HS basketball roundup: Jan. 27

Here is Friday night’s area high school basketball roundup.

Full coverage of the following games:

• Warren Central 63, North Central 51: Secret is out, Warren Central is real deal

• Ben Davis 50, Carmel 42: Giants get first win over Carmel in more than a decade

• Tri-West 68, Danville 55: Bruins ‘stick it to’ rival Warriors

• Carmel 59, Ben Davis 47 (girls): Greyhounds clicking on all cylinders heading into tourney

Boys



AVON 62, WESTFIELD 57

Westfield 10 13 18 16 — 57 Avon 11 18 17 16 — 62

Westfield (3-9) — Jaret Bailey 0-0 3, Zach Banks 0-0 14, Aaron Bennett 0-0 14, Ian Kristensen 4-6 21, Josh Van Dyke 0-0 2, Caleb Welch 0-2 6, Jonah Welch 2-2 4.

Avon (6-8) — Kyle Blunk 0-0 0, Gavin Collier 1-2 9, Hayden Crowder 3-3 17, Zyan Davis 1-2 8, Joe Doughertty 0-0 0, Evan Lowden 4-5 16, Zach Rinehart 0-0 0, Andrew Short 1-2 8, Dalen Willis-Sharpe 0-0 4.

ZIONSVILLE 75, BROWNSBURG 58

Zionsville 20 17 15 23 — 75 Brownsburg 7 10 15 26 — 58

Zionsville (11-4) — Will Alcock 0 2-2 2, Riley Bertram 1 3-4 5, Nathan Childress 0 1-2 1, Dominic Genco 11 1-2 23, Ethan Hartzell 0 1-2 1, Tyler Leedy 3 4-4 11, Mark Stemme 0 6-7 6, Isaiah Thompson 9 4-4 26. Totals 24 22-27 75.

Brownsburg (10-4) — Cameron Alford 6 5-6 18, Antrez Baker 4 0-3 8, Malek Edmonds 1 1-2 3, Landon Hall 5 0-0 12, Richard Lang 1 0-1 2, Ryan Porath 1 0-0 2, Packard Rozzi 1 0-0 3, Savonte Sumpter-Bey 0 1-2 1, Reis Thomas 3 1-2 7, Kyle Wolf 1 0-0 2. Totals 23 8-16 58.

3-Point Goals — Zionsville 5 (Tyler Leedy 1, Isaiah Thompson 4), Brownsburg 4 (Cameron Alford 1, Landon Hall 2, Packard Rozzi 1).

CATHEDRAL 82, GARY LIGHTHOUSE 60

Gary Lighthouse 19 22 6 13 — 60 Cathedral 18 21 18 25 — 82

Gary Lighthouse (5-13) — Dawson 2 4-4 8, Deloney 2 3-4 7, Haynes 0 2-2 2, Riley 4 0-2 8, Williams 3 2-2 26, Woodland 1 1-2 3. Totals 15 12-17 60.

Cathedral (12-5) — Jarron Coleman 8 7-8 26, Dorion Collins 1 0-0 2, Jayden Edwards 1 0-0 2, James Franklin 2 1-2 5, Danny Goggans 1 5-9 7, Hunter Jackson 1 1-2 12, Austin Kendrick 1 0-0 2, Tra Landers 5 8-12 18, Jack Myers 3 0-0 6, Ross Welch 1 0-0 2. Totals 24 22-33 82.

3-Point Goals – Gary Lighthouse 6 (. Williams 6), Cathedral 4 (Jarron Coleman 1, Hunter Jackson 3).

Noteable: Tra Landers: 18 Points 7 Assists 5 Steals, Jarron Coleman: 26 Points 6 Rebounds 6 Steals.

GUERIN CATHOLIC 52, LAFAYETTE CENTRAL CATHOLIC 49

Guerin Catholic 15 12 8 17 — 52 Lafayette Central Catholic 5 17 13 14 — 49

Guerin Catholic (11-6) — Cameron Dixon 4 2-2 10, Luke Godfrey 1 2-2 5, Matthew Godfrey 1 0-0 3, Jack Hansen 2 1-2 5, Zach Munson 10 0-1 21, Kian Sills 3 0-0 8. Totals 21-45 5-7 52.

Lafayette Central Catholic (10-4) — Carson Barrett 4 3-3 11, Avery Denhart 4 0-0 9, Thomas Gothard 2 0-0 5, Jacob Page 2 0-0 6, Tyler Powers 1 0-0 3, Grant Schrader 1 0-0 2, Ben Tharp 4 1-2 13. Totals 18-39 4-5 49.

3-Point Goals — Guerin Catholic 5 (Luke Godfrey 1, Matthew Godfrey 1, Zach Munson 1, Kian Sills 2), Lafayette Central Catholic 9 (Avery Denhart 1, Thomas Gothard 1, Jacob Page 2, Tyler Powers 1, Ben Tharp 4), Rebounds — Guerin Catholic 27, Lafayette Central Catholic 16, Assists — Guerin Catholic 12, Lafayette Central Catholic 11, Turnovers — Guerin Catholic 12, Lafayette Central Catholic 10.

DECATUR CENTRAL 65, PLAINFIELD 64

Plainfield 21 13 13 17 — 64 Decatur Central 20 16 13 16 — 65

Plainfield (11-5) — Gavin Bizeau 8 1-2 20, Conner Brens 1 0-0 2, Trey Davis 4 0-0 23, Luke Gulley 0 0-1 0, Jarrett Hufferd 2 0-0 4, Tyler West 1 1-2 15. Totals 16 2-5 46.

Decatur Central (6-9) — Bryce Jefferson 3 0-0 9, Jason Peace 1 0-0 8, Kenny Tracy 2 0-1 7, Tyrone Tracy 1 3-4 5, Khiree Williams 2 2-3 15, Gary Wright 8 5-6 21. Totals 17 9-14 65.

3-Point Goals — Plainfield 10 (Gavin Bizeau 1, Trey Davis 5, Tyler West 4), Decatur Central 7 (Bryce Jefferson 1, Jason Peace 2, Kenny Tracy 1, Khiree Williams 3).

MORRISTOWN 81, EDINBURGH 36

Morristown 25 21 25 10 — 81 Edinburgh 7 16 9 4 — 36

Morristown (8-7) — Grant Branson 1 2, Danny Brenneman 1 2, Trevon Carlton 6 1-1 14, Hayden Langkabel 8 26, Garrett Redd 1 2, Eli Streeval 6 27, Theobalba 2 8.

Edinburgh (5-13) — Parker Bryant 3 1-2 7, Austin Burton 1 1-2 2, Bryce Burton 1 1-2 7, Hunter Dean 1 2, Justin Foskuhl 1 2, Grant Godsey 1 2, Colton Henderson 1 11.

3-Point Goals — Morristown (Hayden Langkabel 3, Eli Streeval 5, Theobalba 1), Edinburgh (Bryce Burton 2, Colton Henderson 3).

MANUAL 69, HOWE 63

Howe 16 16 16 15 — 63 Manual 15 14 17 23 — 69

Howe (10-7) — Jarmane Couch 6 0-0 15, Tony Hopkins 13 2-2 28, Joe Rush 2 1-1 5, Jefty Sultzer 1 3-3 5, Kycia Washington 3 4-4 10.

Manual (13-2) — Jaron Glenn 4 2-2 10, Jalen Johnson 5 2-2 12, Courvoisier McCauley 6 9-9 21, Nathan Merriwether 0 3-3 3, Cameron Sembly 4 0-0 11, T. J. Waldon 5 0-0 11.

FRANKLIN CENTRAL 71, BLOOMINGTON NORTH 59

Bloomington North 13 13 11 22 — 59 Franklin Central 18 14 14 25 — 71

Bloomington North (6-7) — Logan Calvin 1 1-2 3, Musa Jallow 5 6-6 28, David Morgan 2 1-2 5, Sean Rudder 3 0-1 6, Jack Townsend 1 0-0 8, Liam Wilkerson 0 0-0 9. Totals 12 8-11 59.

Franklin Central (8-4) — Jake Cerbone 3 0-0 18, Adam Green 0 0-0 9, Nick Hall 1 0-0 2, Marquel Harper 4 0-0 11, Jaylon Howard 2 0-0 4, Wilson Huber 2 1-1 5, Grant Pedigo 8 4-4 20, Jace Waltz 0 2-2 2. Totals 20 7-11 71.

3-Point Goals — Bloomington North 9 (Musa Jallow 4, Jack Townsend 2, Liam Wilkerson 3), Franklin Central 8 (Jake Cerbone 4, Adam Green 3, Marquel Harper 1).

CENTRAL CHRISTIAN 58, GREENWOOD CHRISTIAN 52

Central Christian 11 11 15 21 — 58 Greenwood Christian 8 9 19 16 — 52

Central Christian (11-4) — Price Brown 0-0 0, Zeke Brown 0-0 11, Joshua Clanton 5-7 9, Levi Evans 0-0 0, Joshua Fults 0-0 0, Marquis Humphrey 0-0 4, – Lucas 0-0 0, Todd Oberlie 0-0 0, Cole Pfender 0-0 0, Michael Roberson 9-13 21, Kobe Simmons 2-5 7, Aaron Waire 0-0 6. Totals 16-25 58.

3-Point Goals — Central Christian 2, Greenwood Christian 5.

HAMILTON SOUTHEASTERN 61, NOBLESVILLE 41

Noblesville 4 13 9 15 — 41 Hamilton Southeastern 14 14 11 22 — 61

Noblesville (7-9) — Rico Duncan 2 1-2 5, Nolan Ginther 4 8, Xavier Hines 5 10, Corby Mertens 5 6-9 17. Totals 16 8-13 41.

Hamilton Southeastern (14-3) — Chaz Birchfield 1 2, Jerron Bond 2 4, Nick Bowman 4 10, Aaron Etherington 3 2-2 8, Zach Gunn 5 6-6 17, Austin Holzum 3, Connor Rotterman 2 4, Aaron Shank 1 2, Noah Smith 4 2-2 11. Totals 23 10-10 61.

3-Point Goals — Noblesville 1, Hamilton Southeastern 5 (Austin Holzum 1).

IRVINGTON 62, EASTERN HANCOCK 52

Eastern Hancock 14 14 11 13 — 52 Irvington 20 17 6 19 — 62

Eastern Hancock (9-6) — Tyler Blattner 2 0-2 4, Duncan Cherry 2 0-0 4, Jacob Eischen 3 4-6 10, A. J. Muegge 0 0-0 6, Brycen Napier 3 9-10 15, Addison true 0 4-6 13. Totals 15 17-24 51.

Irvington (15-3) — Cameron Black 0 2-2 2, Kevin Brooks 2 0-0 6, Bruce Cain 2 0-0 4, Tyus Cunningham 3 0-0 7, Costel Dobre 3 1-1 7, Jacob Hatton 3 4-6 10, Myles Johnson 9 5-8 24, Jelani Taylor 1 0-0 2. Totals 23 12-18 62.

3-Point Goals — Eastern Hancock 5 (A. J. Muegge 2, Addison true 3), Irvington 4 (Kevin Brooks 2, Tyus Cunningham 1, Myles Johnson 1).

MARSHALL 70, HERRON 60

Herron 18 15 9 18 — 60 Marshall 6 18 25 21 — 70

Herron (0-14) — Isaiah O’Neal 6 2-4 14, Ty Oldham 3 3-5 18, Darnell Parks 3 2-4 17, Seth Plantenga 2 2-3 6, Taylor 1 0-0 5. Totals 15 9-16 60.

Marshall (5-6) — Garrett 1 0-0 2, Harbor 6 4-5 25, Hervey 0 2-2 2, Johnson-Taylor 4 1-1 9, Lumpkin 3 0-2 9, Marshall 8 0-0 16, Thomas 3 1-3 7. Totals 25 8-13 70.

3-Point Goals — Herron 7 (Ty Oldham 3, Darnell Parks 3, Taylor 1), Marshall 4 (Harbor 3, Lumpkin 1).

WHITELAND 55, MOORESVILLE 46

Whiteland 20 11 5 19 — 55 Mooresville 6 13 13 14 — 46

Whiteland (10-3) — Carter Crowe 1 0-0 3, Aaron Gross 4 0-0 11, Noah Hale 1 2-4 4, Brennan Neal 7 2-3 20, Michael Valle 5 0-3 10, Elijah Weatherspoon 2 2-4 7. Totals 29-40 6-14 55.

Mooresville (3-12) — Aaron Culver 1 0-0 2, Jon Eineman 3 0-0 8, Evan Ellinghausen 1 1-2 4, Connor Hurt 2 3-3 8, Sam Norton 5 7-8 19, Brayton Strohmeyer 2 0-0 5. Totals 14-40 11-13 46.

3-Point Goals — Whiteland 9 (Carter Crowe 1, Aaron Gross 3, Brennan Neal 4, Elijah Weatherspoon 1), Mooresville 7 (Jon Eineman 2, Evan Ellinghausen 1, Connor Hurt 1, Sam Norton 2, Brayton Strohmeyer 1), Rebounds — Mooresville 23.

TERRE HAUTE NORTH 52, PERRY MERIDIAN 51

Terre Haute North 15 12 8 17 — 52 Perry Meridian 13 16 11 11 — 51

Terre Haute North (13-5) — B. Compton 2 0-0 10, Angelo Cooper 1 1-2 3, Grant Dennany 0 1-2 4, – Morris 4 1-1 9, Jalen Owens 3 0-0 18, Denny Zigler 4 0-0 8. Totals 14 3-6 52.

Perry Meridian (4-10) — T. J. Comer 1 2-5 4, Semaj Danley II 6 2-6 14, David Jackson 2 0-0 4, Nathan Mills 7 3-3 17, Gabe Patterson 3 0-0 12. Totals 19 7-14 51.

3-Point Goals — Terre Haute North Vigo 7 (B Compton 2, Grant Dennany 1, Jalen Owens 4), Perry Meridian 2 (Gabe Patterson 2).

SCECINA 67, TRITON CENTRAL 62

Triton Central 12 17 14 19 — 62 Scecina 18 14 17 18 — 67

Triton Central (8-8) — Chris Feely 1 1-4 3, Wyatt Felling 12, Jacen Lands 2 6-6 10, Michael Manns 5 1-4 11, Quinn Moffitt 9, Morgan Seagrave 2 3-4 10, Aaron Steele 2 3-4 7.

Scecina (12-6) — David Baker 1 2, Jayron Brooks 1 1-2 3, Manuel Brown 1 5-7 16, Riley Carter 1 2-4 10, Kobe Clancy 4 9-14 26, Mario Dippel 3, Jayvon Hatton 3 1-1 7.

3-Point Goals — Triton Central (Wyatt Felling 4, Quinn Moffitt 3, Morgan Seagrave 1), Scecina (Manuel Brown 3, Riley Carter 2, Kobe Clancy 3, Mario Dippel 1).

SOUTHWESTERN 58, WALDRON 37

Waldron 12 12 5 8 — 37 Southwestern 15 15 13 15 — 58

Waldron (5-9) — Kaden Branam 4 2-2 11, Parker Huffman 1 0-0 2, Hank Johnson 4 2-2 11, Kylar Kuhn 1 2-2 4, Joe Scoville 3 1-2 7, Cameron Wells 1 0-0 2. Totals 14 7-8 37.

Southwestern (7-8) — Steffen Schackelford 9 6-8 26, Eirik Shackelford 1 3-4 5, Koty Simpson 4 0-0 11, Jacob Swanson 3 4-6 11, Zach Swanson 1 0-0 2, Noah Swift 1 0-0 3. Totals 19 13-18 58.

3-Point Goals — Waldron 2 (Kaden Branam 1, Hank Johnson 1), Southwestern 7 (Steffen Schackelford 2, Koty Simpson 3, Jacob Swanson 1, Noah Swift 1).

TIPTON 56, HAMILTON HEIGHTS 41

Hamilton Heights 16 12 7 6 — 41 Tipton 13 12 16 15 — 56

Hamilton Heights (6-9) — Max Beale 1 0-0 2, Caleb Bean 1 2-2 4, Caymn Lutz 1 2-2 4, Dawson Phifer 0 0-0 0, Owen Powell 0 0-0 0, Austin Sauerteig 1 0-0 2, Drayden Thomas 9 2-3 20, Max Wahl 2 2-2 7, Noah Wallace 1 0-0 2. Totals 16 8-9 41.

Girls



BISHOP CHATARD 68, BREBEUF JESUIT 38

Brebeuf Jesuit 8 11 9 10 — 38 Bishop Chatard 17 17 18 16 — 68

Brebeuf Jesuit (4-17) — Abby Barkdull 1 2-4 4, Ariyanna Carroll 8 2-4 18, Nia-Hyatt Eldosougi 1 0-0 2, Grace Hannah 3 0-0 6, Kenna Husain 0 4-6 4, Alia Martin 1 0-0 2, Gracie Medcalfe 1 0-0 2. Totals 15 8-14 38.

Bishop Chatard (17-7) — Mary Borchers 1 0-0 2, Tayra Breitbach 6 2-2 18, Lydia Dessauer 2 0-0 4, Frankie Kontor 6 4-4 18, Hannah Miller 2 2-2 7, Payten Morris 4 0-0 8, Bridget Nash 0 1-2 1, Kelly O’Brien 0 1-2 1, Amanda Pruitt 0 2-2 2, Ellie Semler 3 0-0 7. Totals 24 12-14 68.

PLAINFIELD 66, DECATUR CENTRAL 29

Plainfield 22 19 16 9 — 66 Decatur Central 5 6 9 9 — 29

Plainfield (18-6) — Riley Blackwell 3 4-4 11, Kayla Casteel 6 2-2 17, Brooke Davis 3 0-0 7, Allie Good 1 0-0 2, Kaiah Haberkorn 1 2-2 4, Delaney Kendall 1 0-0 2, Sarah O’Day 1 0-0 2, Samantha Olinger 4 0-0 9, Indira Peters 4 2-3 11, – Phillips 0 1-2 1. Totals 24 11-13 76.

Decatur Central (6-16) — Sejna Alibegovic 2 0-0 4, Evie Burr 1 0-0 3, Izzy Burr 1 0-0 2, Lindsey Duncan 1 0-0 2, Ajulu Thatha 3 1-2 7, Vanessa Wilson 5 1-1 11. Totals 13 2-3 29.

LAWRENCE CENTRAL 52, MARION 51

Marion 11 13 12 15 — 51 Lawrence Central 16 12 15 9 — 52

Marion (5-18) — Delreann Horton 3 2-2 10, Rashaya Kyle 5 6-9 16, Andrea Persinger 1 0-1 2, Kaylyann Scher 2 0-0 4, T’miya Thomas 1 1-2 3, Jazmyn Turner 7 2-8 16.

Lawrence Central (5-17) — Kierra Cobb 0 1-2 1, Carresha Moore 1 2-2 4, Keyaira Murff 1 3-5 5, India Perry 8 0-0 16, Halie Ragonesi 1 0-0 3, Onayae Young 6 4-6 20.

LAWRENCE NORTH 64, CENTER GROVE 54

Center Grove 11 14 10 19 — 54 Lawrence North 12 14 11 27 — 64

Center Grove (14-8) — Madelyn Bitterling 1 0-0 2, Valerie Clark 0 0-0 0, Claire Contos 0 0-0 0, Amy Davis 0 0-0 0, Karinna Frankel 0 0-0 0, Cassidy Hardin 9 3-3 27, Emma LeMasters 2 0-0 4, Ella Thompson 4 2-2 6, Allison Utterback 1 1-2 3, Emma Utterback 1 4-8 6. Totals 18 10-15 54.

Lawrence North (13-7) —Trinity Brady 4 7-8 17, Katie Davidson 1 0-0 2, Lauren Gunn 1 0-0 2, Mya Parker 2 2-2 6, Destiny Perkins 7 8-8 23, Ashley Raines 4 0-0 12, Kristin Young 0 2-4 2.

MOORESVILLE 52, WHITELAND 32

Whiteland 4 10 10 8 — 32 Mooresville 21 10 15 6 — 52

Whiteland (10-13) — Libby Baker 1 2-2 5, Mackenzie Blazek 2 3-5 7, Sidney Crowe 2 3-4 7, Megan Harlow 0 0-1 0, Toni Joyner 0 0-1 0, Jessyca Napier 3 0-0 9, Ashley West 2 0-0 4. Totals 10 8-13 32.

Mooresville (16-7) — Jordyn Dinwiddie 2 0-0 4, Shelby Fink 6 0-0 15, Natalie Kassen 1 0-0 3, Taylor Neff 3 0-0 6, Elise Skaggs 5 2-4 12, Samantha Walsh 4 0-0 8, Amanda Worland 2 0-0 4. Totals 23 2-4 52.

UNIVERSITY 79, METROPOLITAN 26

Metropolitan 2 7 5 12 — 26 University 19 25 26 9 — 79

Metropolitan (8-11) — Kendra Hayes 0 4-7 4, Jamiya McGee 6 0-2 12, Jahhneise Stephens 2 1-2 5, Maya Stover 2 1-4 5. Totals 20-118 12-30 52.

University (19-3) — Emma Caress 7 3-5 18, Honor Cosby 2 0-0 4, Lilly Fair 1 0-0 2, Hallie Harrison 1 0-0 2, Maggie Klemsz 2 0-0 4, Alexa Nealy 4 1-2 9, Natalie Nickless 7 2-3 20, Lindsay Syrek 9 2-2 20. Totals 66-122 16-24 158.