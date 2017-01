HIGH SCHOOL SCOREBOARD

BOYS SWIMMING

Dickinson 33, Christiana 11

200 Medley Relay – Dickinson (Louie, Suchyj, Bufano, Bright), 1:59.88; 50 Freestyle – Louie, JDHS, 25.42; 100 Freestyle – McGrellis, JDHS, 1:00.44; 100 Backstroke – Louie, JDHS, 1:06.87; 400 Free Relay – Dickinson (McGrellis, Bufano, Bright, Bodner), 4:30.24. At Glasgow high school.

Dickinson 53, St. Elizabeth 40

200 Medley Relay – Dickinson (Louie, Suchyj, Bufano, Bright), 1:59.88; 200 Freestyle – Bufano, JDHS, 2:05.63; 200 Individual Medley – Suchyj, JDHS, 2:23.59; 50 Freestyle – Louie, JDHS, 25.42; 100 Butterfly – Hendricks, STE, 1:11.41; 100 Freestyle – McGrellis, JDHS, 1:00.44; 500 Freestyle – Bufano, JDHS, 5:59.39; 200 Free Relay – Dickinson (Suchyj, McGrellis, Bright, Louie), 1:47.83; 100 Backstroke – Holliday, STE, 1:06.26; 100 Breaststroke – Suchyj, JDHS, 1:14.57; 400 Free Relay – Dickinson (McGrellis, Bufano, Bright, Bodner), 4:30.24. At Glasgow high school.

McKean 72, Glasgow 69

200 Medley Relay: McKean (Archer, Franklin, Japa, Lopez) 2:22.23; 200 Freestyle: J. Waston, Glasgow, 2:07.70; 200 Individual Medley: M. Japa, McKean, 3:04.17; 50 Freestyle: R. Lopez, McKean, 27.63; 1 meter Diving: T. Williams, Glasgow, 177.675; 100 Butterfly: M. Japa, McKean, 1:29.65; 100 Freestyle: J. Watson, Glasgow, 57.92; 500 Freestyle: R. Lopez, McKean, 7:14.75; 200 Free Relay: Glasgow (Watson, Williams, Acosta, Hernandez) 1:56.98; 100 Backstroke: T. Williams, Glasgow, 1:31.85; 100 Breaststroke: T. Franklin, McKean, 1:20.59; 400 Free Relay: Glasgow (Watson, Williams, Acosta, Gomez) 4:50.24. At McKean high school.

Conrad 99, Caesar Rodney 71

200 Medley Relay Conrad (Grunza, Wayne, Eckrich, Pirrung) 1:46.37; 200 Freestyle Benson, CSS, 1:57.48; 200 Individual Medley Pirrung, CSS, 2:08.34; 50 Freestyle Harfeld, CR, 23.24; 100 Butterfly Eckrich, CSS, 56.66; 100 Freestyle Hartman, CR, 50.76; 500 Freestyle Pirrung, CSS, 4:57.46; 200 Free Relay Caesar Rodney (Hartman, Pomatto, Chen, Harfeld) 1:35.74; 100 Backstroke Hartman, CR, 59.33; 100 Breaststroke Benson, CSS, 1:04.73; 400 Free Relay Conrad (Eckrich, Grunza, Benson, Pirrung) 3:31.02. At YMCA-Dover.

Malvern Preparatory (Pa.) 92, Salesianum 74

At Malvern Prep.

St. Elizabeth 47, Christiana 30

200 Medley Relay St. Elizabeth (Holliday, Hendricks, Smith, Newswanger) 2:05.23; 200 Freestyle Holliday, SE, 2:06.56; 200 Individual Medley Hendricks, SE, 2:32.78; 50 Freestyle Smith, SE, 26.68; 100 Butterfly Hendricks, SE, 1:11.42; 100 Freestyle Newswanger, SE, 1:01.80; 500 Freestyle Brush, SE, 7:45.38; 200 Free Relay St. Elizabeth (Mazelewski, Smith, Newswanger, Hendricks) 1:56.34; 100 Backstroke Holliday, SE, 1:06.26; 100 Breaststroke Smith, SE, 1:23.13; 400 Free Relay St. Elizabeth (Holliday, Lorenzo, Brush, Obuchowski) 5:04.94. At Glasgow high school.

Tower Hill 101, Caravel 69

200 Medley Relay – Tower Hill (Coulter, Reynolds, Gardner, Zheng) 1:57.93; 200 Freestyle – Reynolds, TH, 1:59.93; 200 Individual Medley – Zheng, TH, 2:18.96; 50 Freestyle – Coulter, TH, 24.19; 100 Butterfly – Zheng, TH, 1:01.84; 100 Freestyle – Coulter, TH, 53.20; 500 Freestyle – Gardner, TH, 5:07.14; 200 Free Relay – Caravel (Elliot, Hoch, Miller, J. Puharic) 1:48.02; 100 Backstroke – Reynolds, TH, 1:03.91; 100 Breaststroke – Gardner, TH, 1:09.78; 400 Free Relay – Tower Hill (Coulter, Reynolds, Gardner, Zheng) 3:42.06. At Boys & Girls Club-Rt. 40.

GIRLS SWIMMING

Dickinson 54, Christiana 15

200 Medley Relay – Dickinson (Manthorpe, Everett, Daly, Campion), 2:20.00; 200 Freestyle – Todd, JDHS, 2:39.44; 50 Freestyle – Everett, JDHS, 28.81; 1 meter Diving – Tims, JDHS, 168.45; 100 Freestyle – Manthorpe, JDHS, 1:06.77; 200 Free Relay – Dickinson (Everett, Campion, Daly, Todd), 2:05.91; 100 Backstroke – Haggerty, C, 1:17.22; 100 Breaststroke – Everett, JDHS, 1:32.58; 400 Free Relay – Dickinson (Manthorpe, Bodner, Daly, Campion). At Glasgow high school.

Dickinson 61, St. Elizabeth 36

200 Medley Relay – Dickinson (Manthorpe, Everett, Daly, Campion), 2:20.00; 200 Freestyle – Todd, JDHS, 2:39.44; 200 Individual Medley – Daly, JDHS, 2:37.62; 50 Freestyle – Everett, JDHS, 28.81; 100 Butterfly – Daly, JDHS, 1:21.56; 100 Freestyle – Manthorpe, JDHS, 1:06.77; 500 Freestyle – Todd, JDHS, 7:56.71; 200 Free Relay – Dickinson (Everett, Campion, Daly, Todd), 2:05.91; 100 Backstroke – Haggerty, STE, 1:17.22; 100 Breaststroke – Everett, JDHS, 1:32.58; 400 Free Relay – Dickinson (Manthorpe, Bodner, Daly, Campion). At Glasgow high school.

McKean 87, Glasgow 45

200 Medley Relay: McKean (Miller, L. Frazier, J. Frazier, Ingram) 2:25.21; 200 Freestyle: M. Donohue, McKean, 2:45.34; 200 Individual Medley: L. Frazier, McKean, 2:14.04; 50 Freestyle: J. Frazier, McKean, 29.30; 100 Butterfly: A. Grinnell, Glasgow, 1:29.82; 100 Freestyle: J. Frazier, McKean, 1:05.98; 500 Freestyle: L. Ingram, McKean, 7:27.44; 200 Free Relay: McKean (Miller, Ingram, L. Frazier, J. Frazier) 2:05.77; 100 Backstroke: H. Miller, McKean, 1:18.09; 100 Breaststroke: L. Frazier, McKean, 1:22.37; 400 Free Relay: McKean (Villanueva, Vedolla-Moralies, Page, Donohue) 5:34.72. At Glasgow high school.

Caesar Rodney 111, Conrad 59

200 Medley Relay Conrad (Yount, Wayne, Sies, Carr) 1:59.82; 200 Freestyle Sies, CSS, 2:04.16; 200 Individual Medley Yount, CSS, 2:26.93; 50 Freestyle Carr, CSS, 27.63; 100 Butterfly Yount, CSS, 1:06.05; 100 Freestyle Jones, CSS, 57.08; 500 Freestyle Sies, CSS, 5:29.78; 200 Free Relay Conrad (Cooper, Carr, Jones, Sies) 1:51.16; 100 Backstroke Seacord, CR, 1:08.82; 100 Breaststroke Villabona, CR, 1:11.05; 400 Free Relay Conrad (Yount, Jones, Cooper, Wayne) 4:06.51. At YMCA-Dover.

Tower Hill 106, Caravel 64

200 Medley Relay – Tower Hill (Bennett, Gray, Margolin, Aitken) 2:09.06; 200 Freestyle – Tyler, C, 2:08.46; 200 Individual Medley – Bennett, TH, 2:32.03; 50 Freestyle – Coulter, TH, 29.97; 100 Butterfly – Tyler, C, 1:05.84; 100 Freestyle – Staman, C, 1:07.05; 500 Freestyle – Gray, TH, 6:02.05; 200 Free Relay – Tower Hill (Bennett, Aitken, Gray, Margolin) 1:57.03; 100 Backstroke – Bennett, TH, 1:10.45; 100 Breaststroke – Aitken, TH, 1:16.62; 400 Free Relay – Tower Hill (Coulter, Deyrup, Zhu, Sullivan) 4:37.56. At Boys & Girls Club-Rt. 40.

WRESTLING

Tower Hill 51, McKean 18

106: King, M, won by forfeit; 113: Double forfeit; 120: Double forfeit; 126: Vaddi, TH, won by forfeit; 132: Boyden, TH, pinned Stillwell 1:23; 138: Hughes, TH, pinned McKenna, 2:48; 145: Cercena, TH, won by forfeit; 152: Harmon, TH, pinned Elrod 2:50; 160: Gianforcaro, TH, pinned Fentress 5:10; 170: Quimby, TH, dec. Hopson 8-3; 182: Brown, TH, won by forfeit; 195: Gallagher, TH, won by forfeit; 220: Reams, M, pinned Quimby 5:31; 285: Thomas, M, pinned Frietze 5:21. At McKean high school.

Christiana 31, Howard 27

At Howard Vo-Tech.

Conrad 42, Howard 36

120: Nichols, H, pinned Gillis 2:44; 126: Gunter, C, won by forfeit; 132: Minor, H, pinned Appleton :10; 138: Ranegan, C, won by forfeit; 145: Savdinis, C, won by forfeit; 152: Double forfeit; 160: Gaughan, C, pinned Murray 1:32; 170: Walton, C, pinned Harris :33; 182: Lugo, H, pinned Whitmarsh 5:04; 195: Snell, H, won by forfeit; 220: Clifton, H, won by forfeit; 285: Francis, H, pinned Benson 3:37; 106: Sadler, C, won by forfeit; 113: Meredith, C, won by forfeit. At Howard Vo-Tech.

ICE HOCKEY

DMA 1, Sun Valley (Pa.) 0

Delaware Military Academy wins by forfeit.