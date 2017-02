Lansing area high school basketball leaders: Feb. 2

Here is a look at the high school boys and girls basketball leaders in the Lansing area through games Jan. 31. This list reflects stats submitted by area coaches.Stats should be submitted to bcalloway@lsj.com by 10 a.m. Wednesday each week.

BOYS



SCORING

Player, school – average

Brandon Johns, East Lansing – 21.6

Cole Kleiver, Williamston – 20.3

Matt Havey, Lansing Christian – 20.0

Jaden Sutton, Waverly – 19.2

Chuck Plaehn, Lansing Catholic – 17.9

Carson Vincent, Ovid-Elsie – 17.7

Jaron Faulds, Holt – 17.4

Preston Granger, Lansing Christian – 16.8

Luke Hyde, DeWitt – 16.4

Jordan Henry, Okemos – 16.3

Zach Yarger, Potterville – 16.3

Harrison Gilstrap, Bath – 16.0

Sy Barnett, Williamston – 15.2

Kaleb Barrett, Carson City-Crystal – 15.2

Dan Judd, Fowlerville – 15.2

Zach Walden, Fulton – 15.2

Caleb Hodgson, Dansville – 15.1

Tanner Reha, DeWitt – 14.5

Evan Block, Haslett – 14.2

Andrew Cowan, Leslie – 13.8

Brett Patrick, Portland – 13.8

Gavin Lucas, Morrice – 13.1

REBOUNDING

Caleb Hodgson, Dansville – 12.3

Jaron Faulds, Holt – 12.1

Brandon Johns, East Lansing – 10.8

Chuck Plaehn, Lansing Catholic – 10.2

Zach Yarger, Potterville – 10.1

Colin Dolloff, Ashley – 9.1

Preston Granger, Lansing Christian – 8.9

Nick Sperling, Ashley – 8.8

Luke Hyde, DeWitt – 8.8

Gavin Lucas, Morrice – 8.7

Evan Adranson, Maple Valley – 8.5

Justin Kaimon, Leslie – 8.5

Geoffrey Knaggs, Fowlerville – 8.2

Carson Vincent, Ovid-Elsie – 8.0

Dan Judd, Fowlerville – 7.4

Sean Cobb, Williamston – 7.3

Vail Hartman, Okemos – 7.3

Graham Smith, Portland St. Patrick – 7.1

Caleb Paksi, St. Johns – 7.0

ASSISTS

Forrest Bouyer, Lansing Christian – 6.7

Nate Flannery, DeWitt – 4.5

Garrett Gage, Carson City-Crystal – 4.4

Devin Patrick, Dansville – 4.3

Jakob Loynes, Ovid-Elsie – 4.2

Paul Fiorillo, Haslett – 3.9

Caden Collins, Fowlerville – 3.8

Evan Gadola, Lansing Catholic – 3.8

Cole Kleiver, Williamston – 3.8

Ar’tavious King, Holt – 3.6

Zach Walden, Fulton – 3.5

Sy Barnett, Williamston – 3.4

Dan Mackowiak, Portland St. Patrick – 3.4

Trey Waldofsky, Leslie – 3.1

Konner Near, St. Johns – 3.0

DeAndre Robinson, East Lansing – 3.0

Frankie Toomey, Williamston – 3.0

STEALS

Drew Allen, Maple Valley – 4.1

Forrest Bouyer, Lansing Christian – 3.5

Konner Near, St. Johns – 3.5

Evan Barton, Fulton – 3.3

Evan Gadola, Lansing Catholic – 3.0

Dan Mackowiak, Portland St. Patrick – 3.0

Andrew Cowan, Leslie – 2.9

Trey Waldofsky, Leslie – 2.9

Sy Barnett, Williamston – 2.7

Zach Yarger, Pottervillle – 2.6

Camden Austin, Leslie – 2.4

Cole Blair, Fulton – 2.4

Devin Patrick, Dansville – 2.4

Graham Smith, Portland St. Patrick – 2.3

Nate Flannery, DeWitt – 2.1

Garrett Gage, Carson City-Crystal – 2.1

Gavin Lucas, Morrice – 2.1

Max Tiraboschi, Bath – 2.1

3-POINTERS MADE

Cole Kleiver, Williamston – 32

Matt Havey, Lansing Christian – 31

Patrick Hintz, Haslett – 30

Caleb Walden, Fulton – 29

Evan Block, Haslett – 28

Mitchell Mowid, Haslett – 28

Owen Russell, Portland – 28

Tanner Reha, DeWitt – 27

Garrett Gage, Carson City-Crystal – 26

Ben Feldpausch, St. Johns – 24

Brandon Huhn, St. Johns – 24

Brandon Scheurer, Portland St. Patrick – 24

Carter Frantz, Dansville – 23

Zach Walden, Fulton – 23

Keagan Welch, Ashley – 20

Sy Barnett, Williamston 19

Andrew Cowan, Leslie – 19

Kyle Lebeda, Lansing Christian – 19

Cam Brigham, Fowlerville – 18

Robera Mengesha, Holt – 18

Jordan Henry, Okemos – 17

GIRLS

SCORING

Player, school – average

Autumn Kissman, Mason – 21.0

Kayla Belles, Ithaca – 19.4

Maddie Watters, Williamston – 19.0

Grace Haley, Lansing Christian – 18.0

Jaylynn Williams, Ionia – 16.8

Alisia Smith, Waverly – 16.2

Grace George, DeWitt – 15.1

Aazh Nye, East Lansing – 14.1

Jaida Hampton, East Lansing – 13.9

Elie Smith, Fowlerville – 13.2

Cara Wiles, Carson City-Crystal – 13.1

Maddie Maloney, St. Johns – 12.6

Gabie Shellenbarger, Lakewood – 12.5

Amelia McNutt, East Lansing – 12.4

Nicole Hardman, Ashley – 12.3

Emily Spitzley, Pewamo-Westphalia – 12.2

Maddie Birchmeier, Corunna – 11.9

Tessa Hosford, Bath – 11.4

Kaylea Stone, Carson City-Crystal – 11.2

Meghan Douglass, Fowlerville – 11.1

Imania Baker, Haslett – 10.8

Katelyn Richmond, Lakewood – 10.8

Jackie Jarvis, Fowlerville – 10.5

REBOUNDING

Kayla Belles, Ithaca – 13.5

Grace Haley, Lansing Christian – 11.5

Haleigh Hubbell, Carson City-Crystal – 11.2

Autumn Kissman, Mason – 10.0

Malin Smith, Waverly – 9.5

Nicole Hardman, Ashley – 8.7

Imania Baker, Haslett – 8.4

Madison Montgomery, Leslie – 8.2

Elie Smith, Fowlerville – 8.2

Becka Poljan, Lansing Catholic – 7.9

Hailey Wilson, Leslie – 7.8

Allison Peplowski, Williamston – 7.6

Alisia Smith, Waverly – 7.6

Sophie Brenke, Perry – 6.7

Maddie Lewis, Morrice – 6.7

Lauren Barton, Ovid-Elsie – 6.5

Mariah Dunkin, Corunna – 5.9

Jaida Hampton, East Lansing – 5.9

Grace George, DeWitt – 5.6

Emma Samson, Ovid-Elsie – 5.6

Meghan Douglass, Fowlerville – 5.5

Gabie Shellenbarger, Lakewood – 5.4

ASSISTS

Kenzie Lewis, Williamston – 6.1

Maddie Birchmeier, Corunna – 4.3

Mackenzie Dawes, DeWitt – 4.2

Hailey Wilson, Leslie – 3.9

Tessa Hosford, Bath – 3.8

Cara Wiles, Carson City-Crystal – .3.8

Maddie Maloney, St. Johns – 3.6

Ollie Updike, Fowlerville – 3.5

Erin Witt, Ovid-Elsie – 3.4

Taylor Buck, Bath – 3.0

Ali Delau, Perry – 3.0

Sanaya Gregory, East Lansing – 3.0

Sam Vereemesh, Ithaca – 3.0

Brenna Wirth, Pewamo-Westphalia – 3.0

Jaylynn Williams, Ionia – 2.8

Johnna Parsons, Mason – 2.7

Jazlynn Wilcox, Waverly – 2.7

STEALS

Cara Wiles, Carson City-Crystal – .6.8

Tessa Hosford, Bath – 6.2

Jenna Smith, Morrice – 4.7

Gracie Nowak, Morrice – 4.6

Taylor Buck, Bath – 4.1

Gabie Shellenbarger, Lakewood – 3.9

Amelia McNutt, East Lansing – 3.8

Madison Brock, Ithaca – 3.7

Nicole Hardman, Ashley – 3.5

Ali Delau, Perry – 3.3

Brenna Wirth, Pewamo-Westphalia – 3.3

Erin Witt, Ovid-Elsie – 3.3

Jackie Jarvis, Fowlerville – 3.2

Hannah Spitzley, Pewamo-Westphalia – 3.2

Maddie Birchmeier, Corunna – 3.1

Bailey Fitzpatrick, Carson City-Crystal – 3.1

Kenzie Lewis, Williamston – 3.1

Taylor Hewitt, Morrice – 3.0

Alyssa Welsh, Perry – 3.0

Jazlynn Wilcox, Waverly – 3.0

3-POINTERS MADE

Maddie Watters, Williamston – 31

Alyssa Welsh, Perry – 26

Rilyn Ross, Lansing Christian – 25

Kaylea Stone, Carson City-Crystal – 24

Jaylynn Williams, Ionia – 21

Madi Howe, Ashley – 20

Maddie Maloney, St. Johns – 20

Maddie Petersen, DeWitt – 20

Emily Spitzley, Pewamo-Westphalia – 20

Ollie Updike, Fowlerville – 20

Meghan Douglass, Fowlerville – 18

Megan Dailey, Carson City-Crystal – 17

Ellie Droste, Pewamo-Westphalia – 17

Maggie Jacobs, Lansing Catholic – 17

Elie Smith, Fowlerville – 17

Erike Ballinger, St. Johns – 15

Grace Haley, Lansing Christian – 15

Amelia McNutt, East Lansing – 15

Hannah Spitzley, Pewamo-Westphalia – 15

Sydnee Dennis, Haslett – 14

Aaliyah Nye, East Lansing – 14

Cara Wiles, Carson City-Crystal – 14

