Lansing area high school basketball leaders: Jan. 12

Here are the high school basketball leaders in the Lansing area. This list reflects stats submitted by area coaches. Stats should be sent to bcalloway@lsj.com and sports@lsj.com by 10 a.m. Wednesday each week.

BOYS



SCORING

Player, school – Average

Matt Havey, Lansing Christian – 24.3

Zhervontae Smith, Sexton – 23.8

Chuck Plaehn, Lansing Catholic – 18.5

Harrison Gilstrap, Bath – 18.2

Preston Granger, Lansing Christian – 17.7

Josh Campeau, Lakewood – 17.6

Cole Kleiver, Williamston – 17.1

Jaden Sutton, Waverly – 17.0

Drew Shafer, Eaton Rapids – 16.6

Jaron Faulds, Holt – 16.0

Luke Hyde, DeWitt – 16.0

Kolby Canfield, Stockbridge – 15.5

Caleb Hodgson, Dansville – 14.9

Sy Barnett, Williamston – 14.8

Carson Vincent, Ovid-Elsie – 14.8

Tanner Reha, DeWitt – 14.7

Luke Smith, Grand Ledge – 14.7

Zach Walden, Fulton – 14.2

Forrest Bouyer, Lansing Christian – 14.0

Andrew Cowan, Leslie – 14.0

Okemos boys hold off Sexton

REBOUNDS

Caleb Hodgson, Dansville – 11.7

Chuck Plaehn, Lansing Catholic – 11.5

Jaron Faulds, Holt – 11.3

Josh Campeau, Lakewood – 10.4

Kahari Foy-Walton, Sexton – 10.3

Luke Hyde, DeWitt – 9.8

Preston Granger, Lansing Christian – 9.7

Justin Kaimon, Leslie – 9.2

Nick Crocker, Grand Ledge – 8.8

Graham Smith, Portland St. Patrick – 8.1

San Cobb, Williamston – 7.6

Jabril Rahim, Sexton – 7.5

Shayne Scruggs, Sexton – 7.4

Tevin Ali, Waverly – 7.3

Garren Lattig, Mason – 7.3

ASSISTS

Forrest Bouyer, Lansing Christian – 7.2

Jakob Loynes, Ovid-Elsie – 4.5

Nate Flannery, DeWitt – 4.2

Artavious King, Holt – 4.2

Paul Fiorillo, Haslett – 4.0

Devin Patrick, Dansville – 3.9

Sy Barnett, Williamston – 3.6

Dan Mackowiak, Portland St. Patrick – 3.6

Zhervontae Smith, Sexton – 3.6

Evan Gadola, Lansing Catholic – 3.5

Ben Feldpausch, St. Johns – 3.5

Trey Waldofsky, Leslie – 3.5

Cole Kleiver, Williamston – 3.4

Caleb Randall, DeWitt – 3.2

Brendan Schrauben, Portland St. Patrick – 3.1

Marcus Alston, Sexton – 3.0

Camden Austin, Leslie – 3.0

Cole Blair, Fulton – 3.0

Drew Shafer, Eaton Rapids – 3.0

Jaden Sutton, Waverly – 3.0

Zach Walden, Fulton – 3.0

STEALS

Trey Waldofsky, Leslie – 4.2

Zhervontae Smith, Sexton – 4.0

Forrest Bouyer, Lansing Christian – 3.7

Evan Barton, Fulton – 3.1

Graham Smith, Portland St. Patrick – 3.1

Camden Austin, Leslie – 3.0

Sy Barnett, Williamston – 2.8

Evan Gadola, Lansing Catholic – 2.8

Zach Walden, Fulton – 2.8

Nick Jamieson, Lansing Christian – 2.7

Chuck Plaehn, Lansing Catholic – 2.7

Andrew Cowan, Leslie – 2.5

Devin Patrick, Dansville – 2.3

Robera Mengesha, Holt – 2.2

Ben Feldpausch, St. Johns – 2.2

Ross Feldpausch, St. Johns – 2.2

Max Tiraboschi, Bath – 2.2

3-POINTERS MADE

Zhervontae Smith, Sexton – 28

Luke Smith, Grand Ledge – 20

Matt Havey, Lansing Christian – 19

Cole Kleiver, Williamston – 19

Patrick Hintz, Haslett – 18

Brandon Huhn, St. Johns – 17

Evan Block, Haslett – 16

Carter Frantz, Dansville – 16

Caleb Walden, Fulton – 16

Brett Beaune, Mason – 15

Brandon Scheurer, Portland St. Patrick – 15

Zach Walden, Fulton – 15

Ben Feldpausch, St. Johns – 14

Mitchell Mowid, Haslett – 14

Colten Webber-Mitchell, Lakewood – 14

Sy Barnett, Williamston – 13

High school basketball standouts: Jan. 10

GIRLS



SCORING

Player, school – Average

Autumn Kissman, Mason – 20.4

Kayla Belles, Ithaca – 19,4

Grace Haley, Lansing Christian – 19.3

Jaylynn Williams, Ionia – 18.1

Grace George, DeWitt – 15.6

Teona Feldpausch, Olivet – 14.4

Elie Smith, Fowlerville – 14.4

Amelia McNutt, East Lansing – 13.7

Emily Spitzley, Pewamo-Westphalia – 13.5

Nicole Hardman, Ashley – 13.2

Aazh Nye, East Lansing – 13.1

Maddie Maloney, St. Johns – 12.7

Logan Kyre, Olivet – 12.5

Arianna Sysum, Eaton Rapids – 12.0

Maddie Birchmeier, Corunna – 11.9

Jaida Hampton, East Lansing – 11.7

Ollie Updike, Fowlerville – 10.8

Meghan Douglass, Fowlerville – 10.6

Jackie Jarvis, Fowlerville – 10.2

Tessa Hosford, Bath – 10.1

Williamston basketball standout finding way in new role

REBOUNDS

Kayla Belles, Ithaca – 12.8

Noelle Rhode, Olivet – 11.1

Grace Haley, Lansing Christian – 10.8

Autumn Kissman, Mason – 10.4

Nicole Hardman, Ashley – 10.2

Elie Smith, Fowlerville – 8.9

Meghan Byars, Dansville – 8.7

Carrie Cramer, Potterville – 8.6

Imania Baker, Haslett – 7.7

Madison Lewis, Morrice – 7.5

Teona Feldpausch, Olivet – 6.0

Violet Adkins, Dansville – 5.9

Meghan Douglass, Fowlerville – 5.9

Mariah Dunkin, Corunna – 5.9

Jaida Hampton, East Lansing – 5.5

Taylor Kirby, Ionia – 5.5

ASSISTS

Erin Witt, Ovid-Elsie – 4.6

MacKenzie Dawes, DeWitt – 4.3

Alexis Devlin, Olivet – 3.8

Maddie Maloney, St. Johns – 3.8

Tessa Hosford, Bath – 3.6

Anne-Marie Wright, Eaton Rapids – 3.5

Jaylynn Williams, Ionia – 3.5

Maddie Birchmeier, Corunna – 3.4

Sanaya Gregory, East Lansing – 3.4

Ollie Updike, Fowlerville – 3.4

Sam Vermeesch, Ithaca – 3.3

Sarah Voss, Lansing Christian – 3.1

Ella McKinney, Haslett – 3.0

Sydnee Dennis, Haslett – 2.7

Elie Smith, Fowlerville – 2.7

Johna Parsons, Mason – 2.6

STEALS

Tessa Hosford, Bath – 7.0

Gracie Nowak, Morrice – 6.5

Erin Witt, Ovid-Elsie – 4.4

Madison Brock, Ithaca – 4.2

Amelia McNutt, East Lansing – 4.2

Jenna Smith, Morrice – 4.1

Teona Feldpausch, Olivet – 3.9

Jackie Jarvis, Fowlerville – 3.8

Jessica Stoskopf, Bath – 3.7

Grace George, DeWitt – 3.5

Taylor Hewitt, Morrice – 3.5

Maddie Birchmeier, Corunna – 3.4

Emily Spitzley, Pewamo-Westphalia – 3.3

Emma Samson, Ovid-Elsie – 3.1

Brenna Wirth, Pewamo-Westphalia – 3.0

Grace Haley, Lansing Christian – 2.8

Nicole Hardman, Ashley – 2.7

Madi Howe, Ashley – 2.7

Meghan Byars, Dansville – 2.7

Arianna Sysum, Eaton Rapids – 2.7

3-POINTERS MADE

Ollie Updike, Fowlerville – 16

Rilyn Ross, Lansing Christian – 15

Maddie Maloney, St. Johns – 14

Grace Haley, Lansing Christian – 13

Madi Howe, Ashley – 13

Jaylrnn Williams, Ionia – 13

Sydnee Dennis, Haslett – 12

Ellie Droste, Pewamo-Westphalia – 12

Maddie Petersen, DeWitt – 11

Olivia Riley, Morrice – 11

Emily Spitzley, Pewamo-Westphalia – 11

Erika Ballinger, St. Johns – 10

Meghan Douglass, Fowlerville – 10

Samantha McDaniel, Eaton Rapids – 10

Elie Smith, Fowlerville – 10

Contact Brian Calloway at bcalloway@lsj.com. Follow him on Twitter @brian_calloway.