Rosters announced for 30th annual 3-Class Shoot Out

Rosters for the 30th annual 3-Class Shootout All Star game were announced Wednesday morning.

The event, which features many of the top seniors from all three classes in both boys and girls basketball, is scheduled for Saturday afternoon at the McCook Central Auditorium in Salem.

SCHEDULE



Girls: Class AA vs. Class A, 2 p.m.

Girls: Class B vs. G1, 3:45 p.m.

Boys: Class AA vs. Class A, 5:15 p.m.

Dunk contest, follows

Boys: Class B vs. G3, 7 p.m.

ROSTERS



Class B girls



Coach: Celeste Beck (Dakota Wesleyan)

Erika Sage, Freeman; Chloe Lamb, Sully Buttes; Racquel Wientjes, Sully Buttes; Josie Clemens, Northwestern; Kacey Bartscher, Ethan; Rachel Hawkins, Ethan; Shannon Poppen, De Smet; Myah Selland, Sanborn Central/Woonsocket; Savana Johnston, Wall; Lauren Hunstad, Parker; Joie Spier, Oldham-Ramona/Rutland.

Class A girls



Coach: Todd Schlimgen (Mt. Marty)

Karlee McKinney, Tea Area; Haley Rithmiller, Webster Area; Rachael Laetsch, McCook Central/Montrose; Taylor Will, Tri-Valley; Kylie Bertram, Flandreau; Caryssa Meilitz, Milbank Area; Jordan Kruse, Lennox; Audrey Wanner, Groton Area; Karlee Shatswell, Elk Point-Jefferson.

Class AA girls



Coach: Eric Nelson (Presentation College)

Ashlee Beacom, O’Gorman; Sebastian Akoi, O’Gorman; Tahia Mitzel, Roosevelt; Peyton Stolle, Roosevelt; Anna Brecht, Lincoln; Brooke Luitjens, Lincoln; Lindsey Hale, Yankton; Baylee Tetzlaff, Brookings; Mateya Walder, Watertown; Hallie Jerome, Pierre.

Class B boys



Coach: Robin Burgard (Mt. Marty)

Sam Arend, Bridgewater-Emery; Jesse Kreutzfeldt, Chester Area; Landon Leberman, Parker; Justice Morrison, White River; Jacob Hertz, Menno; Tyler Rozell, Warner; Clayton Menning, Corsica-Stickney; Bennett White, Wolsey-Wessington; Micah Hoellein, Warner; Levi DeVries, Chester Area​.

Class A Boys



Coach: Matt Wilber (Dakota Wesleyan)

Cooper Williams, Vermillion; Tayt Vincent, Sioux Valley; Robert Rosenquist, Dakota Valley; Seth Friesz, Chamberlain; Ethan Freidel, Tea Area; Will Steineke, Tri-Valley; Dejay Fykstra, SF Christian; Mason Leighton, Madison; Shay Gibson, Garretson; Devin Rihanek, Mt. Vernon/Plankinton.

Class AA Boys



Coach: Jeremy Reigle (Presentation College)

Hyland Heinz, Huron; Wil Johnson, Harrisburg; Spencer Waege, Watertown; Brad Dean, Pierre; Josh Mohs, Brookings; Brennan Carlson, Brookings; Connor Morgan, Mitchell; Tye Evers, Huron; Clay Korkow, Huron.