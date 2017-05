Super 25 Regional Baseball Rankings -- Week 7

USA TODAY High School Sports is bringing you Super 25 regional rankings for baseball this season as selected by Jim Halley with weekly rankings in five regions — Northeast/Mid-Atlantic, Midwest, South, Frontier and Pacific. Records reflect results through March 9.

Northeast and Mid-Atlantic

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, North Carolina, Connecticut, Virginia, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine.

1. Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Md. (25-1)

2. Wesleyan Christian, High Point, N.C. (23-1)

3. Calvert Hall, Baltimore (23-2)

4. William Penn Charter, Philadelphia (18-1)

5. St. Joseph, Montvale, N.J. (15-2)

6. Gloucester Catholic, Gloucester City, N.J. (16-2)

7. Hanover, Mechanicsville, Va., (14-2)

8. J.H. Rose, Greenville, N.C. (20-3)

9. Christian Brothers Academy, Albany, N.Y. (14-2)

10. Archbishop Spalding, Severn, Md. (19-5)

South

South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, and Tennessee.

1. North Gwinnett, Suwanee, Ga. (32-2)

2. Archbishop McCarthy, Southwest Lakes, Fla. (25-2)

3. Parkview, Lilburn, Ga. (30-4)

4. University, Fort Lauderdale (25-3)

5. West Orange, Winter Garden, Fla. (25-3)

6. Boiling Springs, Spartanburg, S.C. (25-4)

7. Spring Hill, Columbia, Tenn. (33-2)

8. Mosley, Lynn Haven, Fla. (24-2)

9. Calvary Christian, Clearwater, Fla. (26-0)

10. Helena, Ala. (34-5)

Frontier

Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

1. Shawnee, Okla. (37-0)

2. West Monroe, La. (37-2)

3. Owasso, Okla. (31-3)

4. George Ranch, Richmond, Texas (26-3)

5. Woodlawn, Rison, Ark. (30-1)

6. Lamar, Houston (28-2-1)

7. La Cueva, Albuquerque, N.M. (25-1)

8. Davis, Kaysville, Utah (22-0)

9. Lake Travis, Austin, Texas (24-3-1)

10. North, Denver, Colo. (19-0)

Pacific

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska.

1. Huntington Beach, Calif. (25-3)

2. Rancho Bernardo, San Diego (25-3)

3. Buchanan, Clovis, Calif (25-3)

4. Puyallup, Wash. (19-2)

5. Eastlake, Chula Vista, Calif. (24-3)

6. St. John Bosco, Bellflower, Calif. (24-6)

7. Moorpark, Calif. (23-3)

8. Green Valley, Henderson, Nev. (26-5)

9. Harvard-Westlake, Studio City, Calif. (22-4-2)

10. Horizon, Scottsdale, Ariz. (26-6-1)

Midwest

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.

1. Saline, Mich. (21-1)

2. Jackson, Massillon, Ohio (22-1)

3. O’Fallon, Illinois (24-4)

4. Cathedral, Indianapolis (18-0)

5. Millard South, Omaha, Neb. (25-4)

6. Carmel, Ind. (13-1)

7. St. Xavier, Cincinnati (16-3)

8. Craig, Janesville, Wis. (15-2)

9. Roosevelt, Sioux Falls, S.D. (26-0-1)

10. Hurricane, W.Va. (25-6)