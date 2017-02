HS basketball roundup: Feb. 4

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px}p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Times; -webkit-text-stroke: #000000}span.s1 {font-kerning: none}td.td1 {width: 48.0px; border-style: solid; border-width: 1.0px 1.0px 0.0px 1.0px; border-color: #e0e0e0 #e0e0e0 transparent #e0e0e0; padding: 3.0px 5.0px 3.0px 5.0px}td.td2 {width: 36.0px; border-style: solid; border-width: 1.0px 1.0px 0.0px 0.0px; border-color: #e0e0e0 #e0e0e0 transparent transparent; padding: 3.0px 5.0px 3.0px 5.0px}td.td3 {width: 37.0px; Saturday’s roundup of high school basketball action, including boys regular season action, and sectional championships for girls games.

For full game coverage of the following, click here:

• Class 4A girls: Carmel tops Hamilton Southeastern in northside showdown

• Class 4A girls: Unbeaten North Central starting to feel the pressure

• Class 4A girls: Pike hangs on against rival Ben Davis

• Class 4A girls: Martinsville wins first sectional title since 2008

• Class 4A girls: Zionsville just keeps winning

Boys

BEECH GROVE 61, MONROVIA 48

Monrovia 10 12 12 14 — 48 Beech Grove 13 17 15 16 — 61

Monrovia (9-8) — Chase McCloud 2 0-0 5, Max Newman 1 2-2 4, . Seals 2 0-0 5, Luke Seber 2 0-0 5, Luke Smith 6 11-14 29.

Beech Grove(11-6) — Dylan Allen 7 3-5 19, Chase Andries 1 1-2 3, Jalyn Curry 6 1-2 14, Montrez Hearon 2 0-0 4, Gavin Hess 1 0-0 2, Jomar Seals 5 2-2 12, Bradley Vaughn 2 0-0 5, Kenny Washington 0 2-4 2.

BREBEUF JESUIT 70, PARK TUDOR 59

Park Tudor 8 10 14 27 — 59 Brebeuf Jesuit 16 17 20 17 — 70

Park Tudor (13-5) — Trace Arbuckle 2 1-1 5, Brent Brimmage 1 1-2 3, Sam Datillo 1 0-0 2, . Hart 1 6-6 8, Kadathi Honaker 1 0-0 2, Isaiah Rice 5 9-13 19, Koby Webster 5 4-7 17. Totals 17 21-29 59.

Brebeuf Jesuit (11-5) — Simon Banks 4 7-13 15, Brennan Fitzgerald 3 4-6 10, Max Kucer 1 0-0 2, Kobie McNeal 3 3-4 9, Spencer Reist 1 0-0 3, Malachi Rice 3 14-15 20, Myja White 4 1-2 11. Totals 19 29-40 70.

ARLINGTON 57, GREENWOOD CHRISTIAN 55

Arlington 9 17 13 18 — 57 Greenwood Christian 9 18 14 14 — 55

Arlington (11-4) — Lamonte Hobby 2 1-1 5, Curtez Hudgins 0 4-5 4, Rizzario Vaughn 3 0-0 9, Corian Washington 0 0-1 0, Ryan Williams 7 7-11 22, Dejuan Wortham 8 1-4 17. Totals 20 13-22 57.

Greenwood Christian (5-12) — Cayden Bauscheck 3 1-1 9, Cooper Britt 2 1-5 5, Austen Eicher 1 0-0 2, Christian Kincer 4 0-0 8, Payton Modlin 10 0-1 20, Elliot Murray 1 0-0 2, Quentin Steele 3 3-5 9. Totals 24 5-12 55.

3-Point Goals — Arlington 4 (Rizzario Vaughn 3, Ryan Williams 1), Greenwood Christian 2 (Cayden Bauscheck 2).

HAMILTON SOUTHEASTERN 75, WESTFIELD 64

Westfield 20 6 13 25 — 64 Hamilton SE 18 15 17 25 — 75

Westfield (4-12) — Jaret Bailey 0 2-2 2, Aaron Bennett 1 0-0 8, Ian Kristensen 4 6-6 29, Josh Van Dyke 2 1-1 11, Caleb Welch 0 2-2 2, Jonah Welch 5 2-2 12. Totals 12 13-13 64.

Hamilton Southeastern (15-4) — Nick Bowman 1 0-0 2, Jack Davidson 3 7-8 19, Aaron Etherington 1 1-2 9, Zach Gunn 5 5-9 24, Austin Holzum 0 0-0 3, Connor Rotterman 2 1-1 8. Totals 16 16-23 75.

3-Point Goals — Westfield 9 (Aaron Bennett 2, Ian Kristensen 5, Josh Van Dyke 2), Hamilton Southeastern 9 (Jack Davidson 2, Aaron Etherington 2, Zach Gunn 3, Austin Holzum 1, Connor Rotterman 1).

MORRISTOWN 67, HAUSER 64

Morristown 13 18 9 16 11 — 67 Hauser 11 13 9 23 8 — 64

Morristown (11-7) — Trevon Carlton 1 1-2 4, Hayden Langkabel 10 20-21 41, Nick Lee 0 1-2 1, Eli Streeval 9 2-2 21.

Hauser (11-8) — Justin Compton 8 1-1 18, Alex Gross 7 2-3 16, Mason Sherman 2 2-2 7, Conner Wilson 8 0-1 18.

RISING SUN 46, SOUTHWESTERN 40

Rising Sun 9 13 14 10 — 46 Southwestern 10 14 13 3 — 40

Rising Sun (3-15) — Jacob Bovard 1 0-0 2, Tristan Brown 1 0-0 3, Nick Koons 1 2-2 4, Joan McClellan 3 1-2 7, Nick Pflum 5 6-7 19, Brent Turner 5 1-1 11. Totals 16 10-12 46.

Southwestern (8-10) — Steffen Schackelford 1 0-0 2, Eirik Shackelford 3 2-2 8, Koty Simpson 2 0-0 6, Jacob Swanson 3 1-2 7, Noah Swift 6 1-1 17. Totals 15 4-5 40.

3-Point Goals — Rising Sun 4 (Tristan Brown 1, Nick Pflum 3), Southwestern 6 (Koty Simpson 2, Noah Swift 4).

LUTHERAN 104, WALDRON 72

Lutheran 25 27 22 30 — 104 Waldron 27 18 14 13 — 72

Lutheran (7-9) — Matthew Alter 4 0-0 12, Bailly Barham 1 1-2 3, Tyler Johnson 1 2-2 4, Andre Jones 2 0-0 4, Max Lowry 1 1-2 4, Brandon Perry 15 7-7 42, Trevor Russell 5 2-3 13, LeSeanne Strode 1 1-2 3, Zach White 7 5-6 19.

Waldron (6-10) — Kaden Branam 9 7-11 28, J. T. Johns 0 2-2 2, Hank Johnson 7 1-5 16, Kylar Kuhn 6 2-5 14, Joe Scoville 1 0-0 2, Cameron Wells 3 2-4 10.

WHITELAND 66, BEDFORD NORTH LAWRENCE 61

Bedford N Lawrence 18 9 14 20 — 61 Whiteland 17 15 19 15 — 66

Whiteland (12-4) — Carter Crowe 1 1-2 3, Aaron Gross 2 2-4 7, Noah Hale 0 3-4 3, Jacob Leistner 2 0-0 4, Brennan Neal 5 3-4 14, Michael Valle 10 7-11 27, Elijah Weatherspoon 3 0-0 8. Totals 23-48 16-25 66.

Bedford North Lawrence (8-13) — Did Not Report Stats.

Girls



TINDLEY 47, BETHESDA CHRISTIAN 39

Tindley 13 9 10 15 — 47 Bethesda Christian 12 11 7 9 — 39

Tindley (19-6) — Kendall Fisher 5 8-8 20, Trinae’ Love 2 1-4 5, Keianna Poole 1 0-0 3, Nyceah Terry 1 1-2 3, Skye Williams 3 2-4 8, Nola Wilson 3 1-2 8. Totals 15 13-20 47.

Bethesda Christian (20-5) — Sam Baker 1 1-3 3, Maddi Fulks 4 8-12 18, Rachel Shafer 1 0-1 2, Jenna Warrick 6 4-7 16. Totals 12 13-23 39.

CRISPUS ATTUCKS 48, BREBEUF JESUIT 43

Crispus Attucks 13 15 6 14 — 48 Brebeuf Jesuit 9 10 13 11 — 43

Crispus Attucks (19-5) — Kamani Alsum 1 0-0 2, Kiara Barnett 0 0-2 0, Taylor Hall 2 1-2 5, Shay Harper 6 1-2 15, Mikia Keith 7 1-2 16, Chyna McMichel 0 1-2 1, Lauren Sheppard 3 1-2 9. Totals 18 5-12 48.

Brebeuf Jesuit (6-18) — Abby Barkdull 0 0-0 0, Ariyanna Carroll 2 3-4 9, Nia-Hyatt Eldosougi 3 0-0 6, Kenna Husain 6 4-4 16, Alia Martin 5 2-2 12. Totals 16 9-10 43.

DANVILLE 72, CARDINAL RITTER 70

Danville 17 20 15 12 8 — 72 Cardinal Ritter 17 18 13 16 6 — 70

Danville (16-10) — Addie Collier 3 4-4 10, Ella Collier 6 0-0 13, Jenna Cowart 4 4-4 13, Baylee Muse 2 0-0 5, Lexi Riggles 8 1-1 23, Cassie Utley 2 4-5 8.

Cardinal Ritter (15-10) — Maddie Briggeman 7 0-0 18, Abby Downard 12 1-4 29, Mya Kiner 5 2-2 12, Jenna Purichia 2 0-0 6, Meghan Sandifer 3 0-0 6.

COVENANT CHRISTIAN 54, SPEEDWAY 34

Speedway 6 11 9 8 — 34 Covenant Christian 16 11 14 13 — 54

Speedway (5-18) — Rachel Gregory 1 0-0 3, Regan Hubbard 5 1-2 11, Hannah Lindsey 3 2-2 9, Karly Smith 4 0-1 9, Mackenzie Smith 1 0-0 2.

Covenant Christian (14-9) — Whitney Anderson 0 2-2 2, Mikayla Cleary 2 4-4 9, Emma Cooper 1 1-2 3, Bailey Everett 3 7-8 15, Jacki Halderman 1 2-2 4, Jaycee Ryals 2 0-0 6, Rebecca Schrad 5 2-4 15, Erica Sheagley 0 0-2 0.

HERITAGE CHRISTIAN 35, HAMILTON HEIGHTS 28

Hamilton Heights 12 10 1 5 — 28 Heritage Christian 10 12 4 9 — 35

Hamilton Heights (15-10) — Lexi Branham 0 2-2 2, Ana Collar 3 1-2 7, Ashton Runner 4 0-0 8, Bayleigh Runner 2 4-4 10, Lauryn Wiley 0 1-2 1.

Heritage Christian (19-6) — Kate Gilbert 3 1-3 8, Deshawna Harper 6 2-4 17, Hadassah Harris 0 4-4 4, Sydney Watkins 1 0-0 2, Hannah Williams 2 0-0 4.

LEBANON 32, TRI-WEST 30

Tri-West 14 2 7 7 — 30 Lebanon 12 6 5 9 — 32

Tri-West (11-12) — Maggie Cora 2 4-5 10, Hailee Gifford 1 0-5 2, Skylar Jobe 2 1-3 5, Lilly Johnson 3 1-3 7, Payton Waling 1 0-0 2, Carli Wilson 2 0-0 4.

Lebanon (18-7) — Kassidi Cadle 1 2-2 4, Tori Harker 1 1-3 3, Erin Huse 1 0-3 2, Paige Jones 1 0-0 2, Brooke Montgomery 4 11-14 19, Peyton Redman 1 0-0 2.

BROWNSBURG 55, MOORESVILLE 46

Brownsburg 7 12 18 6 12 — 55 Mooresville 10 11 6 16 3 — 46

Brownsburg (15-10) — Kyla Archey 0 0-3 0, Allison Bosse 0 0-1 0, Devin Courtney 2 3-5 7, Kyleigh Leaf 1 0-1 3, Tyon McKenzie 2 0-2 4, Reilly Olmstead 8 9-12 30, Veronika Roberts 0 2-2 2, Mackenzie Stein 1 2-4 4.

Mooresville (18-7) — Lauren Farb 2 4-6 9, Shelby Fink 3 0-0 7, Natalie Kassen 1 3-3 5, Taylor Neff 1 0-0 2, Elise Skaggs 4 4-7 12, Samantha Walsh 2 0-0 4, Amanda Worland 3 1-5 7.

LUTHERAN 54, MORRISTOWN 51

Lutheran 11 10 14 6 13 — 54 Morristown 9 12 4 16 10 — 51

Lutheran (13-11) — Stormy Bonds 3 0-0 6, Kimmie Kuehr 1 3-4 5, Riley Morris 5 5-5 16, Erin Pasch 4 8-16 16, Darian Snider 5 1-2 11.

Morristown (15-9) — Autumn Borders 0 2-2 2, Raegan Butcher 2 2-3 7, Brooklyn Langkabel 1 0-0 2, Alanya Munson 5 4-7 14, Katheryn Parker 2 0-0 4, Cambie Poole 3 0-0 8, Kaylee Weir 6 0-0 12, Grace Young 0 2-2 2.

EASTERN HANCOCK 57, TRITON CENTRAL 50

Eastern Hancock 12 17 23 5 — 57 Triton Central 10 15 17 8 — 50

Eastern Hancock (14-10) — Bailey Allen 4 1-3 9, Haley Best 4 0-1 11, Emiley Carlton 6 3-5 16, Kaysi Gilbert 4 0-1 8, Alexis Lewman 1 0-0 2, Jenna Smith 2 0-0 5, Faithe Webster 2 0-0 4, Peyton West 1 0-0 2.

Triton Central (23-2) — Maya Chandler 7 2-5 17, Isabella Cooper 2 0-0 4, Samantha Felling 2 1-4 7, Rynisha Holly 1 0-0 2, Isabella Ratliff 0 3-4 3, Courtney Raymer 6 5-9 17.

SATURDAY’S REGIONAL SCHEDULE

• CLASS 4A

At Decatur Central

North Central (26-0) vs. New Castle (16-9), 10 a.m.

Brownsburg (15-10) vs. Pike (20-3), noon

At Kokomo

Carmel (22-3) vs. Carroll (18-6) , 10 a.m.

Zionsville (25-1) vs. Homestead (24-2), noon

At Bedford North Lawrence

Evansville Central (23-1) vs. Columbus North (19-7), 10 a.m.

Martinsville (21-4) vs. Bedford North Lawrence (20-4), noon

• CLASS 3A

At Columbia City

Heritage Christian (19-6) vs. Norwell (15-9), 10 a.m.

FW Concordia (20-4) vs. Tippecanoe Valley (22-4), noon

At Danville

Crispus Attucks (19-5) vs. Northview (19-7), 10 a.m.

Lebanon (18-7) vs. Danville (16-10), noon

• CLASS 2A

At Speedway

Winchester (20-5) vs. Covenant Christian (13-9), 10 a.m.

Eastern Hancock (14-10) vs. South Putnam (15-10), noon

• CLASS A

At Southwestern (Shelbyville)

Jac-Cen-Del (22-4) vs. Bloomfield (11-13), 10 a.m.

Tindley (19-6) vs. Lutheran (13-11), noon