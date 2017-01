High school sports results from Friday, Jan. 13

HIGH SCHOOLS

BOYS BASKETBALL

Palm Bay 56, Merritt Island 50

(From Wednesday)

Palm Bay 14 9 14 19 — 56

Merritt Island 6 21 15 8 — 50

Merritt Island: Zervos 18, Taffer 13, Brown 8, Guthrie 7, Chitko 4.

Home: Dotson 18, Green 11, Hill 9, Barnes 7, Gamble 6, Colquhoun 3, Forbes 2.

3-pt. FGs: PB – Hill 3, Chance 3, Dotson 2; MI – Zervos 3, Taffer 2, Guthrie.

Sebastian River 62, Eau Gallie 36

(From Thursday)

Sebastian River 15 9 22 16 — 62

Eau Gallie 4 4 12 16 — 36

Sebastian River: Mosley 3 0-0 6, V. Parks 5 0-0 13, H.Flurant 3 2-3 8,D. Williams 8 4-8 20, W. Parks 3 1-2 9, Q. Watson 2 0-0 4, J. Jackson 1 0-0 2. Totals: 25 7-13 62.

Eau Gallie: J. Gragg 1 0-0 3, S. Teter 3 0-1 6, S. Joseph 0 1-2 1, J. Carraway 3 0-0 6, B. Kuhn 2 0-2 4, A. Plain 5 0-0 15, R. Washington 0 1-2 1. Totals: 14 2-7 36.

3-pt. FGs: SR – V. Parks 3, W. Park 2; EG – A. Plain.

Viera 78, Harmony 48 (From Thursday)

Viera 19 19 23 17 — 78

Harmony 16 5 14 13 — 48

Viera: Schaneville 2 0-0 6, Marshall 2 0-2 4, Espling 2 0-0 6, Buren 3 0-0 7, Gamble 0 1-2 1, Atkins 3 6-6 14, Alvarez 4 2-2 12, Aebli 9 1-2 20, Callaway 4 0-1 8. Totals: 18 9-13 78.

Harmony: Ahmed 1 2-2 4, Gaston 3 0-0 6, Mercedes 1 0-0 3, Gonzalez 4 10-12 21, Dailey 2 0-2 4, Pendergast 3 2-4 10. Totals: 15 14-20 48.

3-pt. FGs: V – Schaneville 2, Espling 2, Atkins 2, Alvarez 2, Aebli, Buren; H – Pendergast 2, Mercedes, Gonzalez.

Melbourne 60, Liberty 56

(From Thursday)

Melbourne 12 11 23 14 — 60

LIberty 15 11 21 9 — 56

Melbourne: Dru Nickson 5 0-1 13, Chris Roth 2 1-2 7, Floyd Rideau 1 1-2 3, Keon Smith 4 0-0 8, Jayden Jackson 2 6-7 10, Adriel Rosa 1 0-0 2, Collin Brown 5 0-0 15, Max Fiedler 1 0-0 2. Totals: 21 8-12 60.

Liberty: Roseme 3 1-3 7, Cruz 5 1-2 12, Deandrade 6 0-0 17, Thompson 5 4-6 14, Jones 1 0-0 2, Perez 1 0-0 2, King 1 0-0 2. Totals: 22 6-11 56.

Records: Melbourne 12-3.

Rockledge 80, Palm Bay 74

Palm Bay 14 24 24 12 — 74

Rockledge 12 18 28 22 — 80

Palm Bay: Forbes 1 1-2 4 , Hill 5 0-0 12, Dotson 7 0-1 14, Gamble 4 3-4 11, Miller 4 1-4 10, Barnes 2 0-0 4, Green 6 0-0 17, Calhoun 1 0-0 2. Totals: 30 5-11 74.

Rockledge: Saxon Williams 0 0-2 0, Robbie Hicks 2 1-2 6, Dorien Josey 6 3-5 13, TeeJay Jordan 2 1-2 5, Zay Stevens 8 2-4 23, Carlos Jones 5 0-0 14, D.J. Richardson 3 5-7 11, Vernal Wilson 2 0-4 4. Totals: 29 12-26 80.

3-pt. FGs: PB – Green 5, Hill 2, Forbes, Miller; R – Stevens 5, Jones 4, Hicks.

Merritt Island 69, Eau Gallie 42

Eau Gallie: Gregg 1 2-2 4, Teter 3 1-2 7, Carroway 2 0-0 4, Plain 1 8-8 25. Totals: 6 11-12 42.

Merritt Island: Zervos 4 4-6 18, J. Brown 5 0-0 10, Taffer 1 3-4 14, Guthrie 2 0-0 10, Glover 2 0-0 4, Davis 1 0-0 2, McCray 3 0-0 9, Grimmison 1 0-0 2. Totals: 19 7-10 69.

3-pt. FGs: EG –Plain 5; MI – Zervos 2, Taffer 3, Guthrie 2, McCray.

GIRLS BASKETBALL

Rockledge 61, Astronaut 48

(From Thursday)

Astronaut: D. Moses 3 0-0 7, J. Barton 2 2-4 6, Q. Jackson 3 0-0 6, K. Cadore 6 6-6 18, A. Wood 2 0-1 5, A. Holland 2 0-0 4. Totals: 18 8-11 48.

Rockledge: J. Christian 3 0-0 6, L. Stanley 11 4-7 28, Z. Baker 1 2-2 4, Z. Auther 3 1-2 7, A. Lee 1 3-7 5, D. Gilbert 3 0-0 6, C. Leib 2 0-0 4. Totals: 24 10-18 61.

Holy Trinity 50, Master’s Academy

of Vero Beach 42 (From Thursday)

Holy Trinity 14 11 7 18 — 50

Master’s 5 9 13 15 — 42

Holy Trinity: Mackenzie WIlls 0 2-4 0, Sadie Girard 4 2-4 12, Kate Starkey 3 4-4 8, Paris Wiechecki 0 3-6 3, Kaytee Castillo 7 6-8 20, Marissa Catalano 1 2-2 5. Totals: 14 19 28 50.

Home: Haley Goodrich 1 0–0 2, R. Clacutt 1 0-0 2, Hannah Kohn 2 0-0 4, Jordan Lewis 0 0-2 0, Madi Tosa 3 3-4 9, Alyssa Doyle 5 2-2 15, Lauren Frank 2 2-4 6, Jasmine Tuttobae 1 0-0 2, Kara Harris 1 0-0 2. Totals: 16 7-12 42.

3-pt. FGs: HT – Girard 2, Catalano; MAVB – Boyle 3.

Palm Bay 57, Satellite 20

(From Thursday)

MCC 47, Astronaut 37

MCC 18 9 2 8 — 47

Astronaut 11 17 8 1 — 37

MCC: Angie Marin 0 0-2 0, Claire Nemethy 4 0-0 8, Kayla Shepperd 1 1-2 15, Kaitlin Tellez 1 0-0 2, Victoria Milliard 0 0-0 0, Jessica Terry 1 0-0 2, Samantha Santana 6 2-5 14, Yeleina Lind 1 0-0 2, Shayla Shepperd 2 0-0 4. Totals: 16 3-9 47.

Astronaut: Daiza Moses 1 1-2 3, Aashay Wood 0 0-0 3, Quentisha Jackson 3 0-0 9, Kiara Cadore 4 1-4 12, Jaylon Barton 2 2-4 6, Ashley Holland 2 0-0 4. Totals: 12 4-10 37.

3-pt. FGs: MCC – Kayla Shepperd 4; A – Aashay Wood, Quentisha Jackson, Kiara Cadore. Records: MCC 12-6.

BOYS SOCCER

Palm Bay 1, Cocoa 0 (From Thursday)

Goals: PB – Julio Chojolan. Saves: C – Kelvin Reyes 18. Records: Cocoa 3-0-10, Palm Bay 2-11-2.

West Shore 4, St. Cloud 0

West Shore 1 3 — 4

St. Cloud 0 0 — 0

Goals: WS – Amugo Chukwunenye 2, Nick Burgess, Chase Hester. Assists: WS – Nick Pekmezian, Abe Murphy, Collin Robidoux, Ian Leighton. Saves: WS – Cooper Stein 3; STC – Matthew Baran 7. Records: West Shore 12-0-3, St. Cloud 8-3-3.

MCC 5, Cocoa 0

Goals: MCC – PJ Simmons 2, Liam Kelly, James Brennan, Willie McKegg. Saves: C – Kelvin Reyes 21. Records: Cocoa 3-0-11, MCC 7-5-3.

West Shore 6, Holy Trinity 2

West Shore 1 5 — 6

Holy Trinity 0 2 — 2

Goals: WS –Amugo Chukwunenye 4, Cameron Yeutter, Collin Robidoux; HT –Bryce Wahy, John Micallef. Assists: WS – Chase Hester 2, Abe Murphy 2, Ian Leighton, Collin Robidoux. Saves: WS – Cooper Stein; HT – Callum Watson 7. Records: West Shore 12-0-3, Holy Trinity 6-2-6.

GIRLS SOCCER

West Shore 6, Eau Gallie 1

(From Thursday)

West Shore 3 3 — 6

Eau Gallie 1 0 — 1

Goals: WS – Luisa De La Hoz 3, Elena Barr, Ezinne Chukwunenye; EG – Sarah Kinney. Assists: WS – Haley Walker; EG – Ali Tosches. Saves: WS – Chloe Adams 6, Ann-Marie Lally 1.

Edgewood 1, Satellite 0

Satellite 0 0 — 0

Edgewood 1 0 — 1

Saves: S – Morgan Flemming 5. Records: Satellite 12-4-4.

Today’s events

Boys Basketball: 8 a.m. MLK Showcase; 8:30 a.m. Crescent City at Cocoa.

Girls Basketball: 6 p.m. Paul J. Hagerty at Holy Trinity.

Wrestling: Noon: Deland Duals.