Roundup: St. X, Trey Sweeney top South Oldham

In a preview of this week’s SuperPrep tournament in Louisville and Southern Indiana, St. Xavier High School’s baseball team took on fellow top-25 team South Oldham.

The Tigers (11-3) prevailed, 9-6, Tuesday evening, as Trey Sweeney led his team to victory. Sweeney went 3-for-4 with a double, a home run, four runs scored and two RBIs. Ryan Davis went 1-for-2 with a triple and three RBIs and Stephen Mitchell went 2-for-3 with a pair of RBIs.

South Oldham (7-3) starter Brennan LaBarbera, an Eastern Kentucky commit, allowed seven runs, five of them earned in five innings of action. Kentucky signee Tanner Johnson went 1-for-2 with a double, a run scored and an RBI, and Devin Bishop went 2-for-3 with a double and three runs scored.

Here’s a look at some more scores from Tuesday’s spring sports action:

BASEBALL



ST. XAVIER 9, SOUTH OLDHAM 6

ST. X 100 240 2 – 9 10 2

SOUTH OLDHAM 210 300 0 – 6 9 3

WP: Henry Sadlo (1-0) 21/3IP, 5H, 3R, 3ER, 2K, 0BB

LP: Brennan Labarbera (0-1) 5IP, 7H, 7R, 5ER, 3K, 3BB

St. Xavier (11-3): Trey Sweeney (3-4, HR, 2B, 4R, 2RBI); Ryan Davis (1-2, 3B, 1R, 3RBI); Stephen Mitchell (2-3, 2RBI)

South Oldham (7-3): Devin Bishop (2-3, 2B, 3R); Tanner Johnson (1-2, 2B, 1R, 1RBI); Josh Karen (2-4, 1R, 1RBI)

Panama City Beach Bash

at Panama City Beach, Florida

MANUAL 5, WAYNE CO. 2

MANUAL 003 011 x – 5 8 3

WAYNE CO. 000 000 2 – 1 5 1

WP: Jalen Riley 5 IP, 3 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 6 K

LP: Jacob Bridgeman 5 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 4 K

MANUAL (6-5): Jalen Riley (3-3, 2R, 1 2B, 1 SB); Jackson Medley (2-2, 2RBI, 1R, 1 2B).

WAYNE CO. (3-5): D. Garner (2-2, 1 RBI, 1 2B); Gabriel Ruiz (1-3, 1 H).

Christian Academy

Spring Break Tournament

at CAL

SHELBY COUNTY 10, SOUTHERN 0

SHELBY CO. 431 11 – 10 11 2

SOUTHERN 000 00 – 0 0 1

WP: Marcus Collins (1-0) 5IP, 0R, 0H, 6K, 0BB

LP: Connor Fries (0-4) 5IP, 11H, 10R, 9ER, 8BB, 2K

Shelby Co. (4-6): M. Collins (3-3, 1RBI); Caleb Collins (2-2, 1RBI); Matthew Ellis (1-3, HR, 3RBI).

Southern (4-8)

CAL 11, BRECKENRIDGE CO. 0

BRECKENRIDGE CO. 000 00 – 0 2 4

CAL 032 6x – 11 9 0

WP: Casey Brown (2-1) 5IP, 2H, 0R, 4K, 0BB

LP: Devin Hall (0-1) 3IP, 5H, 5R, 3ER, 2K, 3BB

Breckinridge Co. (3-5): Brady Higdon (1-2); Devin Hall (1-2).

CAL (6-5): Brown (2-3, 2B, 1R, 1RBI); Luke Price (2-2, 2R, 1BB); Jonny Allen (2-2, 2R, 1RBI, 1BB)

MEADE CO. 10, BUTLER 5

MEADE CO. 302 023 0 10 7 1

BUTLER 101 030 0 5 10 1

WP: Mason Lee 7IP, 5R, 10H, 1SO

LP: Matthew Craven (0-1) 2IP, 5R, 2H, 1SO

Meade Co. (4-4): Tyler Haynes (1-4, 1B, 3RBI); Mason Lee (2-3, 2RBI).

Butler (6-4): Austin Wise (2-4, 1R, 2RBI, 2B, 3B); Peyton Hood (2-3, 2RBI).

Cal Ripken Experience

at Myrtle Beach, South Carolina

MALE 8, RUSSELL 0

MALE 025 000 1 – 8 7 0

RUSSELL 000 000 0 – 0 1 0

WP: Hogan Brownley (1-0) 7IP, 1H, 0R, 10K, 0BB

LP: Landon Brewer (2-1) 2 2/3IP, 6H, 7R, 7ER, 4K, 4BB

Male (8-2): Philip Jewell (2-3, 2B, 1R, 3RBI); Trevor Campbell (1-2, 2B, 2R); Noah Thompson (1-3, 2B, 1R).

Rusell (8-4): Kenith Gomez (1-3).

NORTH LAUREL 7, EASTERN 3

EASTERN 002 100 0 – 3 5 3

NORTH LAUREL 100 006 x – 7 3 1

WP: Tory Bowling (1-0) 7IP, 5H, 3R, 2ER, 3K, 1BB

LP: CJ Kenworthy (0-1) 0IP, 0H, 3R, 2ER, 1K, 1BB

Eastern (5-6): Ryan Nosil (2-3, 1R, 1RBI).

North Laurel (3-8): Hunter Nantz (1-3, 3B, 1R, 3RBI); Jack Capobianco (1-2, 2R).

NORTH BULLITT 3, ASHLAND BLAZER 0

ASHLAND BLAZER 000 000 0 – 0 1 1

NORTH BULLITT 002 010 x – 3 9 0

WP: Alec Lush (1-1) 7IP, 1H, 13K, 2BB

LP: Jake Lewis (1-1)

Ashland Blazer (6-4)

North Bullitt (6-4): Andrew Brown (2-2); Brendan Holt (2-3, 1RBI); Blake Benz (2-4)

NORTH BULLITT 16, MONTICELLO (VA) 9

NORTH BULLITT 204 030 7 – 16 17 1

MONTICELLO 122 300 1 – 9 10 2

WP: Quinton Wilkins (1-1) 32/3IP , 3H, 2ER, 2K

LP: Riley (1-1)

North Bullitt (7-4): Andrew Brown (5-5, 3RBI, 3R), Jace Wilson (3-5, 2B, HR, 3RBI, 3R), Evan Mooney (3-4, BB, RBI), Slade Uncleback (1-2, 2B, 2 RBI),

Monticello (3-3)

PRP 8, GREENWOOD 7

GREENWOOD 002 400 01 – 7 7 4

PRP 140 010 02 – 8 13 2

WP: Bryce Phillips (3-0) 5IP, 2H, 1R, 5K, 1BB

LP: Tyler Cook (1-2) 7IP, 13H, 8R, 2K, 1BB

Greenwood (5-6): Addison Harris (2-4, 3B); Titus Thornhill (1-3, 3B); Jack Blair (1-3, 2B).

PRP (8-1): Jalil Akbar (3-5, 3 2B, 3R); Reed Blaszczyk (3-5, 2B, 3R); Dylan Carnes (3-4, 2B); Noah McDonald (2-4, 2B).

SOFTBALL



Florida Beach Bash

at Fort Walton, Florida

BALLARD 4, WARREN EAST 0

BALLARD 001 011 1 4 8 2

WARREN EAST 000 000 0 2 3

WP: Shelby Kelley (7-0) 2H, 0R , 0ER, 4K, 3BB

LP: Katie Gardner 8H, 4R, 3ER ,5K, 4BB

Ballard (9-0): Catie Barber (3-3, 1HR , 3R, 1RBI, 1BB); Shelby Kelley ( 1-2, 2B, 2BB); Andrea Pignato (1-3, 2B, 1RBI, 1K).

Warren East (6-3)

BALLARD 2, UNION COUNTY 0

UNION COUNTY 000 000 0 0 3 0

BALLARD 1 00 001 X 2 6 1

WP: Alivia Sinnott (4-0) 3H , 0R , 0ER, 9K, 0BB

LP: Evyn Hendrickson 6H, 2R, 1ER , 4 K, 3BB

Ballard (9-0): Allie Skaggs (1-2 , 2B , 1RBI, 1BB); Z’akiya Sizemore (1-3, 2B, 1RBI); Riley Hull (2-2, 2B, 1BB).

Union Co (6-5)

BOYS LACROSSE



St. Xavier10 (Will Hubbs 2G, 1A, Patrick Anderson 2G, Jake Zickel 2G, Joey Mackin 1G, 1A, Peyton Bray 1G, Blake Roshkowski 1G, Cole Stumler 1G, Hudson Hill 4 SV), Richmond Collegiate School 5 (Tavenner 2G, Gorsline 1G, White 1G, 1A, Wilson 1G, Brewer 1A, Schutt 7 SV)