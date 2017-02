HIGH SCHOOL SCOREBOARD

BOYS BASKETBALL

Smyrna 60, Caesar Rodney 47

Smyrna 10 12 14 24 — 60 Caesar Rodney 6 8 16 17 — 47

SMYRNA: Richardson 1 6-8 8, Hinson-Purnell 0 0-0 0, Matthews 5 4-4 18, Garnett 6 3-8 15, Nwankwo 2 2-3 6, Watson 4 0-0 11, Ferrell 1 0-0 2. Totals 19 15-23 60.

CAESAR RODNEY: Hooks 5 2-4 15, Buie 0 2-2 2, Watson 1 0-0 3, Williams 4 0-0 8, Robinson 5 1-6 11, Spence 0 0-0 0, Clark 3 1-4 8, Wills 0 0-0 0, Corbett 0 0-0 0. Totals 18 6-16 47.

3-point goals: S 7 (Matthews 4, Watson 3), CR 5 (Robinson 3, Watson, Clark).

Milford 80, Lake Forest 58

Milford 15 21 25 19 — 80 Lake Forest 8 15 18 17 — 58

Milford – Bowman 1 0-0 3, Riddick 1 0-0 3, Sampson 6 4-4 17, Turner 5 4-4 19, Shockley 7 1-4 17, Murray 6 8-10 20, Timson 0 1-2 1. Totals: 26 18-24 80.

Lake Forest – Bizzell 0 0-2 0, Fair 2 1-1 5, Morris 6 2-4 16, Hammond 1 2-2 4, Vasquez 7 2-5 16, Lewis 5 1-2 12, Mumford 1 1-2 3, White 1 0-0 2, Roach 0 0-0 0. Totals: 23 8-18 58.

3-Point Goals: MIL 10 (Turner 5, Shockley 2, Sampson, Riddick, Bowman), LF 3 (Morris 2, Lewis)

Seaford 69, Delmar 54

Indian River 85, Sussex Academy 34

Polytech 71, Sussex Central 69

Polytech 11 14 18 13 15 — 71 Sussex Central 12 22 11 11 13 — 69

Polytech – Chasnov 9 10-14 29, Haass 5 0-0 11, Davis 1 0-0 2, Obidike 2 0-2 6, Voshell 1 0-0 2, Notice 5 2-6 12, O’Brien 1 0-0 2, Demoe 3 0-2 6, Cole 0-2 0. Totals: 27 12-26 71.

Sussex Central – Daniels 1 1-2 3, Pettyjohn 2 1-1 5, Lambert 6 5-9 18, Reynolds 5 2-7 13, Matthews 5 1-2 13, Handy 5 0-0 10, Polk 2 0-0 4, Pumphrey 1 0-0 2. Totals: 27 10-21 69.

3-Point Goals: PT 4 (Obidike 2, Chasnov, Haass), SC 2 (Lambert, Reynolds)

Cape Henlopen 65, Sussex Tech 58

Woodbridge 74, Laurel 23

Laurel 7 8 4 4 — 23 Woodbridge 21 21 24 8 — 74

GIRLS BASKETBALL

Delmarva Christian 44, Gunston Day 17

Delmarva Christian 13 8 9 14 — 44 Gunston Day 1 0 6 10 — 17

DCHS – Bennett 1 0-0 2, Breasure 1 1-2 3, Stevens 3 0-0 9, Marshall 0 2-2 2, Williams 2 0-2 5, Thompson 1 0-3 2, Czapp 1 2-2 4, Picconi 0 2-2 2, Wright 0 0-0 0, Agapito 0 3-4 3, Hill 5 0-0 10, Burris 1 0-1 2. Totals: 15 10-18 44.

Gunston – Judd 0 0-0 0, Pisapia 0 3-6 3, Paskoski 2 2-8 6, Barcus 2 2-4 6, Agee 1 0-2 2, Watarabe 0 0-2 0. Totals: 5 7-22 17.

3-Point Goals: DCHS 4 (Stevens 3, Williams).

A.I. du Pont 57, Newark Charter 40

A.I. du Pont 16 24 9 8 — 57 Newark Charter 7 8 9 16 — 40

AI duPont – Runco 3 2-2 8, Ferrell 1 0-0 2, Griffin 4 1-2 11, Mayo 7 3-6 18, Wilson 6 2-4 14 Lewis 0 0-0 0, MacDonald 1 0-0 2, Nelson 0 0-0 0, Brooks 1 0-0 2. Totals: 23 8-14 57.

Newark Charter – Mandavilli 0 0-0 0, Morgan 5 3-8 14, Ansah 9 3-6 21 Karr M. 0 1-2 1, Karr S. 2 0-0 4, Proctor 0 0-0 0, Rogers 0 0-0 0, Ferro’s 0 0-0 0. Totals: 16 7-14 40.

3-Point Goals: AI 3 (Griffin 2, Mayo), NCS 1 (Morgan)

Sussex Central 52, Polytech 48

Caesar Rodney 74, Smyrna 38

Caesar Rodney 30 16 22 6 — 74 Smyrna 7 12 6 13 — 38

Caesar Rodney – Finfinger 0 0-0 0, Sebastian 1 2-2 4, Scott 0 0-0 0, Reid 7 2-2 19, Adams 2 0-0 4, Gillette 1 0-0 2, Kornegay Lucas 9 2-4 20, Brooks 8 2-2 21, Eaton 1 0-0 2, Johnson 1 0-0 2. Totals: 30 8-10 74.

Smyrna – Dowell 0 0-0 0, McClenton 0 0-0 0, Sloven 1 1-2 3, Richard 1 0-0 2, Bennett 2 3-5 5, Credle 12 2-4 27, Carney 0 0-0 0, Trench 0 1-2 1. Totals: 15 7-12 38.

3-Point Goals: CR 6 (Reid 3, Brooks 3), SMY 1 (Credle)

WRESTLING

Charter of Wilm. 57, Delcastle 12

106 – Seeman, WCS won by forfeit; 113 – Munch, WFS fall Acierno 4:28; 120 – Hinderhofer, WFS fall Snellgrove 0:24; 126 – double forfeit; 132 – Tyler, WFS fall Deeley 1:30; 138 – Coons, WFS won by forfeit; 145 – Bradford, WCS fall Chenault 4:45; 152 – Sotiropolous, WFS dec. McNeil 5-0; 160 – Boulle, WCS dec. Jaworski 6-0; 170 – Satterfield, WFS won by forfeit; 182 – Gamble, WCS dec. Blackwell 14-10; 195 – Reynoso, WCS won by forfeit; 220 – Crock, WFS won by forfeit; 285 – Denney, WFS won by forfeit.

Wilm. Friends 45, Wilmington Christian 24

Sanford 60, FSMA 6

106 – Chas, SAN fall Dunning 1:17; 113 – Wall, SAN fall Keefer 1:32; 120 – Bracho, SAN won by forfeit; 126 – Lamey, SAN won by forfeit; 132 – McDonough, SAN won by forfeit; 138 – double forfeit; 145 – Frederick, SAN fall Connolly 1:24; 152 – Griffith, SAN fall Farrell 1:03; 160 – Brooks, SAN fall 1:21; 170 – Green, SAN fall Parson 0:12; 182 – Tingle, SAN fall Estes 0:34; 195 – double forfeit; 220 – Polling, FSM won by forfeit; 285 – double forfeit.

Laurel 60, Glasgow 21

Sanford 60, Red Lion Christian 12

106 – Chas, SAN won by forfeit; 113 – Bracho, SAN won by forfeit; 120 – Wall, SAN fall Rickask 1:27; 126 – Lamey, SAN fall M. Sherman 1:31; 132 – McDonough, SAN fall L. Sherman 1:44; 138 – J. Pargo, RLCA won by forfeit; 145 – Frederick, SAN won by forfeit; 152 – Griffith, SAN fall Pargo; 160 – Brooks, SAN won by forfeit; 170 – Tingle, SAN won by forfeit; 182 – Green, SAN won by forfeit; 195 – Double forfeit; 220 – Posey, RLCA won by forfeit; 285 – Double Forfeit.