High school scoreboard

SOFTBALL

Padua 4, William Penn 1

Padua 400 000 0 — 4 10 2 William Penn 100 000 0 — 1 3 3

P: Cunningham and Williams. WP: Purnell and Testa.

Highlights: Abby Cunningham won her third game of the year for Padua with 13 strikeouts and no earned runs. Hannah Williams and Katie Twardowski both had three-hit games for the Pandas.

GIRLS SOCCER

Archmere 6, Conrad 1

Conrad 0 1 — 1 Archmere 1 5 — 6

First Half – Witherell (Dawson), AA, 31:00. Second Half – DaCosta (Curry), AA, 51:00; Witherell (Berkowitz), AA, 53:00; DaCosta (Witherell), AA, 56:00; Skurla, CS, 60:00; Reilly, AA, 71:00; Berkowitz (Jogani), AA, 75:00.

Shots: CS 3, AA 25. Corner Kicks: CS 0, AA 6. Saves: CS (Jefferson 16), AA (Giakas 2).

Middletown 4, Delcastle 0

Middletown 1 3 — 4 Delcastle 0 0 — 0

First Half – Willis (Rohrer), M, 12:00. Second Half – Rodriguez (Finelli), M, 48:00; DiVirgilio (Finelli), M, 63:00; Adams (Rodriguez), M, 75:00.

Shots – D 4, M 15. Corner Kicks – D 1, M 6. Saves – D 10, M 2.

Delmarva Christian 2, Sussex Central 1

Sussex Central 0 1 — 1 Delmarva Christian 1 1 — 2

First Half – Agapito, DC, 38:00. Second Half – Bennett, DC, 43:00; Brooks, SC, 55:00.

Shots: SC 6, DC 12. Corner Kicks: SC 2, DC 4. Saves: SC (Lane 12), DC (Marshall 6).

Brandywine 2, Dickinson 1

Brandywine 0 2 — 2 Dickinson 1 0 — 1

First Half – de la Torre, D, 10:00. Second Half – Mitchell (penalty kick), B, 61:00; Mejia, B, 70:00.

Shots – B 9, D 4. Corner Kicks – B 3, D 5. Saves – B (Edwards 3), D (Fontanez 7)

Glasgow 3, Christiana 2

Christiana 1 1 — 2 Glasgow 0 3 — 3

First Half – Alvarez, C, 34:00. Second Half – Arellano (Barrie), G, 43:00; Ozor, C, 50:00; Andrews (Mollett), G, 64:00; Mollett, G, 77:00.

Shots – C 7, G 8. Corner Kicks – C 3, G 5. Saves – C 5 (Saunders), G 5 (Youayou).

Ursuline 5, Wilmington Christian 0

Ursuline 3 2 — 5 Wilmington Christian 0 0 — 0

First half – Ogden (A. Olszewski), U, 18:00; Ogden, U, 33:00; Garcia (Kendus), U, 38:00. Second half – Garcia (Burns), U, 53:00; Garcia (Olmstead), U, 55:00.

Shots – UA 19, WC 0. Corner Kicks – UA 4, WC 0. Saves – WC 14 (Carter), UA 0 (Brown).

BOYS LACROSSE

Polytech 11, Middletown 3

Polytech 7 0 1 3 — 11 Middletown 0 0 3 0 — 3

Goals – P: Jo. Davis 3, O’Brien 2, Ja. Davis 2, Mahue 2, Rutkoski, Trabaudo; M: Myers, Kracyla, Hurenga. Assists – P: Jo. Davis, Trabaudo, Ja. Davis. Shots – P 25, M 15. Saves – P 9 (Lust), M 15 (Johnston).

GIRLS LACROSSE

A.I. du Pont 18, Glasgow 11

Glasgow 0 0 0 0 — 11 A.I. du Pont 0 0 0 0 — 18

Goals – G: D. Syphrett 4, S. Dotson 4, T. Jackson 3; A.I.:R. Henry 12, R. Gentry 4, T.Watts 1, A.Das 1. Saves – G 4 (J. Cosme), A.I. 17 (L. Guzman).

Dover 12, Appoquinimink 8

Caesar Rodney 22, Archmere 11

Archmere 3 8 0 0 — 11 Caesar Rodney 13 9 0 0 — 22

Goals – A – Yanick 6, C Donovan 5, Olsen 4, Baldi 4, Collins, Ross, Debaekke; CR: Ayers 3, Walker 2, Cava 2, Ruggerio 2, Bachman, Steele. Assists – A: Roszkowski 2, Olsen, Collins, Ross, C. Donovan, Yanick; CR: Ayers 3. Shots – A 38, CR 21. Saves – CR 15 (Hall).

Sussex Academy 19, Red Lion Christian 1

Goals: SA: T. Elling 1, C. Elliott 2, M. Martiner 4, K. Smith 2, M. Smith 3, B. Kwan 5, C. Loftus 1, P. Baker 1. Saves: SA 6 (G. Scott).

BOYS TENNIS

McKean 4, Brandywine 1

Singles: Brown, J, def. Patel 2-6, 6-4, 6-3; Rodriguez, D, def. Yoder 6-3, 6-3; McKean def. Brandywine by forfeit. Doubles: McKenney/Bernal, def. Schubert/Diggs, 7-6, 6-3; McKean def. Brandywine by forfeit.

Caesar Rodney 5, Polytech 0

Singles: Gundakaram, CR, def. Weber 6-0, 6-1; Haynes, CR, def. Dixon 6-0, 6-1; Wrede, CR, def. Newman 6-0, 6-0. Doubles: Shanehsaz/Gravelle, CR, def. Talamini-Kelemen/Badiang 6-0, 6-0; Patel/Tamesis, CR, def. Messick/Lane 6-0, 6-1

Cape Henlopen 5, Sussex Central 0

Singles: Brozefsky, C, def. Bunting 6-4, 6-3; Gale, C, def. Hanson 6-3, 6-1; 3rd Singles – Henry Clampitt, C, def Littleton 4-6, 6-3, 10-7 (tb). Doubles: Gladfelter/Luciano-Soloman, C, def. Thompson/Bush 6-2, 6-0; Conrad/Toback, C, def Reynolds/Breedlove 6-2, 6-0.

Milford 5, Lake Forest 0

Singles: Dookran, LF, def. Folke 6-0, 6-2; Ford, LF, def. Antolini 6-0, 6-1; Sylvester, LF, def. Huang 6-0, 7-6 (tb). Doubles: Patel/Fruehauf, LF, def. Tribbett/Wolfenden 6-2, 1-6, 6-2; Slagle/Hickman, LF, def. Rauch/Mackesey 6-0, 6-0

Indian River 5, Seaford 0

Singles: Smith, IR, def. Torres 6-1, 6-4; P. Mochiam, IR, def. Kappel 6-1, 6-1; Clark, IR, def. Johnston 6-3, 6-2. Doubles: Ortiz/McCabe, IR, def. Weldon/Mendible 6-3, 7-6 (7-4). Quezada/M. Mochiam, IR, def. Gualpa/Orozco 6-4, 6-4

Smyrna 4, Dover 1

Singles: Anyanwu, D, def. Tonkay 6-7 (2-7), 7-5 (10-8); C. Shalk, S, def. Cooke 6-4, 6-4; Nash, S, def. Remondi 6-1, 6-0. Doubles: A. Shalk/Savich, S, def. Cheema/Wong 6-1, 7-5; Berman/Fu, S, def. Johnson/Beckman 6-1, 6-1.

GIRLS TENNIS

Brandywine 3, McKean 2

Singles: Renzi, B, def. Williams 6-1, 6-0; Perkins, B, def, L. Laub 6-0, 6-1; Berghauer, B, def. O. Laub 6-2, 6-2. Doubles: Brit/D. Maxwell, M, def. Quershi-Stransky. 6-0, 6-3; McKean wins by forfeit.

Cape Henlopen 5, Sussex Central 0

Singles: Tiebohl, CH, def. Cadeza 6-2, 6-0; Spell, CH, def. Orledge 6-1, 6-1; Sabbagh, CH, def. Peden 6-2, 6-3. Doubles: McCloy/Sponagle, CH, def. Kollock/Taylor 6-3, 6-2; Harrington/Smith, CH, def. Pistoia/Ventura 6-1, 6-4.

Archmere 3, Charter of Wilm. 2

Singles: Shiau, CSW, def. Dignazio 6-4, 7-5; Podolsky, AA, def. Chen 6-2, 6-2; Yakovenko AA, def. Yuan 6-2, 6-0. Doubles: Thomson/Sivaram, AA, def. Lo/Suh 6-3, 3-6, 6-3; Bolu/Wang, CSW, def. Mendez/Larmore 6-1, 6-2.

Dover 4, Smyrna 1

Singles: Anyanwu, D, def. Usewicz 6-0, 6-0; Ozer, D, def. Chillas 6-1, 6-0; Malenfant, D, def. Smallwood 6-1, 6-3. Doubles: Cook/Holman, S, def. Scheir/Canalichio 6-3, 1-6, 10-6 (tb); Lin/Biddle, D, def. Hughes/Fedele 7-5, 6-0.

Indian River 5, Seaford 0

Singles: Fitz, IR, def. Snigier 6-0, 6-4; Lovelace, IR, def. Call 6-2, 6-0; Galbreath, IR, def. Pearson 6-1, 6-1. Doubles: Patel/Lopez, IR, def. Lewis/Dinga 6-4, 7-5; Johnson/Marquez, IR, def. Perez/Henderson 6-4, 6-1.

Milford 5, Lake Forest 0

Singles: Rogers, M, def. Brubaker 6-3, 6-0; Redlich, M, def. Queen, 6-0, 6-3; Stevenson, M, def. Erwin, 6-2, 7-5. Doubles: Wright/Perez, M, def. Rugg/Lodge, 6-1, 6-3; Sylvester-Becton, M, def. Seidu-Ellis, 6-2, 6-2

Caesar Rodney 5, Polytech 0

Singles: Parker, CR, def. Balcerak 6-0, 6-0; Sijan, CR, def. Comollo 6-1, 6-1; Frederick, CR, def. Huber 6-0, 6-0. Doubles: Thorogood/Tamesis, CR, def. Readores/Startt 6-0, 6-1; Casey/Cemerlic, CR, def. Bradl/Koenig (P) 6-0, 6-1.

Wilm. Friends 3, Ursuline 2

GOLF

Appoquinimink 155, Concord 191

Appoquinimink: Pulgini 36, F. Markiewicz 37, Haskell 41, Mayhew 41, Dickerson 42, Goodman 45. Concord: Issacs 44, Blatz 44, Hetrick 51, Glazar 52, Andrews 54, McNutt 76 Medalist – Matt Pulgini 36. At Back Creek (par 36).

Red Lion Christian 175, Caravel 192, Wilmington Christian 203

Red Lion: A. Barbin 35, Z. Barbin 38, B. Imperatrice 51, C. Pinder 51, J. VanWingerden 57, J. Pinder 62. Caravel: N. Schaefer 42, T. Crevasse 48, J. Rubini 48, J. Hartzell 54, M. Sierzenski 65, J. Robinson 66. Wilmington Christian: E. Glouser 44, A. Dingwall 49, N. Bradbury 53, M. Smith 57, J. Modeleski 59, D. Seeman 61. Medalist – Austin Barbin, Red Lion, 35. At Back Creek (par 35).

Archmere 160, Mount Pleasant 187

Archmere: P. Brinker 34, T. Brinker 39, Fiorile 41, Kraus 46, Walsh 46, Calabrese 47. Mt. Pleasant: Romanov 40, Northey 49, Cahill 49, Pingatore 49, McGuigan 52, Suiter 56. Medalist-Phoebe Brinker, Archmere, 34 at Rock Manor (par 36).

Polytech 170, Milford 206

Milford: Strassle 39, Strassle 45, Barbutes 57, Ruczynski 65, Byler 75. Polytech: Cecchett 37, Young 40, Mayan 46, Chapin 47, Speed 47, Larrimore 52. Medalist: Jackson Cecchett, Polytech, 37. At Wild Quail Back (par 36).

St. Georges 200, A.I. du Pont 213

St. Georges: O’Donnell 44, Oakes 51, Trakas 52, Mankus 52, Tuson 56, Porter 61. A.I. du Pont: Ka. Kinard 39, Becker 50, Kh. Kinard 51, Bell 73, Hewlett 73. Medalist: Kaden Kinard 39. At Odessa National (par 36).

BOYS TRACK & FIELD

Hodgson Vo-Tech H.S. 73, Dickinson 41