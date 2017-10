How the Super 25 fared, Oct. 20-21

Here’s how the Super 25 football teams fared for games Oct. 20 and 21.

1. Mater Dei, Santa Ana, Calif. (7-0)

Friday vs. JSerra (San Juan Capistrano), 10.

2. IMG Academy, Bradenton, Fla. (5-0)

Friday at East (Salt Lake City), 9.

3. Allen, Texas (6-0)

Friday at Guyer (Denton), 8:30.

4. American Heritage, Plantation, Fla. (5-0)

Friday vs. Jackson (Miami), 7:30.

5. South Pointe, Rock Hill, S.C. (8-0)

Friday at Richland Northeast (Columbia), 7:30.

6. Miami Central, Miami (7-1)

Friday vs. Northwestern (Miami), 7:30.

7. St. Joseph’s Prep, Philadelphia (6-0)

Friday vs. LaSalle (Wyndmoor), 8.

8. Brentwood Academy, Brentwood, Tenn. (7-0)

Friday at Montgomery Bell Academy (Nashville), 8:30.

9. Centennial, Corona, Calif. (5-1)

Friday vs. Corona, 10.

10. Trinity, Louisville (10-0)

Won 49-0 at Ballard (Louisville).

11. Bishop Gorman, Las Vegas (6-2)

Friday at Durango (Las Vegas), 10.

12. Centennial, Peoria, Ariz. (8-0)

Friday vs. Willow Canyon (Surprise), 10.

13. St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale (7-1)

Won 38-14 at Boyd Anderson (Lauderdale Lakes).

14. Ben Davis, Indianapolis (9-0)

Idle.

15. St. John Bosco, Bellflower, Calif. (5-2)

Friday vs. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita), 10.

16. Bingham, South Jordan, Utah (9-0)

Idle.

17. St. Frances, Baltimore (8-0)

Won 42-7 at Archbishop Spalding (Severn).

18. Judson, Converse, Texas (6-0)

Friday vs. Wagner (San Antonio), 8:30.

19. De La Salle, Concord, Calif. (7-1)

Friday at Monte Vista (Danville), 10.

20. St. John’s College, Washington, D.C. (4-2)

Saturday vs. DeMatha (Hyattsville, Md.), 2.

21. Hewitt-Trussville, Trussville, Ala. (7-0)

Friday at Huntsville, 8.

22. St. Edward, Lakewood, Ohio (8-0)

Saturday vs. Archbishop Moeller (Cincinnati), 4.

23. Pearl, Miss. (9-0)

Friday vs. Jim Hill (Jackson), 8.

24. St. Xavier, Cincinnati (8-0)

Saturday at St. Ignatius (Cleveland), 2.

25. Wake Forest, N.C. (9-0)

Won 42-6 vs. Rolesville.