turner, IR, won by forfeit; 106: Saylor, IR, pinned Sadler 2:20; 113: Rayne, IR, tech fall Merideth 19-4. At Indian River.

Indian River 76, Wilmington Friends 3

106: Saylor, IR, won by forfeit; 113: Rayne, IR, pinned Munch 2:51; 120: Knight, IR, pinned Hindenhoffer :43; 126: Ely, IR , won by forfeit; 132: O’Neal, IR, pinned Coons 3:14; 138: Arlett, IR, pinned Chenault 1:38; 145: Ciriello, IR, pinned Jaworski 1:11; 152: Turner, IR, pinned Sotiropoulos 3:07; 160: Payan, IR, major dec. Jiang 10-0; 170: Salas, IR, pinned Blackwell 3:42; 182: Keller, IR, won by forfeit; Marcozzi, IR, pinned Crock 1:29; 220: Denney, WF, dec. Shultz 7-6; 285: Turner, IR, won by forfeit.

Cape Henlopen 55, Sanford 17

195: Kammerer, CH, won by forfeit; 220: Ott, CH, won by forfeit; 285: Flores, CH, won by forfeit; 106: Chas, S, won by forfeit; 113: Bracho, S, won by forfeit; 120: Caruso, CH, dec. Wall 8-3; 126: Currie, CH, major dec. Lamer 18-6; 132: Norquest, CH, dec. McDonough 8-5; 138: Carrow, CH, won by forfeit; 145: Diego, CH, pinned Frederick 5:54; 152: Jaquet, CH, dec. Griffith 10-8; 160: Lawson, CH, won by forfeit; 170: Tingle, S, tech fall Johnson 15-0 5:34; 182: Handlin, CH, pinned Green 1:12. At Cape Henlopen.

BOYS SWIMMING

Newark 16, Christiana 12

Newark 53, Glasgow 40

At Glasgow high school.

Tower Hill 91, A.I. du Pont 71

200 Medley Relay – Tower Hill (Coulter, Reynolds, Zheng, J. Spruance) 1:53.55; 200 Freestyle – J. Spruance, TH, 2:04.93; 200 Individual Medley – Zheng, TH, 2:16.86; 50 Freestyle – Reynolds, TH, 24.42; 100 Butterfly – Zheng, TH, 1:02.63; 100 Freestyle – Coulter, TH, 52.50; 500 Freestyle – J. Spruance, TH, 5:40.44; 200 Free Relay – A.I. du Pont (Kalafut, Newberry, Daniels, Coyne) 1:51.32; 100 Backstroke – Coulter, TH, 1:03.13; 100 Breaststroke – Coyne, AI, 1:08.44; 400 Free Relay – Tower Hill (Coutler, Reynolds, Zheng, J. Spruance) 3:47.72. At McKean high school.

GIRLS SWIMMING

Glasgow 49, Christiana 22

Newark 45, Christiana 21

Newark 56, Glasgow 40

At Glasgow high school.

Tower Hill 110, A.I. du Pont 56

200 Medley Relay – Tower Hill (Bennett, Aitken, Gray, Margolin) 2:08.43; 200 Freestyle – Margolin, TH, 2:18.29; 200 Individual Medley – Bennett, TH, 2:31.24; 50 Freestyle – Gray, TH, 28.01; 100 Butterfly – Aitken, TH, 1:08.16; 500 Freestyle – Margolin, TH, 5:59.62; 200 Free Relay – Tower Hill (Coulter, Deyrup, Sullivan, Pierce) 2:03.14; 100 Backstroke – Aitken, TH, 1:10.53; 100 Breaststroke – Bennett, TH, 1:17.25; 400 Free Relay – Tower Hill (Bennett, Gray, Margolin, Aitken) 4:19.88. At McKean high school.

The Hill (Pa.) 90, Ursuline 80

200 Medley Relay – The Hill (Zelinske, Swartz, Green, McKean), 1:54.66; 200 Freestyle – H. Dickson, UA, 2:00.16; 200 Individual Medley – M. Dickson, UA, 2:10.69; 50 Freestyle – McKean, TH, 25.49; 100 Butterfly – McAneny-Droz, UA, 1:02.36; 100 Freestyle – Wentling, TH, 56.81; 500 Freestyle – H. Dickson, UA, 5:15.15; 200 Free Relay – The Hill (Wentling, Swartz, Green, McKean), 1:43.82; 100 Backstroke – M. Dickson, UA, 59.58; 100 Breaststroke – McAneny-Droz, UA, 1:09.54; 400 Free Relay – The Hill (Donnelly, Wentling, Lewis, Curcio), 3:45.40. At The Hill School.