Rosters for North-South All-Star football game

The rosters for the North-South All-Star football game, which will be played on July 14 at North Central High School:

North

QB – Trey Bilinski, NorthWood; Peter Morrison, Concordia

C – Conner Glon, Mishawaka Marian; Shiloh Mast, Mississinewa

OL – Steven Norlock, Hanover Central; Dustin Brown, Monroe Central; Grant Purlee, Homestead; Caleb Newcomer, NorthWood; Keegan Hurst, Penn; Spencer Massey, Hobart; Julius Gibbs, Lafayette Jeff; Joe Rios, Valparaiso

RB – Aryuan Cain-Veasey, Michigan City; J’Lyn Charlton, Fort Wayne Luers; Money Woods, Fort Wayne Snider

WR – Jesse Brown, Hamilton Heights; Jameson Bisacky, Valparaiso; Rummel Johnson, Goshen; Dylan Hunley, East Noble; Matt Marley, West Lafayette

K – Sam Milazzo, Lafayette Central Catholic

TE – Scott Cooper, LaPorte; Jakob Young, Culver Academy

DB – Stuart Glascow, Whiting; Nahshon Prater, Muncie Central; Keenan Orr, Clinton Central; Ivan Upshaw, New Haven; Peterson Kerlegrand, Concordia; Kenny Kerrn, Jimtown

OLB/SS – Brian Campbell, Mishawaka; Caleb Hankenson, Belmont; Nash Wood, Churubusco; Keith Nies, Pioneer

ILB – Garrett Sutton, Garrett; Don Schuch, Crown Point; Jonathan Thornburg, Winchester; Nick Ray, Hobart

DL – John Ragan, Eastbrook; Brandon Schoenemar, Adams Central; Frank Yanko, Bishop Dwenger; Owen Perkins, Oak Hill

DE – Cade Bishop, Lafayette Harrison; Nate Boone, Penn; Trent Dardeen, McCutcheon; Josh Wilson, Washington

P – Alec Seberger, Griffith

South

QB – Trey Powell, Sullivan; Chase Andries, Beech Grove

RB – Al McKeller, Lawrence North; Austin Bowling, Lawrenceburg

FB – Avery Hall, Cardinal Ritter

WR – Blake Evans, Southport; Daveon Bell, Lawrence Central; Noah McLean, Castle; Seth Hobson, Salem; Gavin Bane, Brownstown Central

TE – Lee Dullaghan, Greenfield-Central; Max Haste, North Putnam

OL – Charlie Bernhardt, Fishers; David Judy, New Palestine; Clay Hadley, Center Grove; Jared Clark, Columbus East; Marc Roland, Roncalli; Josh Pasch, Lutheran; Drew Hartmann, Noblesville; Trashawn Britt, Brownsburg; Jarred Kinnaman, Evansville Mater Dei; Gaven Johnson, Cathedral

DL – Coleman Tennyson, Columbus North; Ryder Emberton, Whiteland; Jack Michel, Southridge; Dan Root, Center Grove

DE – Mason Moon, Northview; Alec Patch, Perry Meridian; Tommy Richardson, Bloomington South; Logan Holland, Hamilton Southeastern

ILB – Damon Wesley, Warren Central; Cam Maier, Mt. Vernon (Posey); Avery Gentry, Linton-Stockton; Jackson Garrett, Westfield

OLB/SS – Ben Goins, Ben Davis; Sam Rowan, South Spencer; Landon McPheeters, West Washington; Aaron Cravens, Monrovia

FS – Tyler Meurer, Linton-Stockton; Justin Frey, Westfield

CB – Camdon Cartwright, Boonville; Trey Poore, Hamilton Southeastern; Andre Jackson, Lawrence Central; Dylan Rosado, Greenwood

P – Jonah Sanders, South Putnam

K – Isaac Sheehan, Rushville