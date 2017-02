Super 25 Computer Regional Girls Basketball Rankings: Week 13

The Super 25 Computer Girls Basketball rankings are provided by Ken Massey. The five regions mirror those used in the Expert Rankings — East, South, Midwest, Frontier and Pacific.

The number after each school indicates where it is ranked overall nationally, according to the computer.

EAST

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine

Saint John’s (Washington, D.C.), 4 St. Frances Academy (Baltimore), 11 Rutgers Prep (Somerset, N.J.), 21 McDonogh (Owings Mills, Md.), 31 Manasquan (N.J.), 35 Ursuline Academy (Wilmington, Del.), 40 St. John Vianney (Holmdel, N.J.) National Christian Academy (Fort Washington, Md.), 52 Minersville (Pa.), 53 Neumann-Goretti (Philadelphia), 64

SOUTH

Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, Tennessee, and Louisiana

Paul VI (Fairfax, Va.), 1 Miami Country Day (Fla.), 6 Riverdale (Murfreesboro, Tenn.), 9 Hamilton Heights Christian (Chattanooga, Tenn.), 12 Butler (Louisville, Ky.), 14 Monacan (Richmond, Va.), 17 Male (Louisville, Ky.), 20 Bradley Central (Cleveland, Tenn.), 22 Norcross (Ga.), 26 Saint Francis (Alpharetta, Ga.), 36

MIDWEST

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota

Hopkins (Minnetonka, Minn.), 7 Homestead (Fort Wayne, Ind.), 25 North Central (Indianapolis), 28 Strafford (Mo.), 30 Lombard-Montini (Lombard, Ill.), 32 Elk River (Minn.), 33 Edwardsville (Ill.), 37 Rock Island (Ill.), 41 Lakeville North (Lakeville, Minn.), 54 Lincoln Christian (Lincoln, Neb.), 55

FRONTIER

Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

Duncanville (Texas), 8 Aurora (Colo.), 10 Timberview (Arlington, Texas), 19 Amarillo (Texas), 24 Fayetteville (Ark.), 29 North Little Rock (Ark.), 38 Argyle (Texas), 43 Clear Springs (Texas), 47 Little Rock Central (Ark.), 48 Carlsbad (N.M.), 63

PACIFIC

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska