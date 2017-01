Super 25 Regional Boys Basketball Rankings: Week 6

USA TODAY High School Sports is bringing you Super 25 regional rankings for boys basketball this season as selected by Jim Halley with weekly rankings in five regions — Northeast, Midwest, South, Frontier and Pacific.

EAST

Maryland, Pennsylvania, Delaware, District of Columbia, New Jersey, New York, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Massachusetts and Maine

1. DeMatha Catholic, Hyattsville, Md. (11-1)

2. Patrick School, Hillside, N.J. (6-2)

3. Gonzaga, Washington, D.C. (12-2)

4. Rock Creek Christian, Upper Marlboro, Md. (12-0)

5. Mount St. Joseph, Baltimore (17-1)

6. St. Benedict’s Prep, Newark, N.J. (12-1)

7. Long Island Lutheran, Brookville, N.Y. (11-1)

8. St. Anthony, Jersey City, N.J. (8-0)

9. Westtown School, West Chester, Pa. (11-2)

10. Lincoln, Brooklyn, N.Y. (10-2)

SOUTH

Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Mississippi, Alabama, Florida, Tennessee, and Louisiana

1. Montverde Academy, Montverde, Fla. (13-1)

2. Memphis East, Memphis (11-2)

3. IMG Academy, Bradenton, Fla. (16-1)

4. Oak Hill, Mouth of Wilson, Va. (16-2)

5. Hamilton Heights Christian Academy, Chattanooga, Tenn. (15-4)

6. Newton, Covington, Ga. (13-0)

7. Greensboro Day, Greensboro, N.C. (21-2)

8. McEachern, Powder Springs, Ga. (12-0)

9. Scotlandville, Baton Rouge, La. (17-1)

10. Norcross, Ga. (14-3)

FRONTIER

Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, New Mexico, Colorado, Utah, Idaho, Montana, and Wyoming

1. Wasatch Academy, Mount Pleasant (15-2)

2. Sunrise Christian, Wichita, Kan. (13-3)

3. Klein Forest, Houston (19-0)

4. Jonesboro, Ark. (12-0)

5. Union, Tulsa (9-0)

6. Sam Houston, Houston, (23-1)

7. ThunderRidge, Highlands Ranch, Colo. (11-1)

8. Kapaun Mount Carmel, Wichita, Kan. (7-0)

9. Lone Peak, Highland, Utah (6-3)

10. Skyline, Dallas (18-1)

PACIFIC

California, Arizona, Nevada, Washington, Hawaii, Oregon, Alaska

1. Findlay Prep, Las Vegas (18-1)

2. Chino Hills, Calif. (16-0)

3. Nathan Hale, Seattle (11-0)

4. Sierra Canyon, Chatsworth, Calif. (7-1)

5. Mater Dei, Santa Ana, Calif. (17-1)

6. Shadow Mountain, Phoenix (16-0)

7. Bishop Montgomery, Torrance, Calif. (14-1)

8. Basha, Chandler, Ariz. (20-0)

9. Federal Way, Wash. (12-0)

10. Fairfax, Los Angeles (12-1)

MIDWEST

Ohio, Michigan, Iowa, Indiana, Kentucky, West Virginia, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Nebraska, North Dakota, and South Dakota

1. La Lumiere, La Porte, Ind. (16-0)

2. Simeon, Chicago (12-0)

3. Moeller, Cincinnati (11-0)

4. North Central, Indianapolis (10-0)

5. Evanston, Ill. (13-2)

6. Detroit East Village, Detroit (5-0)

7. Trinity, Louisville (15-1)

8. Edwardsville, Ill. (13-1)

9. Oshkosh North, Oshkosh, Wis. (9-0)

10. Dubuque, Iowa (7-1)