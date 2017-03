Providence, Lanesville atop preseason coaches polls

The Indiana High School Baseball Coaches Association released its preseason top 10 Monday morning, with two local teams atop their respective rankings.

Preseason coaches poll



Class 4A



1) CARMEL H.S. 0-0 (148)

2) FISHERS H.S. 0-0 (140)

3) LAKE CENTRAL H.S. 0-0 (128)

4) HAMILTON S.E. H.S. 0-0 (76)

5) CHESTERTON H.S. 0-0 (72)

6) RONCALLI H.S. 0-0 (68)

7) F.W. NORTHROP H.S. 0-0 (40)

8) ZIONSVILLE H.S. 0-0 (38)

9) JEFFERSONVILLE H.S. 0-0 (22)

9) NOBLESVILLE H.S. 0-0 (22)

Receiving votes:

ANDREAN H.S., AVON H.S., CARROLL (FORT WAYNE H.S., COLUMBUS NORTH H.S., HOBART H.S, HOMESTEAD H.S., INDPLS CATHEDRAL H.S., MUNSTER H.S., NEW ALBANY H.S., PENN H.S

Class 3A



1) NORTHVIEW H.S. 0-0 (92)

2) WESTERN H.S. 0-0 (86)

3) BREBEUF H.S. 0-0 (84)

4) CRAWFORDSVILLE H.S. 0-0 (80)

5) JASPER H.S. 0-0 (78)

6) WEST VIGO H.S. 0-0 (46)

7) NEW PALESTINE H.S. 0-0 (44)

8) NORWELL H.S. 0-0 (36)

9) SULLIVAN H.S. 0-0 (28)

10) EDGEWOOD H.S. 0-0 (26)

Receiving votes:

BELLMONT H.S., DANVILLE H.S., EVANS. MEMORIAL H.S., GREENSBURG H.S., GRIFFITH H.S., HANOVER CENTRAL H.S., INDIAN CREEK H.S., SILVER CREEK H.S., SOUTH BEND ST.JOE H.S.

Class 2A



1) PROVIDENCE H.S. 0-0 (96)

2) LAFAYETTE CENTRAL CATHOLIC H.S. 0-0 (92)

3) HEBRON H.S. 0-0 (80)

4) SOUTH SPENCER H.S. 0-0 (52)

5) AUSTIN H.S. 0-0 (46)

6) TAYLOR H.S. 0-0 (44)

7) HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL 0-0 (30)

8) LINTON-STOCKTON H.S. 0-0 (26)

9) FOREST PARK H.S. 0-0 (22)

10) FRANKTON H.S. 0-0 (12)

Receiving votes:

BOONE GROVE H.S., CASS H.S. (LEWIS – CASS), EASTSIDE H.S., NORTH POSEY H.S., OAK HILL H.S., ROCKVILLE H.S., SHAKAMAK H.S., WAPAHANI H.S.

Class 1A



1) LANESVILLE H.S. 0-0 (96)

2) PIONEER H.S. 0-0 (78)

3) SOUTH NEWTON H.S. 0-0 (74)

4) BORDEN H.S. 0-0 (56)

5) F.W. BLACKHAWK CHRISTIAN H.S. 0-0 (52)

6) DALEVILLE H.S. 0-0 (50)

6) SOUTH CENTRAL H.S. (UNION MILLS) 0-0 (50)

8) NORTH WHITE H.S. 0-0 (46)

9) FRONTIER H.S. 0-0 (36)

10) SOUTHWOOD H.S. 0-0 (34)

Receiving votes:

BARR-REEVE H.S., CARROLL(FLORA) H.S., CASTON H.S., HAGERSTOWN H.S., NORTHEAST DUBOIS H.S., NORTHFIELD H.S., RISING SUN H.S., ROSSVILLE H.S., SOUTH CENTRAL H.S., TECUMSEH H.S., TRINITY LUTHERAN H.S., VINCENNES RIVET H.S., WASHINGTON TWP. H.S.,