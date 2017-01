To send in scores, tweet @MatthewBain_ or @Dargan_Southard; email sports@press-citizen.com, mbain@gannett.com or msouthard@gannett.com.

Boys

Iowa City West 80, Linn-Mar 59

West Liberty 37, Washington 57

West Branch 75, Wilton 36

Girls

Regina 80, Durant 42

Lone Tree 46, Iowa Mennonite 34

Mid-Prairie 43, Tipton 41 OT

Wilton 52, West Branch 48

City High 73, Cedar Rapids Washington 35

Iowa City West 56, Linn-Mar 36