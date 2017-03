HIGH SCHOOL SCOREBOARD

BOYS BASKETBALL

Appoquinimink 71, Howard 52

Howard 8 16 15 13 — 52 Appoquinimink 13 21 19 18 — 71

Howard – Ewell 1 1-2 3, Jefferson 2 0-1 2, Woody 7 6-10 22, Flowers 4 2-4 11, Bowman 2 3-4 7, Tribbett 0 0-2 0, Matthews 2 0-0 4, Nichols 2 1-2 3. Totals: 20 13-25 52.

Appoquinimink – Thomas 0 2-2 2, Perkins 7 3-5 17, Cale 6 10-14 22, Holmes 2 0-0 4, DeLoatch 2 2-5 6, Somelofske 3 2-5 9, Smollen 1 0-0 2, Jenkins 4 1-3 9. Totals: 25 20-34 71.

3-Point Goals: Howard 3 (Woody 2, Flowers), Appoquinimink 1 (Somelofske).

Cape Henlopen 71, Caesar Rodney 53

Cape Henlopen 20 14 12 25 — 71 Caesar Rodney 11 11 11 20 — 53

CAPE HENLOPEN: Harden 3 1-2 9, Barnes 2 4-5 8, Woods 1 0-0 2, Rickards 13 2-4 28, Robertson 7 1-2 16, Chandler 2 0-0 6, Dadzie 0 0-0 0, Jones 0-0 0, Rushin 0 0-0 0, Piper 0 0-0 0, Kirby 1 0-0 2, Mitchell 0 0-0 0. Totals 29 8-13 71.

CAESAR RODNEY: Hooks 5 5-5 15, Buie 2 0-0 4, Spence 1 0-0 2, Williams 4 0-0 8, Robinson 4 4-4 12, Watson 0 0-0 0, Clark 5 1-3 12, Wills 0 0-0 0. Totals 21 10-12 53.

3-point goals: CH 5 (Harden 2, Chandler 2, Robertson), CR 1 (Clark).

Caravel 46, Hodgson 40

Caravel 9 10 9 18 — 46 Hodgson 9 12 8 11 — 40

Caravel – Parker 6 3-3 18, B. Sengphachanh 5 1-4 12, Lange 4 0-1 8, Earl 2 0-0 4, Alderman 0 2-2 2, Kaden 1 0-0 2, M. Sengphachanh 0 0-0 0, Keister 0 0-0 0. TOTALS 18 6-10 46.

Hodgson – Stansbury 7 1-1 15, Stanford 4 0-0 9, Grinnage 2 1-2 5, Tucker 2 0-1 5, Williams 2 0-0 4, Galloway 1 0-0 2, Holloman 0 0-0 0. TOTALS 18 2-4 40

Three-point field goals – Caravel 4 (Parker 3, B. Sengphachanh), Hodgson 3 (Stanford 2, Tucker)

Milford 50, Red Lion Christian 45

Red Lion Christian 16 3 11 15 — 45 Milford 9 11 16 14 — 50

Red Lion Christian – Cain 1 1-2 3, Brothers 0 0-0 0, Kennedy 7 4-5 22, Dean 2 1-2 5, Wright 3 0-4 6, Hardcastle 0 2-2 2, Robinson 2 1-2 7. Totals: 15 9-17 45.

Milford – Riddick 7 2-2 20, Shockley 3 0-0 8, Chandler 1 0-0 2, Correa 2 1-5 5, Murray 6 3-6 15, Bowman 0 0-0 0, Sampson 0 0-0 0, Turner 0 0-0 0, Gibbs 0 0-0 0, Timson 0 0-0 0. Totals: 19 6-13 50.

3-Point Goals: Red Lion 6 (Kennedy 4, Robinson 2), Milford 6 (Riddick 4, Shockley 2).

Sanford 66, Laurel 37

Laurel 6 9 10 12 — 37 Sanford 24 13 19 10 — 66

Laurel – Gustin 3 1-2 7, X. Williams 1 0-0 3, Pilot 4 0-0 12, Johnson 2 0-0 4, K. Williams 3 0-1 6, Faulk 1 0-0 3, Ulysses 1 0-2 2, Hitchens 0 0-0 0. Totals: 15 1-5 37

Sanford – Davis 14 3-3 33, McCollum 4 1-1 9, Rufo 2 0-0 4, McKeon 2 1-1 5, Perkins 2 0-2 5, S. Williams 2 0-0 4, Harris 2 0-3 4, Friedman 0 0-0 0, Harrell 1 0-1 2, Sipala 0 0-0 0, J. Williams 0 0-0 0, Dwyer 0 0-0 0, Steinberger 0 0-0 0, Jenkins 0 0-0 0. Totals:28 5-11 66.

3-Point Goals: Laurel 6 (Pilot 4, Faulk, X. Williams), Sanford 3 (Davis 2, Perkins).

St. Georges 66, Wilm. Friends 50

Wilm. Friends 6 11 12 21 — 50 St. Georges 15 21 17 13 — 66

WF-Beneck 2 0-0 5, McAbee 2 0-0 4, Perkins 4 8-14 17, Farley 3 5-6 12, Beskrone 0 0-0 0, Williams 0 0-0 0, Moser 0 0-0 0, Chompre 0 0-0 0, Aldridge 1 0-1 2, Okolu 1 3-4 5, Adebi 1 0-0 2. Totals 15 16-24 50.

SG-Rawls 5 3-6 15, Tarley 1 0-0 2, Hyland 7 2-2 21, Wharton 1 0-2 2, Singayangwe 1 1-2 4, Taylor 2 0-0 4, Christopher 0 0-0 0, McCants 2 0-0 4, Brown 2 0-3 4, Milwood 0 0-0 0, Gould 4 2-4 10. Totals 25 8-19 66.

St. Mark’s 57, Indian River 21

Indian River 0 4 9 8 — 21 St. Mark’s 15 7 14 21 — 57

Indian River – Curtis 1 0-0 3, Felton 2 0-0 4, Morris 1 0-0 2, Mumford 0 2-2 2, Dibuo 0 0-0 0, James 0 0-0 0, Bratton 1 0-0 2, Chandler 2 2-4 8, Waples 0 0-0 0, Jomes 0 0-0 0. Totals: 7 4-6 21.

St. Mark’s – Sullivan 5 4-7 14, Roques 0 0-0 0, Tynes 2 2-4 6, Palmer 1 1-1 3, C. Ludman 7 7-7 21, Hoffman 0 2-4 2, Gilardi 2 0-0 5, Smith 0 2-2 2, Dubecq 0 0-2 0, Marcelo 0 2-2 2, Pisorchik 0 0-0 0, Williams 1 0-0 2, Harrington 0 0-0 0, E. Ludman 0 0-0 0. Totals: 18 20-29 57.

3-Point Goals: Indian River 3 (Curtis, Chandler 2), St. Mark’s 1 (Gilardi).

William Penn 55, Lake Forest 29

Lake Forest 4 9 8 8 — 29 William Penn 10 22 11 12 — 55

ICE HOCKEY

DMA 7, Avon Grove (Pa.) 6

At The Pond.

Highlights: Delaware Military Academy wins the ICSHL South Championship and will join Appoquinimink and Salesianum in the Flyers Cup.