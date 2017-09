How the Super 25 fared for Sept. 14-16

Here’s how Super 25 teams fared this weekend. This page will be updated as games go final.

RANKINGS: Super 25 Expert | Super 25 Computer

1. Mater Dei, Santa Ana, Calif. (3-0)

Saturday vs. Bergen Catholic (Oradell, N.J.) in Mission Viejo, 10:30.

2. IMG Academy, Bradenton, Fla. (2-0)

Idle.

3. St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale (2-0)

Friday vs. Stranahan (Fort Lauderdale), 7.

4. Allen, Texas (2-0)

Friday vs. Coppell, 8:30.

5. St. John Bosco, Bellflower, Calif. (2-1)

Saturday vs. Dorsey (Los Angeles) at Mission Viejo, 7:15 p.m.

6. De La Salle, Concord, Calif. (3-0)

Saturday at No. 12 Bishop Gorman (Las Vegas), 10.

7. Miami Central, Miami (3-0)

Thursday vs. Edison (Miami), canceled.*

8. South Pointe, Rock Hill, S.C. (3-0)

Friday at Buford, Ga, 7:30.

9. American Heritage, Plantation, Fla. (2-0)

Friday vs. Coconut Creek, canceled*

10. Brentwood Academy, Brentwood, Tenn. (4-0)

Friday vs. International School of Broward (Hollywood), 8

11. Centennial, Corona, Calif. (2-1)

Friday vs. Narbonne (Los Angeles), 10.

12. Bishop Gorman, Las Vegas (1-2)

Saturday vs. No. 6 De La Salle (Concord, Calif.), 10.

13. St. Joseph’s Prep, Philadelphia (2-0)

Friday vs. Archbishop Wood (Warminster), 8.

14. Grayson, Loganville, Ga. (3-0)

Idle

15. DeMatha Catholic, Hyattsville, Md. (2-1)

Won 17-14 vs. McDonogh (Owings Mills).

16. Ben Davis, Indianapolis (4-0)

Friday vs. Warren Central (Indianapolis), 7.

17. St. John’s College, Washington, D.C. (1-1)

Idle.

18. Bingham, South Jordan, Utah (4-0)

Friday vs. Pleasant Grove, 9.

19. Trinity, Louisville (4-0)

Friday vs. Champagnat Catholic (Hialeah, Fla.), 7:30.

20. Hewitt-Trussville, Trussville, Ala. (2-0)

Friday at Grissom (Huntsville), 8.

21. St. Frances, Baltimore (2-0)

Friday at Don Bosco Prep (Ramsey, N.J.), 7.

22. Pearl, Miss. (4-0)

Friday at Madison Central (Madison), 8.

23. Judson, Converse, Texas (2-0)

Friday vs. Roosevelt (San Antonio), 8:30.

24. Colquitt County, Moultrie, Ga. (4-0)

Friday at Brookwood (Snellville), 7:30.

25. Union, Tulsa (3-0)

Sept. 21 vs. Edmond North (Edmond), 8.